Defensoría pidió al Gobierno y a las autoridades de Antioquia blindar a la población civil ante posibles retaliaciones tras captura de alias Primo Gay

Aias Primo Gay fue capturado el sábado 14 de noviembre en zona rural de Briceño, Antioquia, durante un operativo del Gaula Militar, apoyado en labores de inteligencia y seguimiento (Defensorìa del Pueblo-@COL_EJERCITO/X)

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La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar medidas inmediatas de prevención y protección para las comunidades de Briceño, Antioquia, ante la posibilidad de retaliaciones y disputas entre estructuras armadas ilegales que tienen presencia en ese territorio.

El procedimiento se realizó el sábado 14 de noviembre en zona rural de Briceño, durante una operación ejecutada por el Gaula Militar, como parte de las labores de inteligencia y seguimiento que adelantaba la fuerza pública para ubicar al señalado integrante de las disidencias. Por información que permitiera su localización, el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

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De acuerdo con las autoridades, Uñates López, de 24 años, era señalado como presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), perteneciente a la línea de alias Calarcá Córdoba. Su captura quedó a disposición de las autoridades para los procedimientos de investigación y eventual judicialización por los hechos que se le atribuyen.

En su pronunciamiento, la Defensoría señaló que la detención representa un avance para la protección de las comunidades que han permanecido expuestas a las acciones de los grupos armados ilegales. Sin embargo, insistió en que el resultado de la operación no elimina automáticamente las condiciones de riesgo que enfrentan los habitantes del municipio. “Esta captura no supone, por sí misma, la superación de los riesgos que enfrentan las comunidades del municipio”, advirtió la entidad.

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Las alertas por la situación humanitaria en Briceño

La Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 de la Defensoría documentó amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores, presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad en el municipio (Defensorìa del Pueblo)

La Defensoría recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 había documentado las condiciones de riesgo que enfrentaban las comunidades de Briceño por las confrontaciones entre el Frente 36, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, que se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El documento de advertencia registró diferentes vulneraciones y amenazas contra los habitantes, entre ellas homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.

La alerta también identificó la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados, así como riesgos específicos para líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas. Estos sectores han quedado expuestos a las dinámicas de control y confrontación que afectan la vida cotidiana en las zonas rurales del municipio.

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Frente a este panorama, la entidad solicitó que las autoridades mantengan una respuesta institucional integral y sostenida, que contemple las necesidades de las comunidades y permita atender los riesgos identificados antes de que se produzcan nuevas vulneraciones de derechos humanos.

Los hechos que las autoridades atribuyen a alias Primo Gay

Entre los hechos por los que era señalado figuran su presunta participación en el derribamiento de un helicóptero Black Hawk, en el que murieron 13 policías, y el asesinato del periodista Mateo Pérez (@hora13noticias/X)

Néider Yesid Uñates López acumulaba más de ocho años de trayectoria en organizaciones armadas ilegales. Las autoridades lo señalaban de participar en homicidios selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos, mineros y contratistas de Hidroituango, además de desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento de menores y ataques con explosivos y drones.

Entre los hechos que se le atribuyen figura su presunta participación en el derribamiento de un helicóptero Black Hawk, en el que murieron 13 integrantes de la Policía. También fue señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez.

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Su historial estaría relacionado, además, con asesinatos de integrantes del Ejército y la Policía en municipios como Anorí, Briceño y San Andrés de Cuerquia, así como con la desaparición del líder social Didier Humberto Agudelo, ocurrida en 2020.

En agosto de 2026, reportes de inteligencia indicaron que Uñates López habría abandonado las disidencias del Frente 36 después de disputas internas con otros mandos, entre ellos alias Chejo. Según esos reportes, posteriormente habría buscado establecer una alianza con el Clan del Golfo en medio de la disputa por el control territorial.

Antes de su captura, las autoridades habían adelantado otras operaciones para localizarlo. En marzo de 2026 sobrevivió a un bombardeo y a un operativo en la vereda La Palestina, en Briceño, donde escapó herido.

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Las medidas que solicita la Defensoría

La entidad pidió mantener un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad para anticiparse a posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados (Defensorìa del Pueblo)

Tras la captura, la entidad exhortó al Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Briceño a fortalecer de manera articulada las acciones de prevención y protección, implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana 019 de 2025 y mantener un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de las comunidades.

También pidió reforzar la protección de los liderazgos comunitarios, prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y adoptar medidas frente a los riesgos asociados con las minas antipersonal y otros artefactos explosivos.

Otro de los puntos señalados corresponde a la necesidad de anticiparse a posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados que puedan incrementar las afectaciones contra las familias campesinas y demás habitantes del municipio.

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Finalmente, la Defensoría solicitó a las autoridades competentes adoptar medidas oportunas y verificables para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la atención de las familias afectadas, sin esperar a que se registren nuevas vulneraciones de derechos humanos.