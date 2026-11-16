Colombia

Dos hombres fueron capturados en el techo de una vivienda, tras un robo armado contra un adulto mayor en Bosa: así fue el operativo

Los patrulleros del CAI Piamonte actuaron tras una alerta ciudadana y hallaron al residente atado y golpeado dentro de su vivienda, de donde los implicados habían sustraído varias pertenencias personales

Uno de los asaltantes arrojó un arma de fuego al suelo en medio de la persecución policial (Mebog)
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La Policía Metropolitana capturó a dos hombres en el sur de Bogotá, después de que una alerta ciudadana advirtiera sobre un robo cometido contra un adulto mayor dentro de su vivienda.

Los agentes de una patrulla del CAI Piamonte, ubicado en la localidad de Bosa, llegaron al inmueble tras conocer que dos personas armadas habrían ingresado de manera violenta al lugar. Allí encontraron a la víctima con las manos amarradas.

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El adulto mayor manifestó que los hombres lo golpearon y le quitaron sus pertenencias. Luego autorizó a los uniformados a entrar a la vivienda para perseguir a los sospechosos.

La intervención terminó con la captura en flagrancia de los dos hombres, quienes deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto. La Policía también recuperó objetos de la víctima e incautó una pistola con munición.

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados de amarrar y golpear a un adulto mayor durante un asalto en Bosa (Mebog)
La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados de amarrar y golpear a un adulto mayor durante un asalto en Bosa (Mebog)

Cuando los policías ingresaron al inmueble, los dos hombres trataron de escapar por los techos de casas cercanas. Durante el seguimiento, uno de ellos arrojó un arma de fuego al piso.

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Los uniformados interceptaron a los sospechosos y recuperaron dos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro. El arma incautada era una pistola.

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa, explicó que el caso comenzó por el robo contra una persona de la tercera edad.

“La Policía Nacional logra un resultado en la localidad de Bosa”, afirmó Chauta. El oficial señaló que los capturados habrían intimidado a la víctima mediante un arma de fuego.

El teniente coronel Oscar Chauta confirmó la entrega de los sospechosos y el material incautado a la Fiscalía General de la Nación (Mebog)

El comandante indicó que la reacción de los agentes permitió detener a los dos ciudadanos mientras presuntamente cometían el hurto. “En una rápida acción nuestros uniformados logran la captura en flagrancia de estos dos ciudadanos”, agregó.

El arma y los objetos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía

Chauta informó que la pistola, los elementos recuperados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. “El arma de fuego tipo pistola fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo el comandante de la estación de Policía Bosa.

De acuerdo con el oficial, los detenidos registran anotaciones por extorsión y hurto. También señaló que uno de ellos había salido de un centro de reclusión dos meses antes del procedimiento.

Tras la captura, las autoridades precisaron que uno de los hombres tiene antecedentes por hurto calificado y agravado. Esa situación hará parte de la información que revisen las autoridades judiciales dentro del proceso.

El comandante de la estación de Policía Bosa aseguró que la institución acumula más de 1.600 capturas por diferentes delitos en lo que va del año. Chauta añadió que las autoridades han registrado una reducción en los delitos de impacto, sin precisar las conductas ni el período comparado para ese balance.

Capturado por la Policía Nacional
Los dos detenidos presentan antecedentes por extorsión y hurto, y uno de ellos abandonó un centro carcelario hace dos meses (Colprensa)

La Policía llamó a los habitantes de Bosa y de otras zonas de Bogotá a informar hechos que afecten la seguridad y la convivencia. El teniente coronel pidió denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123.

La institución también recomendó acudir al CAI más cercano ante la presencia de personas armadas, movimientos inusuales o posibles hechos delictivos.

Asesinaron a un taxista de 26 años en un presunto ataque sicarial en Bosa Centro, sur de Bogotá

El taxista de 26 años murió tras recibir varios disparos durante un presunto ataque sicarial registrado el 5 de noviembre de 2026 en Bosa Centro, en el sur de Bogotá.

El conductor fue llevado por habitantes y comerciantes al Hospital de Bosa en otro vehículo de servicio público. Murió minutos después por la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 p. m., cuando dos hombres armados que, al parecer, se desplazaban en motocicleta interceptaron al taxista y abrieron fuego. Los atacantes escaparon del sector después de dispararle.

La Policía Metropolitana de Bogotá descartó de forma preliminar que el crimen haya ocurrido durante un intento de hurto. La investigación se orienta hacia la hipótesis de un ataque sicarial, aunque las autoridades aún analizan los móviles.

Los primeros datos reunidos por los investigadores incluyen denuncias de conductores que estaban en la zona. Según la Policía, los taxistas alertaron sobre presuntas extorsiones y amenazas en ese sector de la capital.

A través de redes sociales, algunos denunciantes también señalaron que podría haber conductores relacionados con situaciones vinculadas al consumo y la comercialización de estupefacientes.

Esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si existe alguna relación entre esas denuncias y el asesinato del conductor.

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