Ian Maatsen y Davinson Sánchez disputando una pelota en Estambul (Kemal Aslan-REUTERS)

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El 24 de noviembre de 2026, Davinson Sánchez fue elegido mejor jugador en el triunfo 1-0 de Galatasaray ante Aston Villa por la quinta jornada de la Champions League, un resultado que extendió a tres la seguidilla de victorias del equipo turco en el torneo y lo dejó con opciones de avanzar a la siguiente fase.

El gol de Deniz Gül llegó a los 77 minutos, con un cabezazo desde cerca tras un saque de esquina. Galatasaray sostuvo después la ventaja con orden defensivo, pese a que Aston Villa tuvo mayor posesión de la pelota.

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El defensor colombiano disputó los 90 minutos en el Rams Park de Estambul y mantuvo su arco invicto. Sánchez regresó a la titularidad luego de no jugar el encuentro de liga posterior a la fecha FIFA ante Samsunspor por la Liga de Turquía, tras sufrir una molestia en el hombro durante su participación con Colombia en Chile.

La solidez defensiva que sostuvo la victoria

Junto a sus hijos, Davinson recibió el premio al mejor jugador (@GalatasaraySK-X)

Sánchez completó ocho contribuciones defensivas, dos intercepciones, tres despejes y ocho recuperaciones. Su desempeño le valió la distinción individual concedida por la UEFA al término del partido.

El jugador de 30 años recibió una calificación de 7,4 en Sofascore, la misma que obtuvo Yunus Akgün. Gül, autor del único gol, alcanzó una puntuación de 7,3.

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La victoria permitió a Galatasaray llegar a 9 puntos en cinco partidos y ubicarse en el decimotercer lugar de la fase de liga. El equipo había perdido sus dos primeros encuentros, pero luego encadenó tres triunfos consecutivos.

Aston Villa, dirigido por Unai Emery, sumó su segunda derrota seguida en la competición europea, después de caer frente a Barcelona en la jornada anterior. El conjunto inglés acumuló además seis partidos sin ganar entre la Premier League y los torneos continentales.

Por esta razón, el cuadro turco le colocó un nuevo apodo al defensor de la selección Colombia:

“POTM: Davinson ‘EL PATRON’ Sánchez 🔒"

El concepto de Davinson Sánchez tras el juego ante Aston Villa

Alysson Eduard siendo marcado por Davinson Sánchez (Kemal Aslan-REUTERS)

Sánchez afirmó tras el encuentro que el equipo confiaba en recuperar su nivel luego del comienzo adverso:

“No empezamos bien la competición, pero sabíamos que, tan pronto como encontráramos nuestro ritmo y rendimiento, estaríamos en una mejor posición, tal como lo hemos hecho ahora”.

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El central colombiano añadió que los resultados recientes reflejan la capacidad del plantel:

“Sabemos que tenemos la calidad para seguir adelante y estas tres victorias demuestran dónde estamos esta temporada y, sobre todo, en esta competición”.

Galatasaray visitará a Besiktas el 30 de noviembre por la liga turca y volverá a jugar por la Champions League el 8 de diciembre de 2026, como visitante ante AEK Atenas en el estadio Agia Sofía de la capital griega.

A continuación, sus estadísticas en el juego vs. Aston Villa:

Contribuciones defensivas: 8

Entradas: 3, con 2 ganadas

Intercepciones: 2

Despejes: 3

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 8

Duelos en el suelo: 7, con 5 ganados

Duelos aéreos: 2, con 1 ganado

Además de su trabajo defensivo, Sánchez tuvo participación en la salida de Galatasaray. Completó 40 de 47 pases, con una precisión del 85%, y fue especialmente efectivo en campo propio, donde acertó los 30 envíos que intentó.

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Sus números de distribución fueron los siguientes:

Pases precisos: 40 de 47 (85%)

Pases en campo rival: 10 de 17 (59%)

Pases en campo propio: 30 de 30 (100%)

Pases largos: 2 de 6 (33%)

Estadísticas de Dávinson Sánchez en la temporada 2026-2027

Sánchez marcó la diferencia en defensa (REUTERS/Kemal Aslan)

El defensor de la selección Colombia lleva un total de 16 partidos en 1.400 minutos entre Superliga de Turquía y UEFA Champions League y en la cual marcó por el momento un gol:

29 de agosto de 2026 - Superliga de Turquía: 90 minutos y gol en el Galatasaray 3-2 Göztepe