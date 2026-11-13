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Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

El directivo defendió el procedimiento del club en el caso Yhormar Hurtado y negó que hubiera existido mala fe

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en vilo su continuidad del club y aseguró que si se debe hacer responsable lo hará - (América)
Iván Vélez, gerente deportivo, puso en vilo su continuidad del club y aseguró que si se debe hacer responsable lo hará - (América)
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) comunicó el jueves 12 de noviembre de 2026 sus decisiones sobre las apelaciones relacionadas con la inscripción de Yhormar Hurtado en América de Cali.

El organismo desestimó el recurso de Independiente Santa Fe y mantuvo el resultado del empate entre ambos equipos, pero acogió parcialmente la apelación de Internacional de Bogotá, modificó el resultado del partido disputado el 26 de julio y le quitó al conjunto escarlata los tres puntos obtenidos en cancha. El club caleño, ese mismo día, informó que recibió únicamente la parte dispositiva de los laudos y que evaluará los fundamentos cuando sean notificados.

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El caso se originó por la participación de Hurtado en tres clubes durante 2026: Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali. La discusión se centró en las normas deportivas aplicables a la inscripción y actuación de futbolistas durante una misma temporada.

El comunicado oficial de América de Cali sobre la resolución del TAS del caso Yhormar Hurtado - (América de Cali)
El comunicado oficial de América de Cali sobre la resolución del TAS del caso Yhormar Hurtado - (América de Cali)

Mientras el TAS mantuvo el resultado del partido ante Santa Fe, falló de manera distinta en la reclamación presentada por Internacional de Bogotá, una diferencia que dejó al América a la espera de las razones jurídicas de ambos pronunciamientos.

Iván Vélez, gerente deportivo del América, asumió públicamente la responsabilidad por el desenlace adverso en la apelación de Internacional. En diálogo con el programa Super Combo del Deporte, el viernes 13 de noviembre, reconoció el impacto de la decisión, aunque defendió el procedimiento que siguió el club antes de contratar e inscribir al jugador.

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Si es de hacerme responsable por el tema del TAS, no tengo ningún problema”, afirmó Vélez.

¿América de Cali acudirá al Tribunal Federal Suizo?

El directivo calificó como “muy desconcertante” el fallo relacionado con Internacional de Bogotá y sostuvo que América consideraba sólidos sus argumentos. “Nos basamos bajo una reglamentación clara, nos asesoramos y asumimos lo que tengamos que asumir. Nosotros no actuamos de mala fe”, señaló.

TAS
Esta fue la decisión del TAS contra el América de Cali, por el caso de Yhormar Hurtado, y benefició al Internacional de Bogotá - crédito @mbeesellares/X

La postura de Vélez coincide con la explicación entregada por Joe Bonilla, abogado de América de Cali, en una entrevista con Blu Radio. El jurista recordó que Marcela Gómez e Iván Vélez consultaron, antes de mediados de julio, la posibilidad de vincular a Hurtado para la Liga BetPlay II.

Según Bonilla, la revisión se basó en la definición de temporada incluida en el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y en antecedentes de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor.

Bonilla explicó que el club tuvo en cuenta casos anteriores de futbolistas que habían estado inscritos o habían participado con tres equipos, entre ellos Cambindo, en 2021, y Luis “el Chino” Sandoval, en 2024.

¿América de Cali denunciará a la Dimayor?

Bajo ese criterio, América consideró viable contratar a Hurtado. “Jurídicamente, bajo la normatividad deportiva, era posible contratar al jugador Yhormar Hurtado para participar en la Liga BetPlay II”, sostuvo el abogado, quien agregó que las decisiones previas del Comité Disciplinario y de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor respaldaron la posición del equipo.

América de Cali contempla acudir al Tribunal Federal Suizo tras el fallo del TAS sobre el caso Yhormar Hurtado - (@TulioGómez/@América)
América de Cali contempla acudir al Tribunal Federal Suizo tras el fallo del TAS sobre el caso Yhormar Hurtado - (@TulioGómez/@América)

El abogado también destacó que, antes del pronunciamiento del TAS, América recibió decisiones favorables en las instancias deportivas locales.

“Tenemos dieciséis instancias, quince instancias de las cuales le dieron la razón a América de Cali y una que, pues es la de Internacional, que lastimosamente declara el partido como perdido por esa institución”, afirmó. No obstante, aclaró que el club espera conocer los fundamentos de los laudos antes de definir su siguiente movimiento.

Por ahora, Bonilla descartó que exista una decisión tomada para emprender acciones contra la Dimayor. La alternativa que analizará la institución es acudir al Tribunal Federal Suizo para solicitar la anulación del laudo relacionado con Internacional de Bogotá, una posibilidad que también fue mencionada en el comunicado oficial del club.

En medio de la controversia, Vélez intentó separar el litigio de los objetivos deportivos del plantel. América busca mantenerse en la pelea por los dos títulos que disputa, aunque la pérdida de los puntos condicionó su panorama en la Liga BetPlay II. “Tener el punto invisible no te garantiza que vayas a salir campeón, ni que vayas a ganar el grupo”, dijo. Para el gerente deportivo, el mensaje interno debe ser de unidad: “Lo más importante en la adversidad es estar unidos, sacar de lo malo, lo bueno”.

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