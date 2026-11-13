Colombia

Pitbull en Medellín: este es el escenario y los precios para la presentación del artista, en 2027

Tras el anuncio de la fecha del show, programado para el 4 de febrero de 2027, ya se conocen el lugar exacto y el esquema completo de precios de la boletería para el inicio del paso de la gira ‘I’m Back’ por América Latina

La preventa de entradas para el concierto será el 3 y 4 de noviembre a través de Teleticket
Pitbull confirmó un concierto en Medellín para el 4 de febrero de 2027 como parte de su gira 'I’m Back' (@pitbull/IG)
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Días atrás, Pitbull confirmó a través de sus redes sociales su regreso a Colombia con un concierto programado para el 4 de febrero de 2027 en Medellín, dentro de su gira I’m Back. En ese momento no se había revelado el recinto exacto ni los valores de la boletería.

En la mañana del viernes 13 de noviembre, la producción BreakfastLive junto con la tiquetera TuBoleta dieron a conocer los detalles pendientes: el show se realizará en la DAVIarena —que tendrá su estreno oficial el próximo sábado 14 con una presentación de Juanes— y ya están definidos tanto los precios de cada localidad como el cronograma completo de venta.

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El esquema de precios contempla dos etapas: una fase de lanzamiento, con valores reducidos y aforo limitado, y una fase de precio full, que regirá una vez agotadas las localidades de la primera franja. En la etapa de lanzamiento, los precios totales de boletería van desde 184.000 pesos, en las localidades más alejadas del escenario, hasta 1.226.300 pesos, en el Palco Primavera Lounge, la zona más exclusiva del recinto.

El esquema de boletería incluye una etapa de lanzamiento y una tarifa plena con valores de hasta 1.442.800 pesos (cortesía Breakfast Live)
El esquema de boletería incluye una etapa de lanzamiento y una tarifa plena con valores de hasta 1.442.800 pesos (cortesía Breakfast Live)

Una vez agotado el cupo de la fase de lanzamiento, regirá la etapa de precio full, con un aumento de los precios que para el caso oscilará entre los 216.400 y 1.442.800 pesos. Como detalle a destacar, el Palco Primavera Lounge que no tiene aforo disponible durante el lanzamiento, ofrecerá 110 cupos en esta segunda etapa al valor más alto de toda la boletería.

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La localidad On The Floor, ubicada frente al escenario, es la de mayor aforo del recinto: 885 boletas en la etapa de lanzamiento y hasta 5.015 en la fase de precio full. Los sectores de piso 3 y piso 4, distribuidos según la cercanía al escenario, concentran las opciones intermedias y más económicas de la boletería, respectivamente.

La preventa, exclusiva para clientes del Banco Davivienda y para quienes adquieran localidades en el recinto DAVIarena, comenzará el martes 17 de noviembre a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el miércoles 2 de diciembre a las 9:00 a. m. Esta etapa tiene un límite de 2.740 boletas con precio especial, por lo que podría cerrarse antes de la fecha prevista en caso de agotarse esa cantidad.

El DaviBank albergará la primera actuación de Pitbull en Colombia desde 2012 (cortesía Breakfast Live)
El DaviBank albergará la primera actuación de Pitbull en Colombia desde 2012 (cortesía Breakfast Live)

La venta al público general, sin restricciones de banco o membresía, se abrirá el jueves 19 de noviembre a las 9:00 a. m., con boletería disponible a precio de tarifa plena. Durante este periodo, los tarjetahabientes elegibles de Davivienda podrán continuar accediendo a los precios promocionales de primera etapa, de forma simultánea con la venta general, sujeto a la disponibilidad de las boletas asignadas y hasta la fecha límite del 2 de diciembre, según confirmó la organización.

Las entradas podrán adquirirse a través de TuBoleta, única plataforma oficial autorizada por los organizadores.

La gira marca el regreso de Pitbull a Latinoamérica

El show en Medellín forma parte de un recorrido que el artista inicia el 31 de enero de 2027 en San Pablo, Brasil, con Pedro Sampaio como invitado especial y el DJ Laz a cargo del opening. Según el itinerario confirmado por el cantante previamente, luego de Medellín la gira continúa hacia Lima (9 de febrero), Santiago de Chile (11 de febrero), Buenos Aires (13 de febrero) y tres ciudades mexicanas: Ciudad de México (17 de febrero), Guadalajara (19 de febrero) y Monterrey (21 de febrero).

El regreso de Pitbull a la región llega en medio de I’m Back, gira que arrancó en mayo de 2026 con un concierto agotado en West Palm Beach y que desde entonces recorrió escenarios de Estados Unidos, Europa y Reino Unido.

Pitbull presentará en Latinoamérica su más reciente larga duración, 'PITCOIN' (Mr.305 Records)
Pitbull presentará en Latinoamérica su más reciente larga duración, 'PITCOIN' (Mr.305 Records)

El artista también lanzó recientemente PITCOIN, su álbum de estudio número 14, compuesto por 24 canciones con colaboraciones de KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Afrojack, Gente de Zona y Jowell & Randy.

Su última presentación en Colombia se dio en 2012, durante el Evento 40 celebrado en Barranquilla, luego de haberse presentado en Bogotá y Medellín en 2011. Un intento de regreso previsto para 2014 y 2015, con fechas en Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena, no se concretó por problemas logísticos y baja venta de boletería. El artista también adelantó que planea participar en festivales durante 2027 y que organiza una gira mundial más amplia para 2028.

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