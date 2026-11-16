Duro rifirrafe entre Mafe Carrascal y el vocero presidencial Miller Soto por traslado de la hija de Abelardo de la Espriella en embarcación de la Armada en Cartagena: “Se les cae el discursito”

La congresista Carrascal vinculó el caso de la hija de Abelardo de la Espriella con viajes y donaciones - (@MafeCarrascal/X - @millersoto/X)

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, cuestionó en redes sociales el uso de una embarcación de la Armada de Colombia para el traslado de Lucía, la hija menor de edad del presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda.

La congresista relacionó el episodio con sus críticas a la austeridad gubernamental y con la falta de respuestas a solicitudes de información sobre aeronaves oficiales.

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El cruce comenzó después de que Carrascal publicara una pregunta sobre imágenes en las que, según su interpretación, la hija del mandatario aparecía junto a otras jóvenes en una lancha de la Armada. La representante planteó: “¿La hija de @ABDELAESPRIELLA con las amigas de fiesta en una lancha de la @ArmadaColombia?”.

La publicación fue respondida por Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional de la República de Colombia, que rechazó que la menor hubiera participado de una celebración dentro de un medio de transporte militar. Soto afirmó que el ingreso y la salida se realizaron por vía marítima y que, por ese motivo, el protocolo exigía el traslado en una embarcación de la Armada Nacional.

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María Fernanda Carrascal vinculó uso de embarcación oficial con críticas a la austeridad del Gobierno (@MafeCarrascal/X)

Según Soto, la hija del presidente ingresó en una nave de la institución, pasó luego al bote al que se dirigía y finalmente salió en la misma embarcación oficial. “No hay nada irregular en ese procedimiento”, escribió.

El vocero sostuvo que “afirmar que estaba de fiesta en una lancha de la Armada es, sencillamente, FALSO”. Además, reprochó a la congresista por divulgar imágenes de una menor de edad sin autorización y consideró que las acusaciones podían resultar difamatorias.

“¿O es que pretenden que, por ser hija del Presidente, tenga que ponerse en riesgo para satisfacer los deseos perversos de algunos?“, señaló.

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Miller Soto negó que la menor estuviera de fiesta en una lancha oficial (@millersoto/X)

Carrascal vinculó el episodio con críticas sobre austeridad y reconstrucción

En una nueva publicación, a la que dio mayor alcance dentro de la discusión, Carrascal sostuvo que el caso refleja contradicciones frente al discurso oficial de austeridad. “Cada vez más se les cae el discursito de la austeridad”, manifestó.

La representante señaló que, a tres meses del terremoto del 10 de agosto de 2026, la reconstrucción para los damnificados no habría comenzado. También cuestionó los salarios de funcionarios de un fondo que calificó como inoperante y pidió explicaciones a la primera dama sobre donaciones y viajes.

Carrascal mencionó un viaje a San Andrés que, de acuerdo con su publicación, involucró al presidente y a la primera dama. La congresista también volvió a señalar el supuesto uso de bienes estatales para el traslado de la hija de la pareja presidencial y sus acompañantes.

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“¿Cómo estará el uso de las aeronaves?”, preguntó la legisladora. Añadió que hasta ahora no recibió respuesta a requerimientos de información que, en su opinión, son de interés público.

La integrante del Pacto Histórico afirmó que continuará con sus solicitudes. En ese contexto, recordó que, según dijo, una hija de un expresidente tenía restricciones para transportar a otros menores de edad, incluso con autorización de sus padres.

“Tengo clarísimo que la hija del expresidente tenía prohibido subir otros menores de edad, ni siquiera con autorización de sus padres”, sostuvo.

“Se les cae el discursito de la austeridad”: Carrascal lanzó críticas por reconstrucción y viajes oficiales (@MafeCarrascal/X)

Otras voces se refirieron a la polémica

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro compartió el contenido y cuestionó lo que definió como una contradicción. “La extrema coherencia de Abelardo de La Espriella, usar los bienes públicos del Estado para el usufructo personal”, manifestó.

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Pizarro añadió que, según las imágenes, “ahí tienen a la hija con las amigas de fiesta en una de las embarcaciones de la Armada”.

Pizarro y Ocampo cuestionaron video de embarcación oficial durante Festival Náutico de Cartagena (@alejoocampog/X - @PizarroMariaJo/X)

Por su parte, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue un video en el que aparece una embarcación identificada como perteneciente a la Armada de Colombia, con varias jóvenes a bordo.

El congresista cuestionó el presunto uso de bienes públicos para trasladar a la hija de Abelardo de la Espriella durante el Festival Náutico de Cartagena.

“Las familias presidenciales de la derecha sí viven sabroso”, escribió Ocampo en X. En su publicación, aseguró que una lancha oficial habría llevado a la menor y a sus acompañantes hacia un yate. “¿Quién autorizó el traslado y bajo qué protocolo?”, preguntó.

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