José Manuel Restrepo contó los detalles de su reunión con Álvaro Uribe y lanzó advertencia sobre las finanzas de Colombia: “Hay una bomba fiscal”

José Manuel Restrepo y Álvaro Uribe se reunieron para conversar sobre la situación económica del país y las propuestas tributarias del Gobierno (Cristian Bayona/Colprensa/Centro Democrático)

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El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que Colombia podría enfrentar un escenario económico sin precedentes si no se toman decisiones para corregir las finanzas públicas. Durante una entrevista con La FM, explicó los temas que abordó con el expresidente Álvaro Uribe y defendió la necesidad de encontrar acuerdos políticos alrededor del ajuste fiscal.

Uno de los asuntos discutidos fue el tratamiento del IVA y la posibilidad de mantener algunas exenciones, en lugar de aplicar la tarifa del 19% contemplada inicialmente en la propuesta del Gobierno. Sin embargo, Restrepo no confirmó que hubiera un acuerdo con el exmandatario para modificar ese componente.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo para discutir alternativas a la Ley de Rescate Económico (CentroDemocrático)

El encuentro hace parte de una serie de conversaciones que el Ejecutivo adelanta con diferentes bancadas para evaluar alternativas frente a la situación económica. Según el vicepresidente, la intención es escuchar propuestas, aunque estas deben contribuir efectivamente a reducir el desequilibrio de las cuentas públicas.

Restrepo alertó por una posible crisis fiscal en 2027

Al explicar el propósito de las reuniones, el funcionario señaló que los acercamientos son liderados por el Ministerio de Hacienda, con el acompañamiento de la Vicepresidencia y el Ministerio del Interior. “La reunión hace parte de varias reuniones que estamos haciendo con distintas bancadas. El Ministerio de Hacienda las ha venido liderando, yo he venido acompañándolas junto con el Ministerio del Interior”, explicó.

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Restrepo insistió en que el primer paso para avanzar en las conversaciones es reconocer la gravedad de las finanzas nacionales. Para describir el panorama, utilizó una expresión contundente: “Lo que queremos es, en primer lugar, ponernos de acuerdo en que aquí hay una bomba fiscal”, afirmó.

El vicepresidente atribuyó las dificultades al manejo de los recursos durante la administración anterior. Según sus declaraciones, el déficit fiscal se multiplicó por cuatro, la deuda pública aumentó más de un 50% y los intereses de esas obligaciones llegaron a duplicarse.

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar alternativas planteadas por las distintas bancadas (Cristian Bayona/Colprensa)

Su principal preocupación está relacionada con lo que podría ocurrir en 2027 si el país no adopta medidas de ajuste. “Frente a esa realidad, frente a esa bomba fiscal, el desafío es que en 2027 podríamos enfrentar, de no hacer nada, un escenario de crisis fiscal que Colombia nunca ha vivido, un escenario de default”, manifestó.

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Pese a las diferencias que puedan surgir con los partidos políticos, Restrepo aseguró que el Gobierno está dispuesto a estudiar otras alternativas. No obstante, condicionó esa apertura a que las propuestas tengan sustento y permitan corregir las cuentas públicas.

“No estamos cerrados a que no hagamos evaluación sobre cada una de las propuestas, pero tienen que ser responsables y serias porque, claro, uno puede proponer muchas cosas, pero si no propone caminos de ajuste fiscal no sirve”, expresó. También agregó: “En ese orden de ideas, todo aquello que garantice el ajuste fiscal será siempre más que bienvenido”.

Restrepo destacó la inversión de DaviArena

Durante la entrevista, el vicepresidente también se refirió a la inauguración de DaviArena, un escenario multipropósito que destacó por su aporte a la infraestructura, el entretenimiento y la actividad económica.

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Restrepo aseguró que la inversión en el proyecto se acerca a los cuatro billones de pesos y resaltó sus condiciones tecnológicas, acústicas y de comodidad para recibir espectáculos. “Yo estuve muy emocionado porque, de verdad, es una inversión colosal”, afirmó.

El funcionario recordó que conoció la iniciativa durante su paso por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuando sus promotores comenzaron a presentar el proyecto y buscar apoyo. “Para mí fue muy emocionante porque yo participé en los primeros inicios de la idea de esa propuesta. Me visitaron varias veces cuando era ministro de Comercio, Industria y Turismo. Empezamos a dar un apoyo a esa iniciativa”, recordó.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo recordó que conoció el proyecto DaviArena durante su gestión como ministro de Comercio y destacó la inversión cercana a los cuatro billones de pesos para construir el escenario multipropósito (@PaolaHolguin/X)

Finalmente, destacó las oportunidades que el escenario puede representar para el talento nacional y los emprendedores vinculados a la industria del entretenimiento. “Es una obra donde se combina el talento de unos emprendedores que se apostaron por este país con el talento de los colombianos que van a ser los protagonistas en el escenario”, expresó.