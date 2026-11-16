Colombia

Duro rifirrafe entre Mafe Carrascal y el vocero presidencial Miller Soto por traslado de la hija de Abelardo de la Espriella en embarcación de la Armada en Cartagena: “Se les cae el discursito”

En su respuesta, la congresista opositora criticó la falta de avances en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 y pidió explicaciones por viajes de la primera dama y donaciones

La congresista Carrascal vinculó el caso de la hija de Abelardo de la Espriella con viajes y donaciones - (@MafeCarrascal/X - @millersoto/X)
La congresista Carrascal vinculó el caso de la hija de Abelardo de la Espriella con viajes y donaciones - (@MafeCarrascal/X - @millersoto/X)
Guardar

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, cuestionó en redes sociales el uso de una embarcación de la Armada de Colombia para el traslado de Lucía, la hija menor de edad del presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda.

La congresista relacionó el episodio con sus críticas a la austeridad gubernamental y con la falta de respuestas a solicitudes de información sobre aeronaves oficiales.

PUBLICIDAD

El cruce comenzó después de que Carrascal publicara una pregunta sobre imágenes en las que, según su interpretación, la hija del mandatario aparecía junto a otras jóvenes en una lancha de la Armada. La representante planteó: “¿La hija de @ABDELAESPRIELLA con las amigas de fiesta en una lancha de la @ArmadaColombia?”.

La publicación fue respondida por Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional de la República de Colombia, que rechazó que la menor hubiera participado de una celebración dentro de un medio de transporte militar. Soto afirmó que el ingreso y la salida se realizaron por vía marítima y que, por ese motivo, el protocolo exigía el traslado en una embarcación de la Armada Nacional.

PUBLICIDAD

María Fernanda Carrascal vinculó uso de embarcación oficial con críticas a la austeridad del Gobierno (@MafeCarrascal/X)
María Fernanda Carrascal vinculó uso de embarcación oficial con críticas a la austeridad del Gobierno (@MafeCarrascal/X)

Según Soto, la hija del presidente ingresó en una nave de la institución, pasó luego al bote al que se dirigía y finalmente salió en la misma embarcación oficial. “No hay nada irregular en ese procedimiento”, escribió.

El vocero sostuvo que “afirmar que estaba de fiesta en una lancha de la Armada es, sencillamente, FALSO”. Además, reprochó a la congresista por divulgar imágenes de una menor de edad sin autorización y consideró que las acusaciones podían resultar difamatorias.

¿O es que pretenden que, por ser hija del Presidente, tenga que ponerse en riesgo para satisfacer los deseos perversos de algunos?“, señaló.

Miller Soto negó que la menor estuviera de fiesta en una lancha oficial (@millersoto/X)
Miller Soto negó que la menor estuviera de fiesta en una lancha oficial (@millersoto/X)

Carrascal vinculó el episodio con críticas sobre austeridad y reconstrucción

En una nueva publicación, a la que dio mayor alcance dentro de la discusión, Carrascal sostuvo que el caso refleja contradicciones frente al discurso oficial de austeridad. “Cada vez más se les cae el discursito de la austeridad”, manifestó.

La representante señaló que, a tres meses del terremoto del 10 de agosto de 2026, la reconstrucción para los damnificados no habría comenzado. También cuestionó los salarios de funcionarios de un fondo que calificó como inoperante y pidió explicaciones a la primera dama sobre donaciones y viajes.

Carrascal mencionó un viaje a San Andrés que, de acuerdo con su publicación, involucró al presidente y a la primera dama. La congresista también volvió a señalar el supuesto uso de bienes estatales para el traslado de la hija de la pareja presidencial y sus acompañantes.

“¿Cómo estará el uso de las aeronaves?”, preguntó la legisladora. Añadió que hasta ahora no recibió respuesta a requerimientos de información que, en su opinión, son de interés público.

La integrante del Pacto Histórico afirmó que continuará con sus solicitudes. En ese contexto, recordó que, según dijo, una hija de un expresidente tenía restricciones para transportar a otros menores de edad, incluso con autorización de sus padres.

“Tengo clarísimo que la hija del expresidente tenía prohibido subir otros menores de edad, ni siquiera con autorización de sus padres”, sostuvo.

“Se les cae el discursito de la austeridad”: Carrascal lanzó críticas por reconstrucción y viajes oficiales (@MafeCarrascal/X)
“Se les cae el discursito de la austeridad”: Carrascal lanzó críticas por reconstrucción y viajes oficiales (@MafeCarrascal/X)

Otras voces se refirieron a la polémica

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro compartió el contenido y cuestionó lo que definió como una contradicción. “La extrema coherencia de Abelardo de La Espriella, usar los bienes públicos del Estado para el usufructo personal”, manifestó.

Pizarro añadió que, según las imágenes, “ahí tienen a la hija con las amigas de fiesta en una de las embarcaciones de la Armada”.

Pizarro y Ocampo cuestionaron video de embarcación oficial durante Festival Náutico de Cartagena (@alejoocampog/X - @PizarroMariaJo/X)
Pizarro y Ocampo cuestionaron video de embarcación oficial durante Festival Náutico de Cartagena (@alejoocampog/X - @PizarroMariaJo/X)

Por su parte, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue un video en el que aparece una embarcación identificada como perteneciente a la Armada de Colombia, con varias jóvenes a bordo.

El congresista cuestionó el presunto uso de bienes públicos para trasladar a la hija de Abelardo de la Espriella durante el Festival Náutico de Cartagena.

“Las familias presidenciales de la derecha sí viven sabroso”, escribió Ocampo en X. En su publicación, aseguró que una lancha oficial habría llevado a la menor y a sus acompañantes hacia un yate. “¿Quién autorizó el traslado y bajo qué protocolo?”, preguntó.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalAbelardo de la EspriellaHija de Abelardo de la EspriellaMiller SotoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La exreina y presentadora Adriana Betancur estaría mostrando mejoría tras permanecer en UCI por afectación en los riñones: “Lo que recibimos como una señal alentadora”

Su antigua compañera de trabajo Milena López señaló en Instagram que los malestares abdominales y la fiebre fueron atendidos y evaluados por los especialistas durante el monitoreo clínico en los últimos días

La exreina y presentadora Adriana Betancur estaría mostrando mejoría tras permanecer en UCI por afectación en los riñones: “Lo que recibimos como una señal alentadora”

Juez ordena a Cancillería proteger los libros de la biblioteca Marco Fidel Suárez tras el desmonte del sitio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tendrá 48 horas para corregir riesgos de humedad, electricidad y almacenamiento, y garantizar el acceso ciudadano

Juez ordena a Cancillería proteger los libros de la biblioteca Marco Fidel Suárez tras el desmonte del sitio

Denuncian maltrato animal en Soacha: un hombre golpeó y sacudió a un perro mientras lo sostenía en sus brazos

Las imágenes provocaron denuncias de proteccionistas, mientras el animal, aparentemente de raza pitbull y bajo cuidado del agresor, lloraba ante habitantes del sector durante los repetidos puños registrados en el parque

Denuncian maltrato animal en Soacha: un hombre golpeó y sacudió a un perro mientras lo sostenía en sus brazos

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo: Ejército destruyó complejo minero ilegal de oro en el Meta

Tropas de la Séptima Brigada y el CTI de la Fiscalía intervinieron un centro especializado que presuntamente servía para financiar a la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del grupo armado

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo: Ejército destruyó complejo minero ilegal de oro en el Meta

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 16 de noviembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 16 de noviembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

ENTRETENIMIENTO

La exreina y presentadora Adriana Betancur estaría mostrando mejoría tras permanecer en UCI por afectación en los riñones: “Lo que recibimos como una señal alentadora”

La exreina y presentadora Adriana Betancur estaría mostrando mejoría tras permanecer en UCI por afectación en los riñones: “Lo que recibimos como una señal alentadora”

Karol G fue nominada a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy 2027: estos son todos los colombianos nominados

Marko Pérez aclaró qué pasó con la lesión del Agropecuario en ‘Stream Fighters 5′: “Fue 100% real”

Kimberly Reyes llegó como villana invitada y prometió revolucionar ‘Juego de Villanos’: “No hay nada peor que no ser relevante”

Karina García sabía que Emiro Navarro le iba a ganar en la pelea de ‘Stream Fighters 5′ a Valentino Lázaro: “Me dio mucho pesar”

Deportes

7.800 kilómetros por una pasión: el viaje en moto de domicilios con el que un hincha de Boca busca llegar a la Sudamericana

7.800 kilómetros por una pasión: el viaje en moto de domicilios con el que un hincha de Boca busca llegar a la Sudamericana

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en 2026, por la fecha FIFA

Hinchas del Deportes Quindío invadieron la cancha y protagonizaron disturbios en el estadio Centenario en Armenia

Óscar Tunjo empezó el Campeonato Asian Le Mans Cup con victoria: celebró en Paul Ricard tras una remontada

Carlos Caszely, leyenda de Chile, fue crítico con la selección Colombia por la falta de un creativo como James Rodríguez