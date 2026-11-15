Colombia

Video muestra el momento exacto de la explosión de un carro en el peaje Pipiral: este es el estado de la vía al Llano

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector registraron el instante en que el vehículo estalló cerca de los puntos de cobro, material que se convierte en apoyo para la investigación de las autoridades que buscan a los responsables de su instalación

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un automóvil fue conducido y abandonado con la puerta abierta a un costado de la vía en el sector del peaje Pipiral, en la ruta Bogotá–Villavicencio. Posteriormente, las grabaciones muestran la detonación (@EstebanLop20/X)
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La explosión de un vehículo cargado con explosivos en el peaje de Pipiral, sobre la vía Bogotá-Villavicencio, causó daños en una de las plataformas de cobro durante la madrugada del domingo. El hecho no dejó personas heridas, según informó la concesionaria Coviandina, mientras las autoridades activaron un operativo para identificar a los responsables.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia previa a la detonación. En una de las grabaciones se observa un automóvil gris que llega al sector de las casetas y permanece detenido cerca de unas barreras plásticas naranjas. Por el carril contiguo transitan varios vehículos de carga antes de que ocurra el estallido.

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El segundo ángulo del video enfoca los carriles en dirección Villavicencio-Bogotá. El reloj de la cámara ubica el carro junto al primer punto de pago a las 2:26 a. m.

12 segundos después de ese clip, la toma quedó cubierta por las llamas y las chispas provocadas por la explosión.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el momento en el que el vehículo es abandonado y posteriormente explota (@EstebanLop20/X)
Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el momento en el que el vehículo es abandonado y posteriormente explota (@EstebanLop20/X)

La onda explosiva afectó una plataforma de cobro

El registro audiovisual muestra que, tras la detonación, una columna de humo cubrió temporalmente la estructura del peaje. Cuando la visibilidad se recuperó, se podían ver escombros en los carriles y láminas del techo desprendidas y suspendidas sobre la zona de paso.

Coviandina precisó que la plataforma 2 del peaje Pipiral sufrió daños por la onda explosiva. La empresa inició una revisión de la infraestructura y mantuvo fuera de servicio algunos carriles mientras avanzaba la evaluación técnica para determinar el alcance de las afectaciones.

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En el balance del caso, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, indicó que las personas que trasladaron el carro presuntamente escaparon en una motocicleta.

De acuerdo con la mandataria departamental, el vehículo de dos ruedas fue hallado abandonado a unos 2 kilómetros del peaje.

La gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés, realizó un recorrido de supervisión en el peaje Pipiral, ubicado en la vía al Llano, acompañada por integrantes del Ejército Nacional y la Policía de Tránsito y Transporte, que verificaron el estado tras la explosión (@RafaelaCortesZ/X)

La vía volvió a operar en ambos sentidos

La concesionaria habilitó a las 11:45 a. m. cuatro carriles de la plataforma afectada. El carril 4 quedó destinado exclusivamente para usuarios de Colpass, el 5 acepta pagos con tarjeta o ese sistema electrónico, y los carriles 6 y 7 fueron dispuestos para el cobro en efectivo.

A las 12:55 p. m., Coviandina comunicó que el tránsito ya estaba restablecido por ambas plataformas. Sin embargo, otros puntos de pago continuaban cerrados debido a las inspecciones y trabajos necesarios después del ataque con explosivos.

Cortés afirmó en un video divulgado durante la tarde que la conexión entre Bogotá y Villavicencio había recuperado su funcionamiento habitual: “Ya está operando con normalidad en ambos sentidos y hemos reforzado la seguridad en todo el corredor vial”.

Para la jornada de retorno del lunes festivo, la concesionaria anunció un carril reversible entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. La medida busca ampliar la capacidad de circulación en el sentido con mayor flujo vehicular. La empresa recomendó a los viajeros consultar las condiciones de la carretera y planear sus desplazamientos con anticipación.

Gobernadora del Meta emitió un comunicado oficial sobre el estado de la vía (@RafaelaCortesZ/X)
Gobernadora del Meta emitió un comunicado oficial sobre el estado de la vía (@RafaelaCortesZ/X)

Autoridades ofrecen recompensa de hasta $30 millones

La Gobernación del Meta informó que trabaja de forma coordinada con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para reforzar los controles sobre el corredor vial y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del hecho.

La administración departamental ofreció una recompensa de hasta $30 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables. A su vez, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, convocó un consejo de seguridad extraordinario para revisar la situación tras la explosión en Pipiral.

Cabe mencionar que el hecho ocurrió cerca de 2 horas después de otra detonación reportada en el peaje de Neiva, en el departamento de Huila, sobre la vía que comunica con Bogotá. En ese caso, una motocicleta cargada con explosivos estalló sin causar heridos, de acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades.

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