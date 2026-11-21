Petro cuestionó la suspensión del proceso para impulsar una alternativa que, según sus señalamientos, costaría tres veces más (Juan Diego Cano/Presidencia de la República-Alcaldía de Santa Marta)

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El expresidente Gustavo Petro y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, protagonizaron un cruce de declaraciones por la crisis de abastecimiento de agua potable en la capital del Magdalena. La confrontación se produjo luego de que el exmandatario cuestionara al dirigente distrital por no defender la adjudicación de una planta desalinizadora que, según afirmó, dejó adelantada durante su gobierno.

A través de sus redes sociales, Petro responsabilizó a Pinedo de no respaldar el proyecto y lo calificó de “alcalde traidor”. También cuestionó la alternativa que, según dijo, se impulsó posteriormente para atender el suministro de agua, mientras el mandatario local respondió que durante el Gobierno nacional anterior no se concretaron las soluciones anunciadas.

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Petro aseguró que el agua proveniente de la Sierra Nevada se agotará durante periodos de sequía y defendió la planta desalinizadora que, según sostuvo, dejó financiada, estudiada y en la etapa final de adjudicación, con capacidad para abastecer a 500.000 habitantes. “Se le olvido a este alcalde traidor que el agua que viene de la Sierra Nwvasa se agota. En sequías como la que ya llegó, no existirá”, señaló.

Petro propuso un paro cívico regional y un cabildo popular permanente para defender los recursos destinados a la solución del abastecimiento de agua en Santa Marta (@petrogustavo/X)

En el mismo mensaje, cuestionó las condiciones de la alternativa que, según su versión, se habría impulsado tras la suspensión del proceso inicial. “En la fase final de la adjudicación y con la entrega de la empresa de servicios públicos a Santa Marta, llegó Abelardo y suspendió la adjudicación para favorecer a su amigo Char en un proyecto sin un solo estudio y que vale tres veces más que la planta desalinizadora y no tendrá vida ni en veinte años”.

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El expresidente también reprochó que Pinedo no defendiera la adjudicación, incluso después de que terminara su periodo presidencial, y aseguró que el alcalde no respaldó el proyecto pese a su importancia para los habitantes de la ciudad:“El alcalde de Santa Marta no fue capaz de defender la adjudicación de la construcción de la planta desalinizadora no importa que hubiera terminado mi periodo presidencial. No fue capaz de defender el principio fundamental de la existencia de los seres humanos que viven en Santa Marta”.

Y agregó: “Al alcalde de Santa Marta muy amiguis de los de la Sierra armados, le faltaron pantalones para defender el interés de Santa Marta a diferencia del alcalde de Barrancabermeja”.

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Finalmente, convocó a los samarios a movilizarse para defender el agua potable y los recursos que, según afirmó, dejó su administración para el proyecto.

Pinedo le recordó a Petro que tuvo cuatro años para ejecutar las obras

Este iba a ser el lugar donde se construirían las plantas desalinizadoras en Santa Marta. Sin elabrgo, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que no avanzará más el plan que venía desde la administración de Gustavo Petro para solucionar el problema del agua en la ciudad (Ministerio de Vivienda)

El alcalde Carlos Pinedo respondió a las declaraciones del expresidente y sostuvo que su Gobierno tuvo la oportunidad de aliviar la escasez de agua en Santa Marta, pero no concretó las soluciones prometidas. En su mensaje, aseguró que sus compromisos son con la ciudad y sus habitantes.

“Señor expresidente Gustavo Petro, yo los únicos pactos que tengo son con Dios y con la Santa Marta que me eligió, le recuerdo, que usted tuvo en 4 años, una oportunidad de lujo para aliviar la sed de los samarios, y no lo hizo”, escribió inicialmente el mandatario local.

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Pinedo agregó que los habitantes de la ciudad esperaron resultados de las propuestas del anterior Gobierno, tanto antes como después de la celebración de los 500 años de Santa Marta. “Su gobierno tuvo para hacer un brindis, pero no se dio. Sin duda, todos los samarios nos dimos cuenta que usted no le dio la solución que prometió, ni antes de cumplir los 500 años la ciudad, ni después”.

El alcalde también se refirió al documento Conpes 4159 de 2025, que declaró de importancia estratégica los estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras, y afirmó que su administración participó en las gestiones para lograr el respaldo nacional. “(...) mi gobierno puso todo el interés, trabajo y hasta ruego para que el suyo apoyara a Santa Marta en uno de los frentes para saldar esa deuda histórica. Usted aprobó el CONPES, pero no arrancó las plantas desalinizadoras que prometió y se fue”, puntualizó.

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Carlos Pinedo respondió que Petro tuvo cuatro años de Gobierno para solucionar la escasez de agua en Santa Marta, pero no ejecutó las obras que había prometido (@CarlosPinedoC/X)

Pinedo defendió los avances de su administración junto al Concejo de Santa Marta para financiar la Planta El Curval, cuya capacidad sería de 800 litros por segundo, beneficiaría a más de 400.000 habitantes y aumentaría en un 25% la oferta de agua.

“Nuestra administración junto al Concejo de Santa Marta si avanzó, se aprobó el financiamiento para dar inicio a la construcción de la Planta El Curval, uno de los frentes de trabajo para la captación de agua, una planta de 800 litros por segundo que beneficiaría a más de 400.000 habitantes y aumentaría en un 25% la oferta de agua. En los próximos días colocaremos la primera piedra y llegara más agua de esa que usted habla en beneficio de la gente, pero a partir de una tarea nuestra. #BrindemosPorEso”, resaltó.

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El alcalde también expresó que espera que el proyecto denominado “El Milagro del Agua”, anunciado por Abelardo de la Espriella, se concrete, independientemente de la fuente de abastecimiento, y señaló que el problema en Santa Marta lleva más de 30 años.

El mandatario distrital también cuestionó la gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) durante el Gobierno de Petro y afirmó que recibió la entidad con un pasivo económico “monstruoso” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pinedo cerró su respuesta con un mensaje en el que manifestó que espera celebrar cuando las soluciones planteadas se materialicen. “Le digo con respeto, expresidente, el día que tengamos todas las soluciones planteadas hechas realidad, de seguro, ese día nos emborrachamos de felicidad, de alegría, brindamos por la vida, porque la vida con agua es mucho más bella que un pleito de ideologías”, escribió.

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En sus apuntes finales, indicó que el Distrito también aportaría el terreno, logística y otros apoyos para la desalinizadora; reiteró que la corrección de fugas y pérdidas de agua debe ser parte de la solución y cuestionó el estado financiero de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) al recibirla.

“Es bueno recordar que fue su gobierno quien manejó la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y solo la recibimos el día que salió de su gobierno con un pasivo económico monstruoso”, concluyó.