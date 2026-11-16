Hinchas del Deportes Quindío invadieron la cancha y protagonizaron disturbios en el estadio Centenario en Armenia

Aficionados ingresaron al terreno de juego durante el partido contra Real Cartagena. Los incidentes obligaron a suspender el encuentro y también se registraron desmanes en las afueras del estadio - crédito @hinchascolombia/Instagram

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El partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, disputado este domingo 15 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026, terminó con disturbios protagonizados por aficionados del equipo local. Los hinchas invadieron el terreno de juego durante los minutos finales del compromiso, lo que obligó a detener las acciones e intervenir a las autoridades.

Los incidentes no se limitaron al interior del escenario deportivo. Después de la intervención policial, los desmanes se trasladaron a las afueras del estadio, donde se reportaron daños en vehículos particulares y una patrulla de la Policía del departamento.

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Hasta el momento, las autoridades no habían entregado un balance oficial sobre las afectaciones materiales, el número de posibles lesionados o las capturas relacionadas con los hechos. De acuerdo con Noticias Caracol, durante la transmisión del encuentro también se informó sobre posibles personas heridas, entre ellas integrantes de la Policía, aunque no se conocieron cifras confirmadas.

Aficionados del Deportes Quindío ingresaron al terreno de juego durante los minutos finales del partido contra Real Cartagena, lo que obligó a suspender el compromiso. - crédito captura de video

Así comenzó la invasión de cancha en el estadio Centenario

Los disturbios se registraron durante el tiempo de adición, cuando Real Cartagena consiguió una anotación por intermedio de Jarlan Barrera, al minuto 90+5. El tanto representaba el 0-2 para el conjunto visitante, pero el árbitro central, Carlos Betancur, esperaba la revisión del VAR por una posible infracción previa a la jugada.

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Mientras se desarrollaba el procedimiento arbitral, varios aficionados del Deportes Quindío ingresaron al terreno de juego. La situación obligó a detener el compromiso y llevó a los futbolistas de ambos equipos a retirarse hacia los camerinos, mientras las autoridades intentaban controlar los desmanes en las tribunas.

La interrupción también estuvo acompañada de otros incidentes dentro del estadio. Cuando los jugadores se preparaban para regresar al campo, dos torres de iluminación del escenario deportivo se apagaron y desde la tribuna occidental fueron lanzadas una valla y una piedra.

Ante estos hechos, los integrantes de los dos equipos tuvieron que regresar al túnel. La continuidad del encuentro quedó condicionada a que se restablecieran las condiciones de seguridad para los futbolistas, el cuerpo arbitral y los demás asistentes.

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El árbitro Carlos Betancur comunicó a los capitanes que el partido solamente se reanudaría cuando existieran garantías para continuar. La suspensión se prolongó durante casi una hora, periodo en el que las autoridades trabajaron para recuperar el control del escenario.

El VAR revisó la anotación de Jarlan Barrera al minuto 90+5 y determinó que debía ser anulada por una infracción previa. - crédito Colprensa

El VAR anuló el segundo gol de Real Cartagena

Una vez se restablecieron las condiciones para jugar, los equipos regresaron al terreno de juego y se completó la revisión de la acción protagonizada por Jarlan Barrera.

La intervención del VAR determinó que existía una infracción previa a la anotación, por lo que el segundo tanto de Real Cartagena no fue validado. El árbitro agregó dos minutos más de juego y el marcador no volvió a modificarse.

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La victoria visitante quedó definida por el gol de Édison López, quien había anotado al minuto 50. De esta manera, el conjunto cartagenero se llevó los tres puntos del estadio Centenario con un resultado de 0-1.

El compromiso también había tenido una decisión arbitral que generó inconformidad en el equipo local. Durante el desarrollo del partido, el Deportes Quindío había conseguido una anotación por intermedio de Javier Reina, pero el juez central, con asistencia del VAR liderado por Nicolás Gallo, invalidó la jugada por una posición adelantada.

La decisión impidió que el equipo de Armenia consiguiera el empate en ese momento. Posteriormente, la anotación de Édison López se convirtió en la diferencia definitiva entre los dos conjuntos.

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Habían prohibido el ingreso de la barra visitante al estadio

Antes del encuentro, en el marco de la comisión local de fútbol, se había establecido la prohibición de ingreso de la barra visitante como medida para prevenir alteraciones del orden público durante el compromiso.

La decisión fue informada antes del partido, según una publicación del medio ya mencionado del 14 de noviembre, en la que se anunció que no se permitiría el ingreso de la barra de Real Cartagena al estadio Centenario.

El equipo de Armenia necesitaba un empate frente a Real Cartagena para asegurar su clasificación a la final del Torneo BetPlay II-2026, pero tendrá que definir su paso en la última jornada. - crédito Real Cartagena

Deportes Quindío perdió la oportunidad de clasificar a la final

En el aspecto deportivo, el resultado también tuvo consecuencias para la definición del grupo. El Deportes Quindío llegaba a la quinta jornada con la posibilidad de asegurar su clasificación a la final del Torneo BetPlay II-2026 con un empate, después de haber vencido previamente a Tigres.

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Sin embargo, la derrota frente a Real Cartagena aplazó la definición para la última fecha de los cuadrangulares semifinales. El equipo dirigido por Harold Rivera continúa dependiendo de su propio resultado, pero ahora deberá conseguir la victoria en condición de visitante frente a Real Cundinamarca, en Mosquera.

Por su parte, Real Cartagena conservó posibilidades matemáticas de avanzar a la final. El conjunto dirigido por Álvaro Hernández deberá vencer a Tigres en el estadio Jaime Morón y esperar que Deportes Quindío no consiga los tres puntos en su compromiso.

El resultado también incidió en la tabla de reclasificación. Real Cartagena llegó a 69 unidades, con dos puntos menos que Envigado y cuatro por debajo del Deportes Quindío. Envigado, por su parte, perdió 2-3 frente a Unión Magdalena en su propio estadio.

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La sexta jornada definirá los equipos que disputarán la final del segundo semestre.