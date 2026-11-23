Wally cuestionó las exenciones tributarias de las iglesias y pidió trazabilidad de sus recursos (@MeDicenWally/X)

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El senador del Pacto Histórico, Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como Wally, publicó un video en X en el que propuso abrir un debate sobre la tributación de las organizaciones religiosas en Colombia.

La pieza reunió fragmentos de entrevistas a ciudadanos consultados durante la marcha del 19 de noviembre de 2026 y cerró con el anuncio de una iniciativa que busca establecer reglas de declaración, trazabilidad y pago de impuestos sobre determinados recursos administrados por iglesias.

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En el inicio del video, el congresista cuestionó la capacidad económica de algunas organizaciones religiosas y su participación en actividades políticas.

“Si financian sus campañas políticas, si llegan al Congreso y además les da para comprar multimillonarias mansiones en Estados Unidos”, expresó antes de plantear una pregunta: “¿Será que les da a las empresas de la religión, a las iglesias, para pagar impuestos?”.

La publicación incluyó imágenes de asistentes a la movilización que respondieron sobre la posibilidad de que las iglesias tengan obligaciones tributarias por sus bienes, negocios o ingresos.

Wally llevó al Congreso el debate sobre impuestos y transparencia en organizaciones religiosas (@MeDicenWally/X)

Ciudadanos consultados respaldaron el pago de impuestos sobre bienes y negocios

Uno de los entrevistados afirmó que las iglesias deberían tributar “por sus bienes”. Otro sostuvo que esos espacios desarrollan actividades comerciales más allá de los cultos y que, por esa razón, deberían generar obligaciones fiscales.

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“Se la pasan haciendo negocios todos los días”, manifestó uno de los ciudadanos. Según su explicación, algunas congregaciones también prestan sus instalaciones para actividades económicas, por lo que consideró que de esos recursos deberían salir impuestos.

Una tercera persona señaló que las iglesias “generan muchísimo capital en el país” y afirmó que, en consecuencia, deben hacer aportes al Estado y a la población que contribuye con sus recursos.

Después, Wally volvió a intervenir frente a cámara para preguntar a otro transeúnte: “Hola, ciudadano desconocido. Una pregunta, ¿las iglesias deben pagar impuestos?”.

Wally abrió discusión sobre el pago de impuestos de iglesias con actividad económica y política (@MeDicenWally/X)

El cuarto consultado respondió que las organizaciones religiosas deberían pagar impuestos si intervienen en campañas políticas. “Si hacen campaña política, claramente tienen que pagar impuestos”, señaló.

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Otra mujer consideró que las iglesias deberían asumir esa carga debido a los pagos que reciben de sus feligreses. “Si las personas le pagan a las iglesias, las iglesias deberían pagar también por el espacio que están ocupando”, afirmó durante la grabación.

Un sexto ciudadano elevó el tono de su propuesta y dijo que debería existir “una renta bien seria”, incluso cercana al 70%.

El último de los entrevistados respaldó la idea y cuestionó el uso electoral de la religión. “Las iglesias no son solamente para la época de campaña ni para instrumentalizar la fe”, expresó.

El senador Wally pidió que las iglesias aporten al Estado colombiano mediante impuestos- (Wally/X)

En la parte final del video, Wally sostuvo que la contribución de las iglesias no debería limitarse a aportes a campañas políticas. “Ellos tienen que aportarle al Estado colombiano”, afirmó.

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El congresista vinculó su planteamiento con la discusión sobre las cuentas públicas. Según dijo, Colombia requiere opciones para enfrentar la crisis fiscal y el esfuerzo no puede recaer de manera permanente sobre la clase media. También cuestionó la creación del Fondo Milagro, al que atribuyó una duplicación de funciones y un aumento de la nómina estatal.

“El esfuerzo fiscal debe ser equitativo”, manifestó Wally. A partir de ese argumento, planteó revisar el volumen de recursos que reciben las organizaciones religiosas y la forma en que contribuyen al país.

Rodríguez Chaparro aseguró que en 2023 esas entidades registraron ingresos brutos por $8,06 billones, una cifra que presentó como base para promover cambios legislativos. “8 billones en un solo año”, remarcó.

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El senador del Pacto Histórico indicó que la propuesta será presentada ante el Congreso de la República. El proyecto buscaría que los ingresos derivados de diezmos, ofrendas y otras contribuciones religiosas estén sujetos a mecanismos de declaración, trazabilidad y tributación.

El legislador sostuvo que la medida no apunta contra las creencias religiosas. “No estamos gravando la fe”, afirmó, y agregó que la discusión se concentra en los ingresos de organizaciones que administran sumas importantes de dinero.