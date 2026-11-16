Emergencia en el centro de Bogotá: se presentó un fuerte incendio en la madrugada del lunes festivo y más de 20 locales resultaron afectados

Los equipos de socorro impidieron que las llamas alcanzaran otras bodegas y edificaciones cercanas pese a la acumulación de humo (@BomberosBogota/X)

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Un incendio estructural afectó 22 locales comerciales del centro comercial Gran San, en el sector de San Victorino, durante la madrugada de lunes festivo 16 de noviembre.

La emergencia ocurrió a las 1:32 a. m. en una edificación situada en la Carrera 11 con Calle 9, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

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El fuego fue controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que desplegó recursos para impedir que las llamas alcanzaran bodegas y construcciones vecinas.

Las autoridades no informaron personas lesionadas ni víctimas fatales durante la atención del incidente.

El siniestro en el sector comercial de San Victorino dejó 22 locales afectados y no causó personas heridas (@BomberosBogota/X)

De acuerdo con el reporte de los Bomberos cerca de las 8:04 a. m.: “Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas. Se activó al equipo especializado de Investigación de Incendio”.

La emergencia dañó establecimientos del complejo comercial en pleno noviembre, cuando numerosos negocios mayoristas y minoristas preparan su mercancía para las ventas de diciembre. Los comerciantes esperan conocer el alcance de las pérdidas y las condiciones para volver a ingresar al inmueble tras las inspecciones oficiales.

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El reporte de Bomberos precisó que el equipo especializado de Investigación de Incendios inició las labores para establecer el origen del fuego. La institución también indicó que aseguró el perímetro de la edificación luego de extinguir las llamas.

La acumulación de humo dentro de la estructura elevó la preocupación entre propietarios de los locales, trabajadores y visitantes habituales del centro comercial. Parte de la inquietud está vinculada con la mercancía que había sido surtida para las festividades de fin de año.

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático permanece en el lugar con inspecciones sobre el estado de la construcción. Esas verificaciones permitirán determinar si existen condiciones de estabilidad para habilitar un ingreso seguro de los comerciantes.

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Los organismos de emergencia recordaron la importancia de evitar la sobrecarga de tomacorrientes y de revisar con periodicidad las instalaciones eléctricas. Mientras avanzan los peritajes, las autoridades mantienen asegurada el área afectada.