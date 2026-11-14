Cuándo volverá a jugar la selección Colombia después de haber vencido a Chile en el Pascual Guerrero de Cali

Colombia y la celebración de su gol ante Chile - EFE/EPA/Ernesto Guzmán

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La selección Colombia venció 1-0 a Chile en el primer juego de la fecha FIFA de noviembre del 2026, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario en el que no oficiaba como local desde el 24 de enero de 1999, cuando empato 1-1 con Dinamarca.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a jugar el martes 17 de noviembre de 2026 ante Chile, en Santiago, en el segundo amistoso internacional de este ‘parón de selecciones’, como se le conoce al periodo que detiene la acción de los clubes en la mayoría de los países por los juegos de los equipos nacionales.

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El partido comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y será el último compromiso de la Tricolor durante el año.

Colombia llega al encuentro después de vencer 1-0 a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos partidos programados entre ambos seleccionados. La Tricolor se impuso con un autogol de Guillermo Maripán a los 33 minutos, tras un centro de Daniel Muñoz desde el sector derecho.

El duelo en territorio chileno será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico pruebe alternativas y evalúe el funcionamiento del equipo. La selección nacional continúa su proceso de preparación para las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América de 2028, luego de un año marcado por resultados que dejaron dudas entre los aficionados.

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El momento exacto en el que Davinson Sánchez saca el balón en la línea y evita el gol de Chile contra la selección Colombia - (@LaRoja/Instagram)

Colombia cerrará el año ante Chile en Santiago

El compromiso del 17 de noviembre se disputará en Santiago de Chile y pondrá fin a los partidos de la selección Colombia en 2026. El amistoso será la revancha del encuentro jugado en Cali, que tuvo un significado especial porque la ciudad volvió a recibir al combinado masculino absoluto después de varios años.

La presencia de Colombia en el Pascual Guerrero también estuvo vinculada a la reconstrucción de los lugares afectados por el terremoto del 10 de agosto. En ese contexto, el partido ante Chile reunió al equipo nacional con el público caleño en una jornada que combinó el componente deportivo con el respaldo a la ciudad.

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Para Néstor Lorenzo, el encuentro de vuelta permitirá observar nuevamente a los futbolistas convocados y revisar variantes en distintas zonas del campo. El entrenador argentino mantiene la tarea de consolidar una renovación en la nómina, con jugadores que buscan afirmarse tras el Mundial y otros que intentan ganar espacio de cara a los próximos torneos.

Samuel Velásquez es el jugador que aparece con la camiseta de la selección Colombia - (FCF/Instagram)

La selección Colombia afrontará el amistoso después de una fecha FIFA en la que el equipo mostró avances, aunque también dejó interrogantes. El triunfo en Cali le permitió cerrar el primer duelo contra Chile con una victoria, pero el rendimiento no estuvo acompañado por una diferencia amplia en el marcador.

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El triunfo en Cali y las claves del primer amistoso

Colombia asumió la iniciativa desde el comienzo del partido disputado en el Pascual Guerrero, tuvo mayor posesión de balón y encontró en Gustavo Puerta uno de los ejes de su juego. El mediocampista participó en la circulación y ayudó a que el equipo nacional instalara buena parte de sus ataques en campo rival.

La jugada que definió el encuentro llegó a los 33 minutos. Daniel Muñoz se proyectó por la derecha y envió un centro que terminó en un autogol de Guillermo Maripán. El 1-0 de Colombia fue suficiente para imponerse, aunque el equipo no logró ampliar la diferencia durante el resto del compromiso.

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La alineación titular que usó Colombia para enfrentar en el primer duelo amistoso a Chile - (FCF)

Chile generó sus aproximaciones principalmente mediante la pelota quieta y las transiciones rápidas. La defensa colombiana respondió en momentos decisivos, especialmente con Davinson Sánchez, que evitó el empate chileno con una salvada de chilena sobre la línea durante el primer tiempo.

En el complemento, Colombia controló buena parte del desarrollo, aunque cedió terreno en el tramo final. Yaser Asprilla ingresó y aportó desequilibrio, mientras que Daniel Mosquera tuvo su debut con la selección. El atacante se convirtió en el futbolista número 49 en estrenarse durante la era de Néstor Lorenzo.

Chile contó con una última oportunidad en el descuento, pero Cepeda remató por encima del arco. Con esa acción terminó el primer amistoso de la serie y quedó planteado el desafío para el partido de vuelta en Santiago, donde Colombia buscará terminar 2026 con otra victoria ante la Roja.

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