Andrea Petro, hija de Gustavo Petro (Camila Díaz/Colprensa)

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para denunciar que le fue reducido su esquema de seguridad para ella y su familia, por orden del Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta de X, la empresaria indicó que, ante cualquier hecho que vulnere su bienestar y el de su entorno familiar, será única responsabilidad del Ejecutivo colombiano y que, en sus palabras, la medida se basa en retaliaciones políticas.

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“Hago responsable al actual Gobierno de cualquier cosa que pueda pasar a mí o a mi familia tras la decisión política de reducir drásticamente nuestros esquemas de seguridad. Están poniendo en riesgo nuestra integridad por caprichos políticos”, escribió la mujer en la red social.

Su denuncia se suma a la expuesta por su padre, el expresidente Gustavo Petro, en la que señaló que ha tenido la reducción de su esquema para, según él, la protección del mandatario nacional y de varios uniformados de la Policía Nacional.