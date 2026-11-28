Este fue el momento en el cual la colombiana anota (Paramount Australia)

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El 28 de noviembre de 2026, la Selección Colombia perdió 3-1 ante Australia en Canberra, en el primero de dos amistosos de la última fecha FIFA de 2026 que la Tricolor utiliza como preparación para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, prevista entre el 24 de junio y el 25 de julio.

El GIO Stadium reunió a 24.977 espectadores, casi su aforo máximo de 25.000 personas, para el encuentro entre dos selecciones que volverán a enfrentarse el miércoles 2 de diciembre en el GMHBA Stadium de Geelong.

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Ángelo Marsiglia dispuso a Katherine Tapia en el arco; Wendy Bonilla, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Manuela Vargas en defensa; Iliana Izquierdo, Mariana Muñoz y Gabriela Rodríguez en el mediocampo; y Linda Caicedo, Ingrid Guerra y Gisela Robledo en ataque. Vargas llevó la cinta de capitana.

El empate de Caicedo tras el dominio inicial australiano

La Selección Colombia perdió 3-1 ante Australia en Canberra en el inicio de su preparación hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 (Lukas Coch- EFE/EPA)

Australia tomó la iniciativa desde el comienzo y Sam Kerr tuvo una primera ocasión dentro del área, aunque su remate salió desviado. El equipo local abrió el marcador a los 10 minutos con una jugada que inició Clare Wheeler, continuaron Mary Fowler y Kerr, y concluyó Alanna Kennedy con una definición de derecha desde el borde del área.

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Colombia respondió cinco minutos después con una acción individual de Linda Caicedo. La atacante del Real Madrid recuperó la pelota en su propio campo, superó a Ellie Carpenter y Winonah Heatley en velocidad y definió por encima de la arquera Mackenzie Arnold para el 1-1.

La delantera de 21 años sostuvo las transiciones rápidas colombianas durante el resto de la primera mitad. Participó en una jugada que terminó anulada por fuera de juego y estrelló dos remates en el palo, incluido uno de media distancia a los 35 minutos.

El autogol de Arias y la diferencia definitiva

Un rebote en Daniela Arias significó el segundo tanto australiano en el partido 150 de Steph Catley con su selección (Lukas Coch- EFE/EPA)

Joe Montemurro modificó la estructura australiana después del descanso: Hayley Raso ingresó por Kerr y Caitlin Foord pasó al centro del ataque. El conjunto local ajustó su disposición defensiva para limitar las transiciones de Colombia y asumió el control de la posesión.

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La igualdad se rompió a los 59 minutos tras un tiro de esquina ejecutado por Steph Catley. La defensa visitante no logró despejar y el balón terminó en la red después de rebotar en Daniela Arias, en una jugada que coincidió con el partido número 150 de Catley con Australia.

Dos minutos más tarde, Mary Fowler y Kyra Cooney-Cross combinaron para habilitar a Foord, que definió desde un ángulo cerrado y estableció el resultado definitivo.

El cruce entre Linda Caicedo y Caitlin Foord

La delantera del Real Madrid tuvo un fuerte cruce con Caitlin Ford (Paramount Australia)

El partido tuvo un momento de tensión a los 79 minutos. Linda Caicedo y Caitlin Foord quedaron involucradas en un forcejeo tras disputar una pelota, con reclamos entre ambas y la intervención de varias futbolistas colombianas. La árbitra detuvo el juego para hablar con las protagonistas y luego reanudó el encuentro, sin aplicar nuevas sanciones.

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Foord ya había recibido una tarjeta amarilla al comienzo del segundo tiempo por una falta sobre Daniela Arias. El episodio no pasó a mayores y Australia sostuvo la ventaja hasta el final.

La pelea entre Linda Caicedo y Kaitlin Ford (Lukas Coch-EFE/EPA)

Montemurro destacó la capacidad ofensiva de Colombia en el primer tiempo y explicó que Australia debió corregir la forma en que la Tricolor generaba superioridad numérica en las transiciones. El entrenador también consideró que el equipo colombiano puede alcanzar los cuartos de final de la próxima Copa Mundial Femenina

Balance de la selección Colombia Femenina

La Selección Colombia femenina comenzó su preparación para el Mundial 2027 en la Isla de Margarita, Venezuela (FCF)

En 2026, la Selección Colombia Femenina registraba siete victorias, un empate y tres derrotas en 11 partidos disputados hasta el 28 de noviembre. El equipo anotó 15 goles y recibió 13. En ese recorrido, ganó la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), certamen que le otorgó uno de los cupos directos al Mundial de Brasil 2027.

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1 de marzo: Canadá 4-1 Colombia — SheBelieves Cup

4 de marzo: Argentina 0-1 Colombia — SheBelieves Cup

7 de marzo: Estados Unidos 1-0 Colombia — SheBelieves Cup

10 de abril: Colombia 2-1 Venezuela — Liga de Naciones Femenina

14 de abril: Colombia 2-0 Chile — Liga de Naciones Femenina

18 de abril: Argentina 0-0 Colombia — Liga de Naciones Femenina

5 de junio: Colombia 1-0 Uruguay — Liga de Naciones Femenina

9 de junio: Paraguay 3-4 Colombia — Liga de Naciones Femenina

10 de octubre: Venezuela 0-1 Colombia — amistoso

13 de octubre: Venezuela 1-2 Colombia — amistoso

28 de noviembre: Australia 3-1 Colombia — amistoso

El próximo partido entre Colombia y las Matildas se disputará en Geelong, el 2 de diciembre de 2026 a partir de las 3:35 a. m. (hora de Colombia).