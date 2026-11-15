Ataque armado cobró la vida de escolta de la UNP, perteneciente al esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Norte de Santander

El escolta fallecido era parte del esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Norte de Santander, Elkin Caballero (captura de pantalla @BluRadio/X - ElZuliaNdS/Facebook)

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Un ataque a disparos dejó muerto a Gerson Corredor Camargo, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraba el esquema de seguridad del alcalde de El Zulia, Elkin Caballero Ramírez.

El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre en el barrio Carora de Cúcuta, Norte de Santander, según reportes preliminares.

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El atentado se registró en un billar ubicado en el barrio Carora, cerca de la entrada al sector de Las Minas. De acuerdo con la información conocida a través de las redes sociales, los hombres armados atacaron al funcionario cuando permanecía en el interior del establecimiento.

En el mismo hecho resultaron lesionados Yeison Alexander López Peñaranda, que recibió un impacto de bala en el tórax, y Deninson David, con una herida en la pierna derecha. Los dos heridos fueron trasladados a la IPS Loma de Bolívar, donde recibieron atención médica.

Aún no se ha determinado si existe una correlación entre el crimen y el funcionario de la UNP como parte del esquema de seguridad del alcalde de El Zulia (Raúl Palacios/Colprensa)

Datos iniciales indican que el escolta hacía parte del dispositivo de protección asignado al jefe municipal. Hasta el momento, no se ha establecido si el ataque estaba dirigido específicamente contra Corredor Camargo, contra el mandatario local o si obedeció a otra circunstancia.

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Las autoridades adelantan las diligencias para identificar a los responsables, establecer los móviles del homicidio y reconstruir la secuencia del ataque.

La investigación incluye la revisión de cámaras de seguridad en el sector y la recopilación de testimonios de las personas que se encontraban en el establecimiento.

Sicario asesinó a la esposa del concejal Armando Baquero en la Catedral de Villavicencio

De manera paralela, se conoció que un hombre armado ingresó a una oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio y asesinó a Alejandra Ramírez Garzón, de 31 años, pareja del concejal Armando Baquero.

El ataque, que además dejó a otra mujer herida, ocurrió en la tarde del jueves 12 de noviembre del año en curso en el centro de la capital del Meta.

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Ramírez adelantaba una diligencia en el despacho parroquial cuando el agresor entró al lugar y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Departamental de Villavicencio, donde murió horas después durante una intervención quirúrgica, según los reportes conocidos.

Alejandra Ramírez Garzón, pareja del concejal Armando Baquero, fue atacada dentro de una oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio (@Anxiousvids/ X)

La Alcaldía de Villavicencio y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que permita identificar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio.

Las cámaras registraron el ingreso y la huida del atacante

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes son analizadas por investigadores de la Policía Metropolitana de Villavicencio para establecer la identidad del hombre que ingresó al despacho y reconstruir su recorrido antes y después del ataque.

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De acuerdo con las primeras versiones, el atacante vestía prendas oscuras y usaba un casco que le cubría el rostro. Tras disparar, habría salido de la catedral y abordado una motocicleta en la que, al parecer, lo esperaba otra persona.

Las autoridades buscan identificar a ese posible acompañante y establecer su grado de participación en la agresión. Por ahora, no se han reportado capturas ni se ha informado una hipótesis oficial sobre los móviles.

La mujer de 31 años murió luego de llegar al centro asistencial (Noticias del Llano/Facebook)

Ramírez era modelo y creadora de contenido. También se desempeñaba como contratista de la Secretaría de Hacienda de Villavicencio, de acuerdo con información divulgada tras el homicidio.

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El concejal Armando Baquero pidió respeto por la privacidad de su familia y solicitó evitar la difusión de rumores o especulaciones alrededor del caso. “El caso está en manos de las autoridades competentes y serán ellas las encargadas de adelantar las investigaciones y esclarecer lo ocurrido”, expresó en un comunicado.

La Policía pidió a la ciudadanía aportar información sobre el autor material, la motocicleta utilizada en la fuga o posibles movimientos previos y posteriores al crimen. Las autoridades aseguraron que los datos serán manejados bajo reserva.