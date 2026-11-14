La selección Colombia ganó y así reaccionó la prensa chilena: “La última vez nos llevamos cuatro goles”

Un autogol del defensor Guillermo Maripán definió la suerte del partido en el Olímpico Pascual Guerrero de Cali. (Ernesto Guzmán-EFE)

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La selección Colombia comenzó con el pie derecho su participación en la última fecha FIFA del 2026 al vencer por 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero.

El autogol del defensor Guillermo Maripán fue suficiente para que los dirigidos por Néstor Lorenzo se despidieran del país durante el 2026 de buena forma, aunque desde el aspecto colectivo hubo varias críticas por el cómo jugó el cuadro “Cafetero” en la capital vallecaucana.

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Por este motivo, aunque en nuestro país hubo dudas con respecto al funcionamiento colectivo del equipo, la prensa chilena destacó el nivel de mejoría del equipo a pesar de la derrota y en la cual resaltaron las palabras del director técnico nacional: Nicolás Córdova.

Por su parte, uno de los diarios más leídos en Chile destacó las palabras de Nicolás Córdova, técnico de la "Roja" (La Tercera)

El diario chileno La Tercera recogió las declaraciones de Nicolás Córdova, técnico de la selección de Chile, tras la derrota ante Colombia el 13 de noviembre de 2026 en Cali.

El entrenador destacó el crecimiento de varios futbolistas del plantel, consideró que el equipo mostró una mejor imagen frente a su antecedente más reciente en territorio colombiano (el 15 de octubre de 2024 en el Colombia 4-0 Chile por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026) y subrayó la exigencia física que propuso el rival.

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“Yo veo esto con mucha esperanza porque veo que hay jugadores que crecen, que hace seis meses atrás no estaban en la selección y ya están apareciendo, están compitiendo de muy buena manera”, afirmó Córdova.

El técnico también comparó el desempeño con la anterior visita de Chile a Colombia por Eliminatorias:

“La última vez que vinimos acá nos llevamos cuatro goles. Creo que hay un cambio de imagen y eso lo tenemos que seguir sosteniendo”.

Sobre la exigencia del encuentro, Córdova elogió a la selección Colombia desde el aspecto físico:

“Es una selección muy fuerte en casa, fuertísima, que físicamente creo que, de los partidos que dirigió la selección, es la más física. Eso hace que muchas veces te veas muy mal, sobre todo en los contraataques”.

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Uno de los canales deportivos más importantes del país austral destacaron la derrota ante Colombia de la siguiente forma (TNT Sports Chile)

Por su parte, el portal del canal deportivo TNT Sports destacó que Chile tuvo un arranque competitivo en Cali y generó dos ocasiones claras durante los primeros minutos, pese a que Colombia manejó la posesión. El panorama cambió a los 35 minutos, cuando Guillermo Maripán convirtió en contra tras una jugada originada por una pérdida de Vicente Pizarro en la mitad de la cancha.

“El Equipo de Todos tuvo buenos primeros minutos en territorio colombiano, donde a pesar de no adueñarse de la pelota logró contrarrestar de gran manera el intento de protagonismo de la selección local. Al minuto 4, Maximiliano Gutiérrez tuvo un remate al arco rival que se desvió por poco, y en el 13′ un tiro libre suyo dio en el horizontal del arco local resguardado por Camilo Vargas", explicaron.

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Y añadieron: “Tristemente, en el minuto 35 llegó el golpe para Chile. Vicente Pizarro perdió la pelota en la mitad de la cancha, y Daniel Muñoz sacó un centro al área de Lawrence Vigouroux que fue interceptado por Guillermo Maripán. Sin embargo, el defensa central metió la pelota en su propio pórtico”.

La emisora de Santiago detalló la dura crítica de Arturo Vidal, bicampeón de América en 2015 y 2016 (ADN Radio)

ADN Radio de Chile resaltó la dura crítica de Arturo Vidal contra Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena, tras la derrota por 1 a 0 ante Colombia en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El mediocampista de Colo-Colo cuestionó la falta de una idea de juego definida y apuntó a las modificaciones que realizó el entrenador durante el segundo tiempo.

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“Si este partido se da en las Eliminatorias, no te deja tan mal, pero es un amistoso y se vio muy poco. Los primeros 25 minutos de Chile fueron buenos, porque se defendió en todo momento; Chile se defendió bien con diez jugadores. Cualquier equipo que se defienda con diez no va a sufrir tanto”, afirmó Vidal.

El volante también planteó aspectos que, a su juicio, el equipo debe mejorar:

“Lo que tiene que buscar Chile es un funcionamiento, presionar más arriba, tener más opciones. La pelota parada nunca ha sido el fuerte de los chilenos. Entonces hay que buscar otras cosas, hay que trabajar otras cosas”.

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Sus cuestionamientos más severos estuvieron dirigidos a los cambios de Córdova:

“No puede ser que con los cambios desordenes todo un trabajo. En el primer tiempo Chile se veía ordenado, defendiendo, pero después, el segundo tiempo fue un enredo de cambios. En los últimos minutos pusiste tres volantes que lo podrías haber metido antes y se ordenaba más el partido. El equipo se ordenó los últimos cinco minutos y tuvo un poco más de ocasiones, pero el segundo tiempo fue más un desorden”.