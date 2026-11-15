Colombia

Duro enfrentamiento entre Jerome Sanabria y Ana Cristina Restrepo en redes por Acuerdos de Paz con exguerrilleros

La periodista antioqueña objetó las posiciones de la joven activista por sus señalamientos contra el Proceso de Paz de 2016 y sus marcados cuestionamientos a la implementación de los acuerdos con la extinta guerrilla de las Farc

Ana Cristina Restrepo y Jerome Sanabria intercambiaron mensajes en redes sociales por sus posturas sobre el Acuerdo de Paz (Colprensa)
Ana Cristina Restrepo y Jerome Sanabria intercambiaron mensajes en redes sociales por sus posturas sobre el Acuerdo de Paz (Colprensa)
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La periodista Ana Cristina Restrepo y la creadora de contenido y activista Jerome Sanabria protagonizaron un tenso rifirrafe en redes sociales por sus posturas frente al Acuerdo de Paz y la caracterización de los antiguos integrantes de las Farc.

La discusión surgió después de una intervención de Sanabria en un panel periodístico, donde afirmó que “las Farc no son excombatientes, ellos no se desmovilizaron, siguen delinquiendo”, en una crítica al proceso firmado con esa guerrilla.

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“En Colombia no existe una paz. O sea, las disidencias de las Farc hoy tienen una presencia en el 36% del territorio colombiano. Después de haber dicho que se iban a acabar, porque eso fue lo que el Acuerdo de Paz nos dijo, que la violencia con esta guerrilla se iba a acabar y ahora nos tenemos que enfocar en la violencia con otras guerrillas. Pues no, hoy las disidencias de las Farc tienen presencia en los mismos territorios del campo colombiano a los que ya tenían sometidos. ¿Y qué pasó? Hubo un acuerdo de paz, tuvieron curules gratis, dos sentencias en siete años, la JEP nos costó cuatro billones de pesos y ellos siguen delinquiendo", dijo Sanabria en el espacio de debate.

La discusión comenzó tras una intervención de Sanabria en un panel periodístico sobre las Farc y las disidencias (@anacrisrestrpo/X)
La discusión comenzó tras una intervención de Sanabria en un panel periodístico sobre las Farc y las disidencias (@anacrisrestrpo/X)

Tras la publicación de estas declaraciones, Restrepo respondió a esa declaración y cuestionó, en su concepto, la falta de sustento de la joven activista y defensora del Gobierno De la Espriella:

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“Esto le hace daño al periodismo, a la democracia, al proceso de paz, a los firmantes que han cumplido con su compromiso”, escribió. También aseguró que a Sanabria le faltaban “reportería, documentación” y “verificación”.

Sanabria responsabilizó a sectores defensores del acuerdo por la falta de sanciones

En respuesta, Sanabria señaló a Restrepo y a otros sectores que, según su postura, respaldaron el acuerdo suscrito con la extinta guerrilla y envió un mensaje directo a la periodista paisa.

“Que al país no se le olvide que son los bien pensantes como @anacrisrestrepo los principales responsables del Acuerdo que le dio impunidad a las Farc”, afirmó.

La activista sostuvo que, diez años después de la firma, los antiguos integrantes de la guerrilla no han cumplido sus compromisos en asuntos como la reparación a las víctimas, la entrega de bienes y la revelación de rutas del narcotráfico.

La creadora de contenido responsabilizó a sectores que respaldaron la negociación por lo que considera falta de sanciones y reparación (@SoyJerome_/X)
La creadora de contenido responsabilizó a sectores que respaldaron la negociación por lo que considera falta de sanciones y reparación (@SoyJerome_/X)

“Fueron ellos los que juraron que habría reparación, verdad y justicia; y hoy, diez años después, los guerrilleros no pagaron un solo día de cárcel, se burlaron en la cara de todas sus víctimas, gozaron ocho años de sueldos millonarios y voz política en el congreso, entregaron solo el 4% de los activos y bienes que habían declarado, nunca entregaron las rutas del narcotráfico, incumplieron hasta lo que firmaron, y hoy las disidencias están presentes en el 36% del territorio nacional. Que romantizar a la guerrilla y burlarse de las víctimas vuelva a dar pena”, escribió.

Restrepo defendió el diálogo como vía para resolver el conflicto

Este mensaje no le cayó bien a la periodista, que de inmediato rechazó que su posición implique una defensa o idealización de la guerrilla. “No ‘romantizo la guerrilla’, le exijo respeto”, respondió a Sanabria.

Ana Cristina Restrepo rechazó que su postura suponga una defensa de la guerrilla y pidió respeto en el debate (@anacrisrestrepo/X)
Ana Cristina Restrepo rechazó que su postura suponga una defensa de la guerrilla y pidió respeto en el debate (@anacrisrestrepo/X)

La también panelista añadió que considera que “el diálogo es la salida al conflicto” y, en ese mismo sentido, defendió la confrontación política por vías distintas a la violencia: “Prefiero la política con palabras, no con balas”.

En el mismo mensaje, Restrepo aludió a su experiencia profesional en la cobertura del conflicto armado y de las víctimas, en comparación a la trayectoria de Sanabria: “Cuando usted todavía estaba tomando tetero yo ya estaba haciendo reportería con víctimas de la guerra, donde su burbuja no llega”, concluyó la periodista.

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