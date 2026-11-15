Toronto Raptors vs. New York Knicks: hora y canal de televisión para ver en Colombia el partido de la NBA

Los New York Knicks y los Toronto Raptors se enfrentan en el Scotiabank Arena en la temporada regular de la NBA 2026-27 (John E. Sokolowski y Trevor Ruszkowski/Imagn Images)

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Los New York Knicks y los Toronto Raptors se medirán este domingo 15 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m. (hora de Colombia), en el Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, en un partido correspondiente a la temporada regular de la NBA 2026-27.

El encuentro se transmitirá en directo para el mercado canadiense por TSN y TSN Premium; para el público de Nueva York, la señal local corresponde a MSG y DAZN. Para los aficionados ubicados en Colombia, el partido estará disponible a través de NBA League Pass en su plataforma digital, que transmite todos los encuentros de temporada regular sin restricciones de zona para suscriptores fuera de Estados Unidos y Canadá.

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La terna arbitral no había sido confirmada por la liga al cierre de esta nota. El narrador y comentarista tampoco habían sido anunciados por los medios responsables de la transmisión.

Así llegan los dos equipos

El conjunto de Nueva York llega con un registro de seis victorias y seis caídas tras perder ante los Indiana Pacers (Wendell Cruz-Imagn Images)

Nueva York llega a este compromiso con un balance de 6-6 en la temporada, luego de caer el 13 de noviembre ante los Indiana Pacers por 104-106, resultado que frenó una racha que a principios de noviembre parecía prometedora.

Con cuatro victorias consecutivas entre el 2 y el 10 de noviembre —incluyendo un demoledor 135-105 sobre los Chicago Bulls y un 109-97 ante los Cleveland Cavaliers como visitantes—, los de Manhattan habían escalado posiciones en la Conferencia Este antes de tropezar dos veces seguidas. Karl-Anthony Towns y compañía necesitan retomar el camino para no quedar rezagados en una conferencia especialmente competitiva esta temporada.

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Toronto enfrenta un momento más complicado. El equipo, dirigido por Darko Rajaković, acumula un registro de 5-7 y viene de tres caídas consecutivas: 93-98 ante los Boston Celtics, 102-118 ante los Memphis Grizzlies y 112-123 ante los Philadelphia 76ers de visita.

Gran parte del problema radica en la ausencia de Scottie Barnes, baja desde el 4 de noviembre por una distensión en la ingle izquierda: sin el alero, que promedia 23,5 puntos, 7,6 rebotes y 5,1 asistencias en ocho partidos con un 52,4 % de efectividad, los Raptors registran un preocupante 1-3. Con todo, Barnes figura como cuestionable para el duelo del domingo tras participar en parte de la práctica del sábado, y su presencia se definirá en las horas previas al inicio del partido.

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Los Toronto Raptors ocupan la octava posición de la Conferencia Este y acumulan tres derrotas consecutivas (John E. Sokolowski-Imagn Images)

Los Raptors ocupan el octavo puesto de la Conferencia Este y necesitan ganar en casa para detener el sangrado. La franquicia canadiense incorporó a Kawhi Leonard en septiembre mediante un canje con los LA Clippers, pero el alero está descartado para este partido por el manejo de una lesión en la rodilla izquierda. Tampoco estará disponible Nate Bittle, con una fractura por avulsión en el pie derecho.

Horarios en el país donde se juega y en Colombia

Hora en Toronto (ET): 6:00 p. m.

Hora en Colombia (COT): 5:00 p. m.

Fecha: domingo, 15 de noviembre de 2026

Estadio: Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canadá

Canal de televisión que transmitirá el partido, fecha, hora y estadio

Transmisión en Canadá: TSN y TSN Premium

Transmisión para el mercado de Nueva York: MSG y DAZN

Streaming internacional: NBA League Pass

Canal en Colombia: No confirmado oficialmente para señal abierta o de pago; disponible vía NBA League Pass

A la fecha de publicación de esta nota, la NBA no había informado oficialmente los nombres del narrador y el comentarista asignados para la transmisión del partido del 15 de noviembre en los canales disponibles para Colombia.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

El historial histórico en temporada regular favorece a los Raptors con 61 triunfos sobre 55 de los Knicks (John E. Sokolowski/Imagn Images)

Los Knicks mostraron su mejor cara a comienzos de noviembre, cuando encadenaron cuatro victorias seguidas entre el 2 y el 10 de ese mes. Sin embargo, la racha se cortó con la derrota ante los Cleveland Cavaliers en casa (107-115) y la posterior caída en Indianápolis frente a los Indiana Pacers (104-106) el 13 de noviembre. Con un 6-6 en el global de la temporada, Nueva York llega a Toronto buscando cortar dos derrotas seguidas y reencontrarse con el nivel que exhibió en su mejor momento del mes.

Los Raptors, por su parte, registran 5-7 y llegan a este duelo con tres derrotas consecutivas —ante Memphis, Boston y Filadelfia— que los ubican en el octavo lugar del Este. La posible vuelta de Scottie Barnes, cuestionable tras cuatro partidos de baja, es la principal incógnita del equipo antes del tip-off. Con un diferencial de puntos de +1,7 en lo que va de temporada, Toronto no está tan lejos como su registro sugiere, y el Scotiabank Arena se presenta como la oportunidad para frenar la caída.

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Los últimos partidos entre Raptors y Knicks

El encuentro del 15 de noviembre será el primero entre ambos equipos en la temporada 2026-27. Apenas dos días después, el martes 17 de noviembre, se disputará un segundo partido consecutivo entre Toronto y Nueva York en el mismo Scotiabank Arena, a las 7:30 p. m. ET (6:30 p. m., hora de Colombia), con transmisión en Sportsnet y Sportsnet+ para Canadá.

El último duelo registrado entre ambas franquicias en la temporada 2025-26 fue el 10 de abril de 2026, cuando los Raptors cayeron 95-112 en el Madison Square Garden.

Los partidos más destacados entre Raptors y Knicks

La rivalidad entre Toronto y Nueva York acumula más de 120 encuentros desde que los Raptors ingresaron a la liga en 1995. En el historial de temporada regular, los Raptors llevan ventaja con 61 victorias frente a 55 de los Knicks en 116 partidos. En playoffs, en cambio, Nueva York manda con 5 triunfos contra 3 de Toronto en sus ocho enfrentamientos de postemporada.

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Resultados recientes de ambos equipos

Toronto Raptors — últimos cinco partidos (registro 5-7):

12 nov vs. Philadelphia 76rs (Derrota 112-123)

11 nov vs. Boston Celtics (Derrota 93-98)

9 nov vs. Memphis Grizzlies (Derrota 102-118)

6 nov vs. Milwaukee Bucks (Victoria 121-107)

4 nov vs. Denver Nuggets (Derrota 109-128)

New York Knicks — últimos cinco partidos (registro 6-6):

13 nov vs. Indiana Pacers (Derrota 104-106)

11 nov vs. Cleveland Cavaliers (Derrota 107-115)

10 nov vs. Milwaukee Bucks (Victoria 117-85)

7 nov vs. Cleveland Cavaliers (Victoria 109-97)

4 nov vs. Chicago Bulls (Victoria 135-105)