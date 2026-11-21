La mercancía estaba oculta en una bodega cercana al mar Caribe. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, tenía como destino Estados Unidos (@ABDELAESPRIELLA/X)

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un nuevo resultado operativo exitoso en materia de lucha contra el narcotráfico.

Según indicó, la Dirección Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional incautó tres toneladas de clorhidrato de cocaína en Dibulla, La Guajira, durante la Operación Terra, coordinada con la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration-DEA) de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El mandatario reveló que la droga decomisada por las autoridades pertenecía al Clan del Golfo y tenía como destino Estados Unidos. La cocaína estaba escondida en una bodega cercana al mar Caribe.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la incautación de cocaína en La Guajira afectó las finanzas del Clan del Golfo en 101 millones de dólares (Marlon Barros/Colprensa - Reuters)

La incautación del estupefaciente evitó la distribución de 7,5 millones de dosis y representa una pérdida de 101 millones de dólares para las finanzas de esa organización criminal, de acuerdo con la información expuesta por el presidente.

En su cuenta de X, el jefe de Estado felicitó a los uniformados que participaron en la operación y agradeció a la agencia estadounidense que apoyó a las autoridades colombianas en esa tarea. De igual manera, informó que la administración y la fuerza pública continuarán adelantando operativos contra las estructuras criminales que están detrás del tráfico de estupefacientes en Colombia.

PUBLICIDAD

“Felicito a nuestra Policía Nacional y agradezco a la DEA por su cooperación y compromiso en esta lucha que libramos juntos contra el crimen organizado. ¡Vamos a seguir golpeando sin descanso las estructuras y las finanzas de estos criminales! ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO ! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria!”, escribió.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la incautación de tres toneladas de cocaína en La Guajira (@ABDELAESPRIELLA/X)

Otro golpe para el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc

Este resultado operacional se suma a otra acción de la fuerza pública que afecta al Clan del Golfo. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, dos integrantes de una comisión armada de la Estructura 5 de las disidencias de las Farc murieron tras un combate con la Séptima División del Ejército Nacional en Yarumal, Antioquia. La estructura criminal está aliada con el Clan del Golfo.

PUBLICIDAD

Según indicó el primer mandatario, el grupo armado pretendía extenderse hacia Yarumal, Campamento, Angostura y Anorí para controlar economías ilegales, explotar minas sin autorización y extorsionar a comerciantes y empresarios.

Durante la operación fueron incautados cuatro fusiles, 14 proveedores, 1.077 cartuchos, equipos de comunicaciones y material de intendencia. “A quienes pretenden infundir terror a los colombianos con armas y extorsiones les digo: los voy a perseguir sin descanso. ¡Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja!”, señaló el presidente.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que dos integrantes de las disidencias de las Farc, aliadas con el Clan del Golfo, fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares en Yarumal, Antioquia (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente Abelardo de la Espriella también informó que, en la madrugada del 21 de noviembre, las Fuerzas Militares ejecutaron la Operación Ninfa, en coordinación con la Policía Nacional, contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de las Farc comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en una zona rural de Mapiripán, Meta.

PUBLICIDAD

El balance entregado por el mandatario indica que cinco presuntos integrantes del grupo armado fueron dados de baja y que las autoridades incautaron cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores, munición de distintos calibres, dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.

El mandatario advirtió que cada ataque de esas organizaciones contra la fuerza pública o la población civil recibirá una respuesta más contundente. También afirmó que el Gobierno no permitirá que los grupos criminales continúen sembrando terror en Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo llevado a cabo en Meta, en el que cinco presuntos criminales fueron dados de baja (@ABDELAESPRIELLA/X)

“¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO! Lo he dicho y lo reitero: cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente. No vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por este resultado”, aseguró el jefe de Estado.

PUBLICIDAD