Abelardo de la Espriella ratificó su compromiso para liberar a la esposa del alcalde de Uribia y de la subteniente Maria Camila Pantoja: “No están solas”

Hombres vestidos de negro secuestraron a la gestora social Nancy Yaneth Gómez tras salir de un gimnasio en Uribia. (@nancygomez9204/Instagram)

Guardar

Se completan cinco días desde que la primera dama del municipio de Uribia, en La Guajira, fuera raptada por desconocidos que, a bordo de una camioneta, la amenazaron y obligaron a abordar el vehículo con rumbo desconocido.

Casi una semana después, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un nuevo parte de la búsqueda, en el que resaltó su constante comunicación con el alcalde Jaime Luis Buitrago García, además de la movilización de tropas en el departamento.

PUBLICIDAD

Según indicó el mandatario a través de su cuenta de X, todas las fuerzas del Estado están aunando esfuerzos para recuperar la libertad de Nancy Yaneth Gómez, además de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, plagiada el 4 de noviembre en el municipio de Saravena, Arauca.

“Hablé nuevamente con el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, y con el coronel (r) Bernardo Pantoja, padre de nuestra subteniente María Camila Pantoja Hernández. Seguimos desplegando y ampliando todas las capacidades del Estado, explorando todas las alternativas posibles para lograr que tanto Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde, como nuestra subteniente María Camila regresen sanas y salvas al seno de sus hogares”, señaló el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de tropas estatales para localizar a las dos mujeres secuestradas. (red social X)

El presidente aseguró que se mantendrá al tanto de los operativos para dar con el paradero de las dos mujeres, además de expresar su mensaje de solidaridad con las familias afectadas tras el creciente número de secuestros en las últimas semanas.

“No vamos a escatimar esfuerzos para conseguir su libertad. Mi solidaridad con sus familias. No están solas en este dolor y en esta lucha”, concluyó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

Nancy Gómez había denunciado amenazas antes de ser secuestrada en Uribia

Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, fue secuestrada el 11 de noviembre hacia las 6:20 a. m. La psicóloga y gestora social municipal salía de un gimnasio cuando varios hombres vestidos de negro la interceptaron y la obligaron a subir a una camioneta Toyota blanca, tipo Copetrana.

PUBLICIDAD

El caso tiene un antecedente que el alcalde puso en conocimiento público tras el rapto. Buitrago aseguró que su familia recibía intimidaciones desde 2025 y que había entregado a la Fiscalía mensajes y otros elementos relacionados con esas comunicaciones. Según su relato, las amenazas alcanzaron a su esposa, a hermanos de ella y a otros familiares, con llamadas hechas desde números privados o desconocidos.

A través de sus canales oficiales, la Cancillería confirmó sobre el diálogo con Venezuela para coordinar el rescate de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia. (Cancillería)

De acuerdo con el mandatario local, las advertencias buscaban que Gómez no asumiera una postura pública frente a la situación de seguridad y a los secuestros registrados en el municipio. El alcalde cuestionó que, pese a las denuncias, su núcleo familiar no contara con medidas de protección. La investigación también contempla verificar una amenaza contra la gestora social que habría quedado registrada el año anterior.

PUBLICIDAD

El ELN reconoció el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Arauca

El caso de la subteniente María Camila Pantoja Hernández tiene circunstancias distintas. La oficial del Ejército Nacional fue secuestrada el 4 de noviembre en Saravena, Arauca, y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció la autoría. La estructura armada afirmó que siguió los movimientos de la militar durante ocho meses antes de ejecutar la retención.

Ocho días después del secuestro, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) recibió una carta escrita por Pantoja y un video como prueba de supervivencia. Delegados del organismo humanitario recibieron el material el 12 de noviembre y lo trasladaron a los familiares de la subteniente. En la grabación divulgada el 13 de noviembre, la oficial afirmó que se encontraba bien y dirigió mensajes a sus padres y hermanos.

PUBLICIDAD

La militar le pidió al presidente Abelardo de la Espriella no realizar un operativo de rescate (Frente de Guerra Nororiental-ELN)

Pantoja solicitó que su liberación se gestionara por una vía humanitaria y no mediante una operación militar. La subteniente se dirigió al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Mora, para pedirles que no autorizaran un rescate armado.

“Por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar, sino todo por ayuda humanitaria”, manifestó en el video, difundido tras la entrega de la prueba de supervivencia.

La oficial también habló a su padre, el coronel retirado Bernardo Pantoja, y le pidió que respaldara esa solicitud. “Tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria”, expresó. En otro momento de la grabación, señaló que la decisión debía tomarse por el bienestar de su familia y de los demás colombianos que tienen parientes en situaciones similares.

PUBLICIDAD