Presunto asesino de Vanessa Vera fue enviado a prisión: la mujer fue atacada con un arma blanca mientras intervenía en una pelea familiar en Bogotá

Falleció Vanessa Vera, mujer que intervino para proteger a víctima de maltrato intrafamiliar y resultó apuñalada en el cuello - crédito Suministrado infobae

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Vanessa Vera fue asesinada tras intervenir, según la información conocida, en una situación de presunta violencia intrafamiliar en el norte de Bogotá. El hombre procesado por el caso permanecerá privado de la libertad mientras avanza la investigación por feminicidio agravado.

La decisión se adoptó en una audiencia realizada el 12 de noviembre de 2026, que se extendió desde las 7:00 p. m. hasta las 11:30 p. m. De acuerdo con Felipe Serpa, abogado de la familia de la víctima, la medida cobija al procesado por el delito de feminicidio agravado doloso.

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“Se logró hacer la audiencia, desde las 7 de la noche hasta las 11:30 de la noche. Logramos que enviaran a este individuo a prisión, por el feminicidio agravado en modalidad dolosa, tendrá que afrontar el proceso desde la cárcel”, informó Serpa a El Tiempo.

La detención preventiva no equivale a una condena

El sujeto quedó a disposición de las autoridades tras una investigación que lo señala como responsable por la muerte de la ciudadana (Fiscalía General de la Nación)

Serpa precisó que el envío a prisión corresponde a una medida cautelar y no a una sentencia. El investigado no aceptó los cargos, por lo que no se configuró un procedimiento anticipado.

“No aceptó cargos y no hay un juicio anticipado. Esta detención es meramente una medida cautelar, preventiva y renovable. Pero tenemos la certeza de que de ahí no va a salir”, afirmó.

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El proceso continuará con la formulación de la acusación. En esa etapa se definirá si el procesado se allana a los cargos o si el expediente pasa a juicio. La defensa del investigado tampoco presentó recursos de reposición ni de apelación contra la decisión que ordenó la detención, según el togado.

El representante de las víctimas sostuvo que los elementos materiales probatorios presentados fueron suficientes para que la jueza impusiera la medida. “La medida, judicialmente hablando, está más que acorde. Porque la jueza dio un manual de feminicidio increíble y vio que con los elementos materiales probatorios que habíamos aportado, era más que suficiente para entender que sí había cometido el asesinato”, señaló al diario.

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Vera murió dos días después del ataque con arma blanca

Felipe Serpa, abogado de la familia de la víctima, confirmó que el señalado de feminicidio agravado no aceptó cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2026 en el norte de Bogotá. La mujer, de 46 años, habría intervenido para auxiliar a una vecina en medio de un episodio de presunta violencia intrafamiliar. En ese contexto, el señalado agresor la atacó con un arma cortopunzante.

Vera fue llevada a un centro asistencial y permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Murió el 19 de octubre de 2026 por la gravedad de las lesiones.

El investigado fue ubicado y capturado en Cartagena, Bolívar, por orden judicial. El operativo estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional.

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Casi $794 millones para prevenir feminicidios estuvieron sin proceso durante 10 meses en Bogotá

Casi $794 millones para prevenir feminicidios estuvieron sin proceso durante 10 meses en Bogotá - (María José González/EFE)

Según la información presupuestal y contractual revisada por el equipo de la concejal Tata Hernández, la Alcaldía Local de Suba había previsto cerca de $794.000.000 para acciones de prevención del feminicidio. Sin embargo, al 2 de octubre de 2026 no se había abierto ningún proceso contractual para ejecutar esos recursos. La licitación se publicó el 22 de octubre de 2026, cuando el año está próximo a terminar.

El cronograma plantea nuevas demoras: la recepción de ofertas está prevista hasta el 26 de noviembre de 2026 y el contrato tendría una duración de 8 meses. Esto significa que las acciones financiadas con esos recursos podrían ejecutarse durante 2027, pese a que estaban destinadas a responder a una necesidad urgente en 2026.

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La preocupación también alcanza otros recursos. Al 2 de octubre de 2026, los procesos para programas de cuidado y autonomía económica de las mujeres de Suba por un valor de $2.894.000.000 tampoco registraban procesos abiertos, según la información revisada por el equipo de la legisladora.

En contraste, en julio de 2026 la Alcaldía Local había publicado una licitación por más de $1.885.000.000 para servicios de atención veterinaria. Para Hernández, la diferencia en los tiempos de contratación exige una explicación, especialmente cuando están en juego la prevención de las violencias y la protección de la vida de las mujeres.