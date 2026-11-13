La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

De forma provisional, Hernando Buitrago dirigirá la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol - EFE

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció el viernes 13 de noviembre de 2026 que Hernando Buitrago asumirá de manera provisional la Dirección de la Comisión Técnica Arbitral, el área encargada de apoyar la evaluación, formación y seguimiento de los jueces del fútbol profesional colombiano.

El exárbitro FIFA reemplazará temporalmente la vacante que dejó Sebastián Restrepo Lemus el 29 de septiembre de 2026.

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Buitrago, que ya era miembro de la Comisión Técnica Arbitral de la Confederación Sudamericana de Fútbol, asumió como encargado “a partir de la fecha”, según el comunicado de la Federación. Su designación no implica todavía un nombramiento definitivo: la entidad continúa con el proceso para completar la nueva estructura del organismo arbitral.

La medida busca mantener la operación del área mientras la Federación define los cargos pendientes. En noviembre de 2026, la FCF evaluaba nueve candidatos para cuatro puestos: la dirección de la Comisión Técnica Arbitral, una asistencia, la instrucción del sistema de videoarbitraje —conocido como VAR, por sus siglas en inglés— y la coordinación del arbitraje femenino.

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El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la designación, provisional, del nuevo director de la Comisión Arbitral - FCF

¿Quién es Hernando Buitrago?

Hernando Buitrago cuenta con experiencia en el arbitraje colombiano e internacional. Inició su carrera en la Primera B de Colombia en 1996 y pasó a dirigir partidos de la Primera A desde el año 2000. En 2006 recibió la escarapela FIFA, la acreditación que habilita a los árbitros para ser designados en competiciones internacionales.

Durante su etapa como juez internacional participó en torneos de selecciones organizados por la FIFA, entre ellos el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2007, el Mundial Sub-20 de Canadá de 2007, el Mundial Sub-17 de Corea del Sur de 2007 y el Mundial Sub-20 de Colombia de 2011. También fue designado en partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Su recorrido incluye actuaciones en competencias de clubes de la Conmebol. Por ejemplo, el 15 de abril de 2015 dirigió el partido entre The Strongest, de Bolivia, y Emelec, de Ecuador, por la Copa Libertadores. Antes de asumir la responsabilidad provisional en la Federación, Buitrago integraba la Comisión Técnica Arbitral de la Conmebol, el organismo rector del fútbol

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Federación destacó que su nombramiento está respaldado por su “trayectoria y conocimiento del ámbito arbitral”. Sin embargo, el comunicado no precisó cuánto tiempo estará al frente de la dirección ni si podrá postularse para el cargo definitivo cuando concluya la evaluación de los aspirantes.

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¿A quién reemplaza Hernando Buitrago?

La vacante se produjo después de la renuncia de Sebastián Restrepo Lemus, que presentó su dimisión el 29 de septiembre de 2026. Restrepo había asumido la dirección del área en julio de 2026, luego de la salida de Ímer Machado, quien dirigió la Comisión Técnica Arbitral desde 2016 hasta junio de 2026.

En su carta de renuncia, Restrepo afirmó que existía una “situación insostenible” dentro del Departamento Técnico Arbitral y sostuvo que no podía desarrollar sus funciones con independencia, objetividad y rigor profesional. La dimisión coincidió con versiones sobre presuntas intervenciones en las designaciones arbitrales de dos partidos de la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

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Él es Sebastián Restrepo, a quien reemplazó Hernando Buitrago - (FCF)

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó esos señalamientos. En un comunicado difundido a finales de septiembre de 2026, indicó que las designaciones de árbitros son competencia de la Comisión Arbitral Nacional y que ni el presidente de la FCF ni personas ajenas a esa instancia tienen facultades para ordenar o modificar los nombramientos.

El contexto también incluye cuestionamientos de clubes por decisiones arbitrales durante la temporada. Por eso, la llegada provisional de Buitrago ocurre mientras la Federación intenta definir una estructura estable para el arbitraje profesional, el VAR y la rama femenina.

La decisión definitiva dependerá del avance de la evaluación de los candidatos y de la conformación final de la Comisión Técnica Arbitral. Por ahora, Buitrago deberá coordinar el área en un período de transición marcado por la salida de sus dos anteriores responsables en 2026 y por la necesidad de recuperar confianza en el funcionamiento arbitral.

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