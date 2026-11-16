Colombia

Qué compras navideñas conviene adelantar en noviembre: tips para no malgastar la prima y evitar dolores de cabeza en enero

Viajes, reservas y productos con cupos limitados requieren tomar decisiones de forma anticipada, mientras que la adquisición de ropa, juguetes y tecnología pueden esperar, pues los compradores pueden encontrar mejores condiciones durante las semanas siguientes

Los expertos sugieren calcular la proporción de ingresos comprometidos en obligaciones previas antes de asumir nuevas deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Separar gastos básicos, establecer topes por categoría y diferir a una sola cuota ayuda a organizar el presupuesto familiar en temporada navideña (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Noviembre se convierte en un mes propicio para adelantar las compras navideñas sin decidir bajo la presión de diciembre. La clave está en no dejar todo para última hora, así como separar lo que tiene cupos limitados de los productos cuya competencia entre comercios puede reducir precios, entre otras recomendaciones de expertos.

La Encuesta de Navidad 2025 de Fenalco indicó que el 55% de los compradores planeaban destinar más de $800.000 a regalos, mientras el 47% prefería comprar en diciembre. A su vez, la Encuesta de Black Friday 2025 señaló que el 33% usaría esa jornada de descuentos en noviembre para anticipar regalos.

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Para Sajamaya Vallejo, analista de Eqqual, la diferencia entre noviembre y diciembre no radica solo en las promociones: “Quien planea ahora sabe cuánto puede gastar antes de que llegue la prima, compara precios con calma y aprovecha fechas como Black Friday con una lista hecha”.

El punto de partida para los consumidores debe definir un límite total y distribuirlo antes de empezar a mirar ofertas.

En el caso de los tiquetes, hoteles, paquetes turísticos y reservas para las cenas del 24 y 31 de diciembre, se recomienda comprarlos con anticipación, teniendo en cuenta que son gastos condicionados por una fecha y una disponibilidad, pues a medida que se ocupan los cupos, la posibilidad de elegir horarios, ubicaciones o tarifas disminuye. Los paquetes turísticos, por ejemplo, aumentaron 4,16% en diciembre de 2025.

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En cambio, juguetes, ropa, calzado y artículos de tecnología de consumo permiten un lapso más extenso, debido a que su oferta suele ser amplia y los comercios ajustan valores para mover inventario. Los juguetes registraron una baja de 1,73% en diciembre de 2025, según los datos citados en el análisis.

Esperar también puede ser razonable si el comprador no cuenta todavía con el dinero y tendría que financiar la adquisición desde noviembre.

Los consumidores en Colombia deben revisar los intereses de sus tarjetas de crédito antes de diferir compras durante el Black Friday. (Imagen Ilustrativo Infobae)
Adelantar compras navideñas en noviembre puede ayudar a encontrar mejores precios, aunque debe tener cuidado con los créditos para evitar pagar de más (Imagen Ilustrativo Infobae)

Cinco cosas que debe tener en cuenta antes de pagar

El 61% de los consultados por Fenalco consideró que algunas promociones de Black Friday eran genuinas y otras podían ser engañosas o partir de precios elevados. Ante este panorama, Vallejo propuso revisar estos aspectos antes de pagar:

  • El precio del producto en semanas previas, bien sea asistiendo a las tiendas físicas o revisando de forma frecuente la página.
  • El valor final en otros comercios, en lugar de tomar como referencia la etiqueta tachada en un solo local comercial.
  • Los cobros por envío, instalación, garantías adicionales y cualquier servicio obligatorio.
  • La modalidad de pago y el número de cuotas, porque los intereses pueden superar la rebaja.
  • La lista de necesidades elaborada previamente: una compra que no estaba prevista suma gasto, aunque tenga descuento.

El ahorro se calcula contra el menor precio disponible para un producto que ya se pensaba comprar, y debe incluir todos los cargos. Esta revisión cobra relevancia porque 3 de cada 4 participantes de la encuesta de Black Friday dijeron que el nivel del descuento define su decisión de compra, aun si es un artículo que no tenían planeado adquirir.

Personas compran regalos navideños para sus seres queridos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Black Friday ofrece una oportunidad para comprar regalos con descuento, pero el ahorro depende del precio final, los intereses y los costos adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferir una oferta a 12 cuotas puede costar más que comprar sin descuento

“Como referencia, la tasa de usura para noviembre de 2026 quedó en 28,34% efectivo anual, que equivale a cerca de 2,1% mensual, y las tarjetas suelen cobrar muy cerca de ese tope”, explicó la experta.

Así, un televisor de $2.000.000 con una rebaja del 10% queda en $1.800.000, con un ahorro inicial de $200.000. Si se difiere a una cuota y la prima se paga antes de la fecha límite, por lo general no genera intereses de financiación.

A 12 cuotas, los intereses sobre ese saldo pueden acercarse a $250.000, por lo que la oferta termina por encima del valor original. Por esta razón, es necesario comparar el descuento en pesos con los intereses y la cuota de manejo.

La prima debe cubrir enero antes de financiar regalos y celebraciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Planear desde noviembre permite distribuir la prima entre celebraciones, obsequios y las obligaciones que llegan con enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de Vallejo es reservar primero los recursos de enero: arriendo o cuota de vivienda, servicios, matrículas, útiles, uniformes, seguros, impuestos y alimentación. Como referencia, plantea guardar al menos un mes de gastos básicos y descontar las obligaciones vigentes del salario de diciembre más la prima.

Con el saldo disponible, la analista sugiere fijar los siguientes topes:

  • 40% para viajes.
  • 30% para regalos.
  • 20% para cenas y celebraciones.
  • 10% para imprevistos.

La proporción debe ajustarse a cada hogar y, en el caso de los regalos, es indispensable revisar la lista de destinatarios y un monto máximo por persona para evitar que las compras de última hora desordenen el presupuesto.

El pago con débito o efectivo reduce esa presión, pues si se utiliza tarjeta, diferir a una cuota permite aprovechar la prima sin trasladar la celebración a las deudas de enero. Aunque esto debe hacerse de forma responsable para evitar que termine pagando de más.

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