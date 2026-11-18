Una grabación de cámara de seguridad muestra a un individuo acercándose a la entrada de un edificio en una calle residencial durante la noche. Segundos después se genera una llamarada de fuego sobre la fachada. Vecinos y transeúntes acuden al lugar y se reúnen frente a la estructura afectada mientras el fuego continúa ardiendo (Pasa en Bogotá/X)

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Un incendio provocado con gasolina puso en riesgo a los ocupantes de un establecimiento comercial que también funcionaba como vivienda en la localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá.

El hecho ocurrió en el sector de El Amparo, durante la madrugada del 15 de noviembre, mientras las personas que estaban dentro descansaban.

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El ataque habría consistido en prender fuego al inmueble con combustible desde el exterior. Las llamas comenzaron a extenderse cuando los residentes aún permanecían en el interior, lo que dificultó su reacción y expuso tanto el negocio como la vivienda.

La emergencia no dejó consecuencias más graves por la intervención de varios vecinos. Los habitantes del sector advirtieron el fuego, acudieron al lugar y lograron contenerlo antes de que alcanzara otras zonas de la propiedad o construcciones cercanas.

Varios vecinos acudieron al lugar del siniestro y lograron contener el fuego por sus propios medios ( Bomberos de Bogotá/Captura de video)

La principal preocupación entre la comunidad es que el episodio pueda estar vinculado con presuntas exigencias de dinero a comerciantes de la zona.

Esa hipótesis todavía no ha sido confirmada y las autoridades deberán establecer si el incendio buscaba intimidar a los propietarios del restaurante o a quienes vivían allí.

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El uso de gasolina y el horario del ataque elevaron el riesgo para las personas que dormían en el inmueble. El fuego no solo amenazó los bienes del establecimiento, sino que comprometió la seguridad de los residentes que quedaron expuestos a las llamas.

Los vecinos de El Amparo esperan que se identifique a la persona responsable y que la investigación determine si existieron amenazas previas contra los afectados. El caso también dejó inquietud por la posibilidad de que acciones similares se repitan contra otras familias y comerciantes de Kennedy.

La rápida acción comunitaria evitó que las llamas alcanzaran construcciones y viviendas aledañas (Captura de video)

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Que bien con los vecinos. Y la policía?; ”Dos alcaldes tiene Bogotá y ninguno sirve pa’ ni mierda... Es ley, ellos nunca saben gobernar... Las extorsiones se tomaron la capital... El concejo de adorno... Los entes de control 🤐 🤫... Y la prensa tradicional tape y tape la ineptitud... Ya son 3 alcaldías consecutivas": fueron algunos de los mensajes.

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Las cifras oficiales señalan que los casos de secuestro en Bogotá descendieron 56% hasta agosto de 2026 frente al mismo período del año anterior. Las denuncias por extorsión también registraron una reducción del 6%.

La Policía sostuvo que la denuncia rápida puede aportar datos decisivos para ubicar a una persona retenida. En este caso, la geolocalización del teléfono y el aviso de la pareja permitieron que el Gaula concentrara sus labores en un punto específico de Kennedy.

La investigación continuará para determinar cómo se produjo el traslado del comerciante desde la Zona T, qué sustancia recibió y cuál fue el papel de cada uno de los implicados.

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Secuestro en Kennedy

La acción del Gaula de la Policía permitió rescatar a un comerciante de 57 años que permaneció casi 48 horas retenido en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, Bogotá. El operativo se activó después de que su desaparición fuera denunciada ante la línea antisecuestro 165.

La versión oficial, citada por El Espectador, indicó que la víctima había salido de un local de la Zona T acompañado por varias personas. Después fue trasladado a un hotel de Teusaquillo y, más tarde, al inmueble donde lo mantuvieron privado de la libertad.

El hombre fue hallado atado de pies y manos con cables dentro de la vivienda. Además, presentaba aparentes signos de haber recibido una sustancia que las autoridades aún no han identificado y que, según las primeras indagaciones, habría sido usada para reducir su resistencia.

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El reporte oportuno de la pareja del comerciante fue determinante para el rescate. La mujer aportó información sobre la ubicación del teléfono celular de la víctima, un dato que permitió orientar la búsqueda y llevar a los uniformados hasta el sector donde estaba retenido.