Colombia

Icbf confirmó cómo fue la fuga de menores de centro en Cali: "Utilizando elementos no permitidos"

El organismo de protección infantil solicitó acompañamiento para ubicar y retornar al centro a quienes salieron de la instalación, mientras coordina con las autoridades el esclarecimiento de las circunstancias y posibles responsabilidades

Foto de referencia del Centro de Formación Juvenil El Buen Pastor en Cali
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó la fuga de diez adolescentes del Centro de Atención Especializada Buen Pastor en Cali. (Gobernación del Valle del Cauca)
Guardar

Un día después de que el país conociera sobre la fuga de menores de edad de un centro de retención en la ciudad de cali, lo que llevó a la Personería distrital a pedir reforzar los sistemas de vigilancia, el muro perimetral y las condiciones del entorno tras la evasión registrada durante la mañana del domingo 15 de noviembre, se conocen nuevos detalles del caso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que fueron diez los adolescentes se evadieron del Centro de Atención Especializada Buen Pastor donde cumplían medidas dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

PUBLICIDAD

Según la entidad, los jóvenes salieron del área en la que permanecían durante la mañana, luego de emplear “elementos no permitidos” para superar los controles internos y llegar a una zona exterior de las instalaciones.

“De acuerdo con el reporte preliminar, la situación se presentó cuando los adolescentes salieron de la sección en la que se encontraban, utilizando elementos no permitidos para acceder a una zona externa del centro”, señaló la institución.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó al Icbf la instalación de cámaras de vigilancia y la activación de una garita posterior. (Personería de Cali)
El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó al Icbf la instalación de cámaras de vigilancia y la activación de una garita posterior. (Personería de Cali)

El Icbf informó que activó la ruta institucional prevista para estos casos y requirió el apoyo de la Policía Nacional. Las autoridades adelantan labores para ubicar a los adolescentes y trasladarlos nuevamente al centro.

PUBLICIDAD

“Una vez conocidos los hechos, el ICBF activó la ruta de atención correspondiente y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar las acciones de búsqueda y ubicación de los adolescentes”, señaló

La entidad señaló que trabaja con las autoridades competentes para determinar cómo ocurrió la fuga y establecer eventuales responsabilidades. Como parte de esa revisión, anunció que evaluará los protocolos vigentes y las medidas de contención del CAE Buen Pastor.

“El ICBF realiza seguimiento a la situación y adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención”, aseguró la institución en un comunicado.

El Ministerio Público pidió al Dagma la poda de la vegetación cercana y requirió el refuerzo urgente del muro perimetral. (Personería de Cali)
El Ministerio Público pidió al Dagma la poda de la vegetación cercana y requirió el refuerzo urgente del muro perimetral. (Personería de Cali)

El objetivo, indicó el instituto, es fortalecer la seguridad dentro de la institución y reducir los riesgos para el vecindario cercano al centro de atención.

La Personería de Cali también intervino tras conocer el hecho. El personero Gerardo Mendoza Castrillón visitó las instalaciones para verificar la situación y, en un reporte preliminar, habló de la ausencia de nueve jóvenes.

La Personería exigió cámaras, garita y refuerzo del muro

Durante la inspección, Mendoza advirtió deficiencias que, según sostuvo, requieren medidas inmediatas de infraestructura y vigilancia. Entre sus solicitudes al ICBF están la instalación y activación de cámaras de seguridad, la recuperación de la garita ubicada en la parte posterior y el reforzamiento del cerramiento perimetral.

El funcionario además pidió coordinar con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) la poda de la vegetación cercana al complejo. De acuerdo con la Personería, la presencia de árboles y maleza puede facilitar que quienes se evaden se oculten en el área.

Los adolescentes dañaron varias láminas del techo para superar los controles internos sin pasar por los accesos principales. (Personería de Cali)
Los adolescentes dañaron varias láminas del techo para superar los controles internos sin pasar por los accesos principales. (Personería de Cali)

“La fuga de los menores exige medidas urgentes. Es importante dar con la captura de estos jóvenes y generar un espacio seguro en el entorno del vecindario en tanto que el mismo se vio alterado”, afirmó Mendoza.

Mientras se aclara la diferencia entre el número de adolescentes mencionado inicialmente por la Personería y el dato confirmado por el Icbf, continúan los operativos en distintos sectores de Cali para lograr la ubicación de los jóvenes que salieron del CAE Buen Pastor.

Una vez sean ubicados, los adolescentes serán trasladados nuevamente al CAE Buen Pastor, según la ruta de atención activada por el ICBF. De forma paralela, las autoridades continuarán con la verificación de las circunstancias de la evasión y la revisión de las medidas de seguridad del centro.

Temas Relacionados

IcbfCaliFuga de presosMenores y delitosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emergencia en el centro de Bogotá: se presentó un fuerte incendio en la madrugada del lunes festivo y más de 20 locales resultaron afectados

La emergencia ocurrió en San Victorino, sin lesionados, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro y mantienen asegurada la zona afectada

Emergencia en el centro de Bogotá: se presentó un fuerte incendio en la madrugada del lunes festivo y más de 20 locales resultaron afectados

El ELN mencionó las razones de la liberación de los dos agentes del CTI que estuvieron secuestrados por más de 18 meses en Arauca: “Buen comportamiento”

La guerrilla sostuvo que aplicó un procedimiento interno denominado "procesos condenatorios" y que consideró el estado de salud de uno de los retenidos para concederles una rebaja de pena dentro de su sistema de justicia

El ELN mencionó las razones de la liberación de los dos agentes del CTI que estuvieron secuestrados por más de 18 meses en Arauca: “Buen comportamiento”

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de derrotar a Chile por 1-0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, pero ahora jugarán de visitante

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

Karina García sabía que Emiro Navarro le iba a ganar en la pelea de ‘Stream Fighters 5′ a Valentino Lázaro: “Me dio mucho pesar”

La empresaria reconoció a todos los participantes y sostuvo que subirse al ring exige determinación

Karina García sabía que Emiro Navarro le iba a ganar en la pelea de ‘Stream Fighters 5′ a Valentino Lázaro: “Me dio mucho pesar”

Investigan supuestas amenazas contra aprendices del SENA por no participar en protestas

El caso quedó expuesto mediante capturas de conversaciones y escritos anónimos, cuyo contenido habría generado preocupación entre quienes recibieron instrucciones relacionadas con las movilizaciones

Investigan supuestas amenazas contra aprendices del SENA por no participar en protestas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

ENTRETENIMIENTO

Karina García sabía que Emiro Navarro le iba a ganar en la pelea de ‘Stream Fighters 5′ a Valentino Lázaro: “Me dio mucho pesar”

Karina García sabía que Emiro Navarro le iba a ganar en la pelea de ‘Stream Fighters 5′ a Valentino Lázaro: “Me dio mucho pesar”

La sexóloga Flavia Dos Santos advierte que la cultura del 'yo primero' dificulta construir relaciones de pareja

Johanna Fadul y Juanse Quintero se casaron nuevamente mientras siguen en la dulce espera de su bebé

“Nadie puede quitarme lo que viví”: Beba de la Cruz presume su lesión tras el ring de ‘Stream Fighters 5′ y promete volver

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Deportes

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

Hinchas del Deportes Quindío invadieron la cancha y protagonizaron disturbios en el estadio Centenario en Armenia

Óscar Tunjo empezó el Campeonato Asian Le Mans Cup con victoria: celebró en Paul Ricard tras una remontada

Carlos Caszely, leyenda de Chile, fue crítico con la selección Colombia por la falta de un creativo como James Rodríguez

Sebastián Viera se despidió del Junior de Barranquilla tras menos de tres meses de trabajo: este fue el mensaje