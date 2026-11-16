Icbf confirmó cómo fue la fuga de menores de centro en Cali: "Utilizando elementos no permitidos"

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó la fuga de diez adolescentes del Centro de Atención Especializada Buen Pastor en Cali. (Gobernación del Valle del Cauca)

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Un día después de que el país conociera sobre la fuga de menores de edad de un centro de retención en la ciudad de cali, lo que llevó a la Personería distrital a pedir reforzar los sistemas de vigilancia, el muro perimetral y las condiciones del entorno tras la evasión registrada durante la mañana del domingo 15 de noviembre, se conocen nuevos detalles del caso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que fueron diez los adolescentes se evadieron del Centro de Atención Especializada Buen Pastor donde cumplían medidas dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

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Según la entidad, los jóvenes salieron del área en la que permanecían durante la mañana, luego de emplear “elementos no permitidos” para superar los controles internos y llegar a una zona exterior de las instalaciones.

“De acuerdo con el reporte preliminar, la situación se presentó cuando los adolescentes salieron de la sección en la que se encontraban, utilizando elementos no permitidos para acceder a una zona externa del centro”, señaló la institución.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó al Icbf la instalación de cámaras de vigilancia y la activación de una garita posterior. (Personería de Cali)

El Icbf informó que activó la ruta institucional prevista para estos casos y requirió el apoyo de la Policía Nacional. Las autoridades adelantan labores para ubicar a los adolescentes y trasladarlos nuevamente al centro.

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“Una vez conocidos los hechos, el ICBF activó la ruta de atención correspondiente y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar las acciones de búsqueda y ubicación de los adolescentes”, señaló

La entidad señaló que trabaja con las autoridades competentes para determinar cómo ocurrió la fuga y establecer eventuales responsabilidades. Como parte de esa revisión, anunció que evaluará los protocolos vigentes y las medidas de contención del CAE Buen Pastor.

“El ICBF realiza seguimiento a la situación y adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención”, aseguró la institución en un comunicado.

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El Ministerio Público pidió al Dagma la poda de la vegetación cercana y requirió el refuerzo urgente del muro perimetral. (Personería de Cali)

El objetivo, indicó el instituto, es fortalecer la seguridad dentro de la institución y reducir los riesgos para el vecindario cercano al centro de atención.

La Personería de Cali también intervino tras conocer el hecho. El personero Gerardo Mendoza Castrillón visitó las instalaciones para verificar la situación y, en un reporte preliminar, habló de la ausencia de nueve jóvenes.

La Personería exigió cámaras, garita y refuerzo del muro

Durante la inspección, Mendoza advirtió deficiencias que, según sostuvo, requieren medidas inmediatas de infraestructura y vigilancia. Entre sus solicitudes al ICBF están la instalación y activación de cámaras de seguridad, la recuperación de la garita ubicada en la parte posterior y el reforzamiento del cerramiento perimetral.

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El funcionario además pidió coordinar con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) la poda de la vegetación cercana al complejo. De acuerdo con la Personería, la presencia de árboles y maleza puede facilitar que quienes se evaden se oculten en el área.

Los adolescentes dañaron varias láminas del techo para superar los controles internos sin pasar por los accesos principales. (Personería de Cali)

“La fuga de los menores exige medidas urgentes. Es importante dar con la captura de estos jóvenes y generar un espacio seguro en el entorno del vecindario en tanto que el mismo se vio alterado”, afirmó Mendoza.

Mientras se aclara la diferencia entre el número de adolescentes mencionado inicialmente por la Personería y el dato confirmado por el Icbf, continúan los operativos en distintos sectores de Cali para lograr la ubicación de los jóvenes que salieron del CAE Buen Pastor.

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Una vez sean ubicados, los adolescentes serán trasladados nuevamente al CAE Buen Pastor, según la ruta de atención activada por el ICBF. De forma paralela, las autoridades continuarán con la verificación de las circunstancias de la evasión y la revisión de las medidas de seguridad del centro.