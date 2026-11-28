Este fue el momento en el cual Atlético Nacional le rindió homenaje al Chapecoense (@nacionaloficial-X)

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Atlético Nacional publicó un video homenaje a Chapecoense al cumplirse 10 años de la tragedia aérea del vuelo de LaMia, que dejó 71 muertos cuando el equipo brasileño viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana de 2016.

La pieza audiovisual reúne imágenes de los actos conmemorativos realizados en la sede deportiva de Guarne, donde representantes de ambos clubes recordaron a las víctimas, y del amistoso que Atlético Nacional y Chapecoense disputaron en Medellín como parte de una relación que se mantuvo durante la última década.

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“Hay historias que no se escriben con goles, títulos ni victorias. Se escriben con gestos que hablan por sí solos”, expresa la narración del video publicado por el club colombiano. El mensaje remite a la solidaridad que surgió tras el accidente y al vínculo que se estableció entre las instituciones.

La producción también destaca los encuentros entre integrantes de Atlético Nacional y Chapecoense durante las jornadas de homenaje. “Lo que un día nos unió en medio de la adversidad se convirtió en un vínculo que trascendió fronteras, colores y rivalidades”, señala el texto institucional.

El homenaje recordó los actos en la sede de Guarne y el partido en Medellín

La publicación de Atlético Nacional recordando a las víctimas del Chapecoense (@nacionaloficial-Instagram)

Las imágenes difundidas por Atlético Nacional muestran los homenajes realizados en su sede deportiva y el reencuentro con Chapecoense en Medellín. El amistoso formó parte de las actividades organizadas para recordar a los integrantes de la delegación brasileña que murieron en el accidente.

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“Medellín y Chapecó. Colombia y Brasil. Atlético Nacional y Chapecoense. Dos caminos que se encontraron para recordar que el fútbol es mucho más grande cuando nos hace mejores seres humanos”, agrega el video.

El club antioqueño definió la relación con Chapecoense como una “hermandad eterna”, nacida en los días posteriores a la tragedia y sostenida a través de homenajes, encuentros y mensajes entre ambas instituciones.

El accidente que impidió la final de la Copa Sudamericana de 2016

Así fue el emotivo homenaje a las víctimas del Chapecoense en La Unión (Juan David Duque-REUTERS)

El 28 de noviembre de 2016, el avión de LaMia que trasladaba a Chapecoense hacia Medellín se estrelló cerca del aeropuerto José María Córdova. La aeronave transportaba a 77 personas y el accidente dejó 71 fallecidos. Entre las víctimas había 49 integrantes de la delegación del club brasileño, incluidos jugadores, miembros del cuerpo técnico y dirigentes.

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Chapecoense viajaba para enfrentar a Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Tras el accidente, el equipo colombiano solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que otorgara el título al club brasileño, una decisión que el organismo confirmó días después.

Diez años más tarde, Atlético Nacional cerró su video con una frase que resume el mensaje de la conmemoración: “Hay historias que nos unen para siempre”.

Los homenajes en Guarne, La Unión y Medellín

Atlético Nacional solicitó a la Conmebol que otorgara el título de la Copa Sudamericana al club brasileño (Juan David Duque-REUTERS)

La conmemoración por los 10 años de la tragedia incluyó una visita de Chapecoense a Antioquia en septiembre. Atlético Nacional recibió a la delegación brasileña en su sede deportiva de Guarne, donde inauguró un mural dedicado a la relación entre ambos clubes.

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La obra incluye la palabra “Hermandad”, la frase “Por siempre”, los escudos de las instituciones y una imagen de jugadores de ambos equipos abrazados. También incorpora una referencia a la Copa Sudamericana de 2016, que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) otorgó a Chapecoense tras el accidente.

En el acto, el club brasileño recibió una placa conmemorativa. La delegación estuvo encabezada por su presidente, Alex Passos, y por el exfutbolista Hélio Neto, uno de los seis sobrevivientes del accidente. Por Nacional participaron dirigentes y jugadores del plantel, entre ellos Franco Armani, James Rodríguez, Matheus Uribe y William Tesillo.

Tras el homenaje en Guarne, la comitiva viajó a La Unión, municipio donde cayó la aeronave, para participar en una ceremonia en memoria de las víctimas. Allí recibió el altímetro del avión accidentado.

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El Partido de la Amistad Eterna terminó 1-1

El club antioqueño definió el vínculo posterior al accidente con la institución brasileña como una hermandad eterna (STR-EFE)

El reencuentro entre los clubes continuó el 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, sede prevista para el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana que no llegó a jugarse en 2016.

Atlético Nacional y Chapecoense disputaron el denominado Partido de la Amistad Eterna, que terminó 1-1. Yago Felipe anotó para el equipo brasileño de tiro libre y Emanuel Benítez marcó el empate para el conjunto colombiano.

Al minuto 10, el juego se detuvo para un aplauso en recuerdo de las 71 víctimas. Hélio Neto también participó en la entrega de reconocimientos a personas que intervinieron en los primeros momentos de las tareas de rescate, entre ellas Miguel Ramírez y su hijo Johan, conocido como el “Niño Ángel”.

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El video de Atlético Nacional reúne imágenes de esas actividades y retoma el mensaje de unión entre las instituciones: “Medellín y Chapecó. Colombia y Brasil. Atlético Nacional y Chapecoense. Dos caminos que se encontraron para recordar que el fútbol es mucho más grande cuando nos hace mejores seres humanos”.