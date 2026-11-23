La legisladora estadounidense acusó al líder político de difundir llamados para derrocar por la violencia al Gobierno colombiano (Reuters/Colprensa)

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María Elvira Salazar, congresista del partido Republicano de los Estados Unidos, pidió a Elon Musk que cierre la cuenta de X del expresidente colombiano Gustavo Petro, al acusarlo de publicar llamados explícitos a derrocar por la violencia al Gobierno colombiano, liderado por el hoy presidente Abelardo de la Espriella.

La solicitud fue presentada en una carta enviada el 23 de noviembre de 2026 al dueño de la red social. En la misiva, recordó que Petro presidió Colombia desde 2022 hasta el 7 de agosto del año en curso. También afirmó que De la Espriella resultó elegido el 21 de junio y asumió el cargo el 7 de agosto en Cali.

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“Deseo llamar su atención sobre graves violaciones del código de conducta de X Corp por parte de un exjefe de Estado de América del Sur. Gustavo Petro, quien fue presidente de Colombia desde 2022 hasta el 7 de agosto de este año, está publicando llamados explícitos al derrocamiento del Gobierno colombiano por medios violentos (...) Esto es reprobable y viola claramente las normas de X relativas a la integridad cívica. Por lo tanto, solicito respetuosamente que la cuenta de Gustavo Petro sea eliminada de su plataforma”, se lee en el documento.

La petición formal llegó al dueño de la plataforma mediante una carta enviada el 23 de noviembre (Captura de Pantalla X/@VickyDavilaH)

El reclamo se originó en un video que Petro publicó el sábado 21 de noviembre. Salazar afirmó que el exmandatario instó a salir a las calles y vinculó esa acción con el derrocamiento de su sucesor en el cargo presidencial.

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“Las publicaciones de Gustavo Petro violan claramente las normas de X sobre integridad cívica. Gustavo Petro está tratando de destruir la democracia colombiana haciendo que sus matones salgan a las calles y derroquen violentamente la Administración presidencial de Abelardo de la Espriella”, indicó.

El pedido se apoyó en las reglas de integridad cívica de la plataforma. Salazar citó la prohibición de utilizar X para manipular o interferir en elecciones y otros procesos cívicos.

La legisladora también citó la restricción contra publicaciones que puedan inducir a error sobre la forma de participar en un proceso cívico. Según su interpretación, el video de Petro constituyó una vulneración directa de esas políticas. Por esa razón, solicitó que X Corp. suspendiera su cuenta.

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El reclamo cita las reglas comunitarias de X que prohíben interferir en procesos cívicos y la estabilidad democrática (Montaje Johan Largo/Infobae Colombia- Gustavo Petro/X)

“Las normas de X establecen explícitamente que no se pueden «utilizar los servicios de X con el propósito de manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos» y que «esto incluye publicar o compartir contenido que pueda... inducir a error a las personas sobre... cómo participar en un proceso cívico». Por favor, elimine la cuenta de Gustavo Petro de su plataforma”, explicó.

Por último, María Elvira Salazar calificó al expresidente Petro como “una amenaza para la existencia continua de la democracia en el país de Colombia” y pidió a Musk que “haga lo correcto” y proceda con la eliminación de su cuenta de esa plataforma.

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La petición se conoció un día después de que el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) de Colombia formulara el mismo pedido a X por un video publicado por Petro el 21 de noviembre. Hasta el momento, Musk ni la red social han respondido.

El Ministerio de las TIC solicitó a la plataforma X la suspensión de la cuenta de Gustavo Petro por considerar que incita al desconocimiento del orden constitucional (Ministerio de las TIC)

Gobierno De la Espriella también pidió el cierre de la cuenta

El mensaje que generó la petición fue el que el exmandatario difundió el sábado 21 de noviembre de 2026, hora de Colombia, desde la cuenta @petrogustavo, en el que hizo su petición a la ciudadanía nacional para enfrentar a su sucesor hasta, en sus palabras, lograr su derrocamiento.

“Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, fue la frase que escribió el exmandatario en la red social.

La publicación incluyó un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido originalmente por la cuenta @AlejoToroAnt. El material contiene fragmentos de una intervención de Petro en Cali, realizada el 19 de noviembre, en la que llamó a movilizarse “en las calles y de inmediato”.

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La controversia surgió tras un mensaje de las 10:27 donde Petro convocó a las calles para pedir la renuncia de Abelardo (Gustavo Petro/X)

En un comunicado divulgado el 22 de noviembre, el ministerio de las TIC pidió que X evalúe tanto el contenido como el alcance del perfil, que cuenta con una amplia audiencia en Colombia, al considerar que esas expresiones alientan una presión colectiva para forzar la salida de Abelardo de la Espriella, elegido el 21 de junio de 2026.

En la misiva dirigida al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X, el Ministerio consideró que las expresiones deben ser examinadas bajo las políticas de la plataforma sobre contenido violento e incitación. En su solicitud, calificó las publicaciones como parte de un “plan antidemocrático y desestabilizador” y pidió la suspensión del perfil del exjefe de Estado.

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La petición también menciona la inclusión de Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. La información disponible no precisó qué vínculo tendría ese hecho con las reglas internas de X y requeriría una verificación independiente.

El Ministerio incluyó en su reclamo a X la presencia del exmandatario en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ministerio TIC/X)

Incluso, citó una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre de 2026 como antecedente de su solicitud. De acuerdo con la versión entregada, el tribunal ordenó retirar de @petrogustavo publicaciones relacionadas con denuncias de supuesto fraude electoral y señalamientos contra el registrador nacional del Estado Civil.

La cartera recordó también el estallido social iniciado el 28 de abril de 2021, cuando las plataformas digitales fueron utilizadas para convocar y organizar movilizaciones en distintas ciudades. Ese período estuvo marcado por bloqueos, daños a bienes públicos y privados, episodios de violencia y muertes, según los argumentos expuestos por el Gobierno.

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De la Espriella afirmó que su administración garantizará la protesta pacífica, pero no permitirá hechos de violencia, vandalismo o bloqueos que afecten los derechos de otros ciudadanos. El presidente defendió la legitimidad de su mandato y señaló que fue elegido por cerca de 13 millones de colombianos.

Ante la solicitud del Ejecutivo, el expresidente rechazó la petición e indicó que dicha gestión constituía una restricción a su vínculo con sus seguidores. “Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional (...) Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo”, afirmó.

Gustavo Petro calificó la petición gubernamental ante X como una medida inconstitucional de censura (Gustavo Petro/X)

Petro vinculó la solicitud con las movilizaciones de sus partidarios y cuestionó la legitimidad de la administración nacional. “Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía demócratica en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia”, señaló.

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También sostuvo que el Gobierno pretende limitar la expresión de los sectores opositores: “Ya veremos que pasa en mi cuenta X, pero el gobierno de Colombia en contra de la constitución de 1991 ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo”.