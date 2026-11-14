Deportes

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

El equipo de Néstor Lorenzo cerrará el año con un nuevo amistoso internacional, en medio de la evaluación de alternativas para el próximo ciclo

Colombia y la celebración de su gol ante Chile - EFE/EPA/Ernesto Guzmán
Colombia y la celebración de su gol ante Chile - EFE/EPA/Ernesto Guzmán
Guardar

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el primer juego de la fecha FIFA de noviembre del 2026, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario en el que no oficiaba como local desde el 24 de enero de 1999, cuando empato 1-1 con Dinamarca.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a jugar el martes 17 de noviembre de 2026 ante Chile, en Santiago, en el segundo amistoso internacional de este ‘parón de selecciones’, como se le conoce al periodo que detiene la acción de los clubes en la mayoría de los países por los juegos de los equipos nacionales.

PUBLICIDAD

El partido comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y será el último compromiso de la Tricolor durante el año.

Colombia llega al encuentro después de vencer 1-0 a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos partidos programados entre ambos seleccionados. La Tricolor se impuso con un autogol de Guillermo Maripán a los 33 minutos, tras un centro de Daniel Muñoz desde el sector derecho.

El duelo en territorio chileno será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico pruebe alternativas y evalúe el funcionamiento del equipo. La selección nacional continúa su proceso de preparación para las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América de 2028, luego de un año marcado por resultados que dejaron dudas entre los aficionados.

PUBLICIDAD

El momento exacto en el que Davinson Sánchez saca el balón en la línea y evita el gol de Chile contra la selección Colombia - (@LaRoja/Instagram)
El momento exacto en el que Davinson Sánchez saca el balón en la línea y evita el gol de Chile contra la selección Colombia - (@LaRoja/Instagram)

Colombia cerrará el año ante Chile en Santiago

El compromiso del 17 de noviembre se disputará en Santiago de Chile y pondrá fin a los partidos de la selección Colombia en 2026. El amistoso será la revancha del encuentro jugado en Cali, que tuvo un significado especial porque la ciudad volvió a recibir al combinado masculino absoluto después de varios años.

La presencia de Colombia en el Pascual Guerrero también estuvo vinculada a la reconstrucción de los lugares afectados por el terremoto del 10 de agosto. En ese contexto, el partido ante Chile reunió al equipo nacional con el público caleño en una jornada que combinó el componente deportivo con el respaldo a la ciudad.

Para Néstor Lorenzo, el encuentro de vuelta permitirá observar nuevamente a los futbolistas convocados y revisar variantes en distintas zonas del campo. El entrenador argentino mantiene la tarea de consolidar una renovación en la nómina, con jugadores que buscan afirmarse tras el Mundial y otros que intentan ganar espacio de cara a los próximos torneos.

Samuel Velásquez es el jugador que aparece con la camiseta de la selección Colombia - (FCF/Instagram)
Samuel Velásquez es el jugador que aparece con la camiseta de la selección Colombia - (FCF/Instagram)

La selección Colombia afrontará el amistoso después de una fecha FIFA en la que el equipo mostró avances, aunque también dejó interrogantes. El triunfo en Cali le permitió cerrar el primer duelo contra Chile con una victoria, pero el rendimiento no estuvo acompañado por una diferencia amplia en el marcador.

El triunfo en Cali y las claves del primer amistoso

Colombia asumió la iniciativa desde el comienzo del partido disputado en el Pascual Guerrero, tuvo mayor posesión de balón y encontró en Gustavo Puerta uno de los ejes de su juego. El mediocampista participó en la circulación y ayudó a que el equipo nacional instalara buena parte de sus ataques en campo rival.

La jugada que definió el encuentro llegó a los 33 minutos. Daniel Muñoz se proyectó por la derecha y envió un centro que terminó en un autogol de Guillermo Maripán. El 1-0 de Colombia fue suficiente para imponerse, aunque el equipo no logró ampliar la diferencia durante el resto del compromiso.

Alineación titular de Colombia para enfrentar a Chile - (FCF)
La alineación titular que usó Colombia para enfrentar en el primer duelo amistoso a Chile - (FCF)

Chile generó sus aproximaciones principalmente mediante la pelota quieta y las transiciones rápidas. La defensa colombiana respondió en momentos decisivos, especialmente con Davinson Sánchez, que evitó el empate chileno con una salvada de chilena sobre la línea durante el primer tiempo.

En el complemento, Colombia controló buena parte del desarrollo, aunque cedió terreno en el tramo final. Yaser Asprilla ingresó y aportó desequilibrio, mientras que Daniel Mosquera tuvo su debut con la selección. El atacante se convirtió en el futbolista número 49 en estrenarse durante la era de Néstor Lorenzo.

Chile contó con una última oportunidad en el descuento, pero Cepeda remató por encima del arco. Con esa acción terminó el primer amistoso de la serie y quedó planteado el desafío para el partido de vuelta en Santiago, donde Colombia buscará terminar 2026 con otra victoria ante la Roja.

Temas Relacionados

Selección ColombiaPróximo partido ColombiaChilePartidos selección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Davinson Sánchez, capitán de la Tricolor, salvó un gol en la línea que hubiera significado el empate para el equipo visitante

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

El directivo defendió el procedimiento del club en el caso Yhormar Hurtado y negó que hubiera existido mala fe

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

El delantero relató las amenazas que recibió junto a su familia luego de este episodio y pidió una reacción más empática de los aficionados ante los errores de los futbolistas

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El exjuez internacional asumirá temporalmente el organismo tras la salida de Sebastián Restrepo, mientras la entidad define su nueva estructura

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El futbolista del Deportivo Pereira Walmer Pacheco fue nominado a importante premio por su labor humanitaria tras el terremoto en Colombia: podría recibir diez mil dólares

El lateral derecho colombiano buscará quedarse con el FIFPRO Merit Awards 2026

El futbolista del Deportivo Pereira Walmer Pacheco fue nominado a importante premio por su labor humanitaria tras el terremoto en Colombia: podría recibir diez mil dólares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Los Auténticos Caligaris mezclan 30 músicos y cancioneros en una misma fiesta sobre el escenario: "Hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer algo"

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Rosalía recibió de Juanes el Álbum del Año en los Latin Grammy 2026: “Cuando solo había cien personas en una sala en Madrid, ahí estabas tú”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

Deportes

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali: así fue el partido

Iván Vélez, gerente deportivo, puso en duda su continuidad en el América tras la decisión del TAS: “Si es de hacerme responsable, no tengo problema”

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El futbolista del Deportivo Pereira Walmer Pacheco fue nominado a importante premio por su labor humanitaria tras el terremoto en Colombia: podría recibir diez mil dólares