Colombia

Cayeron 10 presuntos integrantes de Los Cocos, grupo delincuencial señalado de operar en Guainía, Vichada y Guaviare

El operativo, ejecutado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía, permitió decomisar armas, municiones, celulares, efectivo y estupefacientes, tras labores de inteligencia y reportes entregados por la comunidad

Las autoridades capturaron a diez presuntos integrantes de Los Cocos en Inírida tras cuatro allanamientos. (Ejército Nacional)
Las autoridades capturaron a diez presuntos integrantes de Los Cocos en Inírida tras cuatro allanamientos. (Ejército Nacional)
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Las autoridades capturaron a diez presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado Los Cocos durante cuatro diligencias de allanamiento en Inírida, capital de Guainía. En los procedimientos fueron incautadas armas, municiones, equipos de telefonía celular, dinero en efectivo y estupefacientes.

La operación fue desarrollada por tropas de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería de Selva N.° 45 General Próspero Pinzón, en coordinación con la Policía Nacional y con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la información oficial, Los Cocos tendría presencia y capacidad de acción en Guainía, Vichada y Guaviare. Los investigadores buscan establecer el alcance de sus actividades y determinar si sus presuntos integrantes mantenían vínculos con grupos armados organizados que operan en esa región del país.

Los allanamientos se concentraron en Inírida

Los investigadores analizan la presencia de Los Cocos en Guainía, Vichada y Guaviare para ubicar posibles alianzas armadas. (Ejército Nacional)
Los investigadores analizan la presencia de Los Cocos en Guainía, Vichada y Guaviare para ubicar posibles alianzas armadas. (Ejército Nacional)

Las capturas se produjeron tras cuatro procedimientos de registro y allanamiento efectuados en distintos puntos de Inírida. Las autoridades señalaron que el operativo fue resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento, que incluyó información aportada por habitantes de la zona.

El material hallado durante las diligencias quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán incorporarlo a la investigación contra los detenidos. Entre los elementos incautados figuran armas de fuego, armas blancas, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, dinero en efectivo y estupefacientes.

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La institución militar no informó las identidades de los capturados ni precisó los delitos por los que serán judicializados. Tampoco detalló la cantidad de armas, municiones o sustancias decomisadas durante los operativos.

Según el reporte oficial, las diligencias permitieron afectar una estructura que presuntamente desarrollaba actividades ilegales en una zona que conecta territorios de la Orinoquia y la Amazonia colombiana. Las autoridades también intentan determinar si los elementos recuperados eran utilizados para sostener las operaciones del grupo.

El Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía coordinaron las diligencias contra la delincuencia en Guainía. (Ejército Nacional)
El Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía coordinaron las diligencias contra la delincuencia en Guainía. (Ejército Nacional)

Cinco presuntos miembros de la Segunda Marquetalia se sometieron en Barrancominas

En una acción distinta, tropas de la Octava División del Ejército Nacional informaron el sometimiento voluntario de cinco presuntos integrantes de la estructura Acacio Medina, perteneciente a la Segunda Marquetalia, en zona rural de Barrancominas, también en Guainía.

El procedimiento contó con la participación de la Vigésima Octava Brigada, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Según el Ejército, las operaciones se habían mantenido durante las últimas semanas con apoyo de Inteligencia Militar y Acción Integral, hasta que los cinco hombres se presentaron ante las tropas y entregaron sus armas.

Durante ese sometimiento, las autoridades recibieron tres fusiles, 16 proveedores y 700 cartuchos de diferentes calibres, además de chalecos multipropósito, material para la fabricación de dispositivos explosivos y elementos de intendencia con alusiones a la estructura armada.

De acuerdo con la información militar, la estructura Acacio Medina es señalada de cometer extorsiones, amenazas, homicidios, narcotráfico, reclutamiento y desplazamiento forzado en áreas de Guainía. Esa información deberá ser contrastada dentro de los procesos judiciales y las investigaciones que correspondan.

Los hombres de la estructura Acacio Medina entregaron tres fusiles, 16 proveedores, 700 cartuchos y chalecos a las tropas. (Ejército Nacional)
Los hombres de la estructura Acacio Medina entregaron tres fusiles, 16 proveedores, 700 cartuchos y chalecos a las tropas. (Ejército Nacional)

El Ejército indicó que los cinco hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sometimientos. La institución sostuvo que la entrega del material representa una afectación a las redes logísticas de esa estructura.

Las autoridades mantendrán operaciones en la región

Las capturas de los presuntos integrantes de Los Cocos y el sometimiento de los cinco hombres en Barrancominas hacen parte de las operaciones desplegadas por la fuerza pública en Guainía y otros departamentos del oriente colombiano.

El Ejército señaló que continuará con acciones coordinadas junto con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para contener las actividades de organizaciones criminales y grupos armados en la zona.

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