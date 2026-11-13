Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

Carlos Bacca se volvió a referir al penal que erró con la selección Colombia y trajo a colación la historia de Roberto Baggio - (EFE/Reuters)

Guardar

Carlos Bacca volvió a hablar de una de las noches más dolorosas de su carrera deportiva: el 3 de julio de 2018, cuando Colombia quedó eliminada por Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia. Ocho años después, el delantero recordó en una entrevista con Win Sports que su penal atajado en la definición todavía provoca ataques en sus redes sociales y que tanto él como su familia recibieron amenazas.

“Recibimos amenazas, mi familia recibió amenazas porque botamos el penal contra Inglaterra”, afirmó Bacca. El futbolista se refirió a la tanda que definió el partido disputado en el estadio Spartak de Moscú, tras el empate 1-1 entre Colombia e Inglaterra luego de 120 minutos, 90 del tiempo regular y 30 del añadido.

PUBLICIDAD

El encuentro empezó cuesta arriba para el equipo dirigido por José Pékerman, pues Harry Kane marcó para Inglaterra, de penal, a los 57 minutos, y cuando parecía que Colombia se despedía del torneo, Yerry Mina empató de cabeza a los 90+3, luego de un tiro de esquina. Ese gol llevó el partido al tiempo suplementario y, más tarde, a los penales.

La selección de Inglaterra venció a Colombia por la serie de penales en el Mundial de Rusia 2018 y algunos jugadores ingleses les celebraron en la cara a los colombianos - (Reuters)

Carlos Bacca en el Mundial de Rusia 2018

Bacca entró a los 61 minutos en lugar de Jefferson Lerma. Según los registros de FotMob, también ingresó desde la sulencia en la victoria 3-0 ante Polonia, el 24 de junio de 2018, por la segunda fecha del Grupo H, mientras que ante Japón, el 19 de junio, entró desde el banco de suplentes al minuto 70.

PUBLICIDAD

En la definición ante Inglaterra, Colombia llegó a tener una oportunidad para tomar ventaja. Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel habían convertido sus remates; David Ospina, además, había atajado el disparo de Jordan Henderson. Pero Mateus Uribe estrelló su ejecución contra el travesaño y la tanda quedó abierta.

Bacca fue el quinto cobrador colombiano. Con el marcador 3-3, ejecutó un remate que el arquero inglés Jordan Pickford atajó. Luego, Eric Dier convirtió el penal decisivo para Inglaterra, que se impuso 4-3 en la serie y avanzó a los cuartos de final. El delantero recordó el peso que tuvo aquella jugada: “Todavía vas por ahí y te lo recuerdan. Incluso botan un penal en la selección y lo primero que hacen en mis redes es llenarla de palabras que por ahí no son bonitas”.

PUBLICIDAD

El atacante también explicó que su malestar no se limita a la exposición pública. Dijo que, desde entonces, le cuesta observar los partidos de la selección porque teme que un compañero atraviese una situación similar.

“A mí a veces me cuesta ver la selección, pero porque no quiero que algún compañero o un amigo que tengo en la selección se equivoque, porque sé lo que van a pasar”, señaló.

Radamel Falcao García y Carlos Bacca con la selección Colombia - (Imago)

¿Quién es Roberto Baggio?

Para explicar que un fallo desde los 11 metros no resume una carrera, Carlos Bacca mencionó a Roberto Baggio, el exdelantero italiano que protagonizó una de las imágenes más recordadas de los Mundiales.

PUBLICIDAD

“Muchos los han botado. Roberto Baggio creo que botó tres”, dijo.

La frase de Bacca alude a la historia de Italia en las tandas de penales de tres Copas del Mundo consecutivas. Sin embargo, Baggio falló personalmente un penal en una definición mundialista: el 17 de julio de 1994, en la final contra Brasil, en el Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos.

Después del 0-0 en 120 minutos, Italia perdía 3-2 en la serie. Baggio necesitaba convertir para extender la definición, pero envió su remate por encima del travesaño y Brasil obtuvo su cuarto título mundial.

Roberto Baggio jugó con el número 10 en la selección Italia - Reuters

Italia también había sido eliminada por penales ante Argentina en las semifinales de Italia 1990 y ante Francia en los cuartos de final de Francia 1998. En esas dos tandas, Baggio convirtió sus respectivos cobros. El recuerdo colectivo, sin embargo, quedó ligado a su fallo de 1994, como el de Bacca permanece asociado al desenlace contra Inglaterra.

PUBLICIDAD

Aun así, su reflexión final estuvo dirigida al entorno de la selección: “Nosotros los colombianos tenemos que cambiar, tenemos que cuidarnos, porque cada palabra, cada mensaje, cada cosa que demos, puede afectar a esos muchachos que están allá representándonos”.