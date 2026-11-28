La Guardia Civil de España procedió a la detención del excandidato presidencial, exgobernador de Magdalena y exalcalde de Santa Marta en Tenerife (Dijín e Interpol)

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La abogada Diana Muñoz, defensora del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, calificó como “completamente sorprendente” la captura de su cliente en la isla de Lanzarote, (Tenerife, España), el viernes 27 de noviembre.

La jurista aseguró a Red+ que el equipo jurídico se había puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en varias oportunidades y que, hasta ahora, no conoce los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la investigación.

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La Guardia Civil española retuvo a Caicedo para hacer efectiva una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía colombiana.

Abelardo de la Espriella se adjudicó la captura en España del excandidato presidencial Carlos Caicedo (@ABDELAESPRIELLA/X)

La orden de captura, emitida el 9 de septiembre de 2026, está relacionada con una investigación por presunta demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

“Para el doctor Carlos Caicedo, para la defensa, ha sido completamente sorprendente la captura que se ha llevado a cabo el día de hoy en España”, afirmó Muñoz.

Sumado a lo anterior, y en una clara alusión al Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella, y que celebró la captura con su habitual “Bienvenido a la patria milagro”, la penalista declaró sobre el caso de su cliente: “Si tú me hablas de una ‘patria milagro’ yo me imagino que es una patria respetuosa del debido proceso y de la presunción de inocencia. Veremos”.

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La penalista se refirió luego de la declaración hecha por el presidente Abelardo de la Espriella vía X en la que destacó el arresto de Caicedo en España (@DianaMunozC/X)

La defensa aseguró que siempre estuvo dispuesta a comparecer

Muñoz sostuvo que Caicedo y sus abogados no han evadido a las autoridades. Ella expuso que presentaron solicitudes ante la Fiscalía para conocer el avance del caso y reiterar su disposición a asistir a las diligencias requeridas.

“Nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, no una ni dos, sino en múltiples oportunidades, precisamente para dar cara a la administración de justicia”, expresó la defensora del excandidato presidencial.

La abogada agregó que, incluso, acudieron al despacho de la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para insistir en la voluntad de comparecer.

Muñoz argumentó que la captura no era previsible, dado que no habían recibido citaciones dentro de este expediente.

Diana Muñoz dijo que no conocen los hechos jurídicamente relevantes

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa se refiere al acceso a la información que fundamenta la investigación.

Muñoz aseveró que “a hoy (viernes 27 de noviembre) no conocemos cuáles son los hechos jurídicamente relevantes” que le atribuye el ente acusador colombiano a Caicedo.

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Muñoz aseguró que su cliente siempre han estado dispuesto a colaborar con la justicia (UCC Neiva/Facebook-Cristian Bayona/Colprensa)

La jurista indicó que promovieron una acción constitucional contra la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema para obtener esa información.

Según Muñoz, la actuación judicial permitió establecer que material difundido en medios de comunicación como una supuesta denuncia no reposaría en la carpeta de la Fiscalía.

“Usted no puede estructurar su defensa si no sabe de qué le están acusando, el qué, cómo, el cuándo. Y esto a hoy nosotros no lo tenemos”, señaló la abogada.

La Fiscalía sostiene que recopiló elementos sobre la posible responsabilidad de Caicedo

La Fiscalía informó que los hechos investigados fueron denunciados el 2 de julio de 2026 y que el caso fue asignado el 23 de julio a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero que tenía Caicedo.

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El ente investigador expuso que el plan metodológico y las actividades de Policía Judicial desarrolladas desde entonces permitieron obtener elementos materiales probatorios sobre la posible responsabilidad del exgobernador.

Los detalles de la captura se conocieron la mañana del viernes 27 de noviembre de 2026 (@FiscaliaCol/X)

Caicedo no ha sido imputado de manera formal, según su defensa, y conserva la presunción de inocencia, tal como Muñoz mencionó en su publicación de X.

Las autoridades españolas deberán definir los trámites derivados de la alerta internacional, mientras la justicia colombiana establece las actuaciones procesales posteriores. Defensa de Carlos Caicedo asegura que desconoce los hechos por los que fue capturado en España

“La presunción de inocencia está perfectamente vigente”, afirmó Muñoz, y concliyó que “a pesar del desafortunado episodio del día de hoy, seguiremos compareciendo a las audiencias como corresponde y ejerciendo la defensa para que finalmente se esclarezca la verdad”.

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