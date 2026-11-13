Colombia

Abelardo de la Espriella lanzó fuerte advertencia tras la captura de cuatro funcionarios de la Dian señalados de lavar más de $425 millones: “Se acabó la fiesta de la corrupción”

Todo se ejecutó a través de falsas exportaciones de aceite de palma y soya hacia Ecuador, de acuerdo con lo que señalaron el jefe de Estado y la Fiscalía General de la Nación

(César Carrión/Presidencia-@DIANColombia/X)
(César Carrión/Presidencia-@DIANColombia/X)
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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a uno de los más recientes resultados que entregó la Fiscalía General de la Nación, luego de que fueron detenidas siete personas señaladas de componer una red de lavado de dinero.

Entre los detenidos figuran cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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“¡Se acabó la fiesta de la corrupción en la Dian! ¡No habrá intocables! Una investigación de la DIAN en Ipiales destapó un entramado de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador, que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito", inicia el mensaje que compartió el jefe de Estado vía X la mañana del viernes 13 de noviembre de 2026.

Los detalles del operativo se conocieron por parte del ente investigador el jueves 12 de noviembre de 2026, a lo que el jefe de Estado recapituló: “La DIAN revisó documentos aduaneros, cruzó información con autoridades ecuatorianas e identificó 633 exportaciones falsas”.

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Por lo anterior, De la Espriella mencionó que “las mercancías figuraban como exportadas, pero no existían registros de su ingreso a Ecuador”.

(@ABDELAESPRIELLA/X)
(@ABDELAESPRIELLA/X)

“¡El resultado: siete capturados! Cuatro funcionarios de la DIAN y tres representantes legales de comercializadoras internacionales, imputados por presuntos delitos relacionados con lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público".

En la parte final de la publicación, el mandatario dejó en firme: “¡He dado la orden de fortalecer y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo de este entramado!”

De la Espriella advirtió para cerrar: “¡El que utilice el Estado para favorecer a los criminales tendrá que responder ante justicia!”.

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