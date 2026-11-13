Habló Omar Pérez, el papá de Franco Pérez, el jugador que desconvocaron de la selección Colombia y ahora jugará para la Argentina: “Todo sacrificio tiene su recompensa”

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, fue convocado por la selección Argentina Sub-20 para un microciclo, después de que su nombre fue excluido de un reciente llamado de Colombia (Boca Juniors - @FCFSeleccionCol/X - @Argentina/X)

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Franco Pérez, canterano de Boca Juniors nacido en Medellín, jugará con la selección de Argentina después de que Colombia lo retirara de una convocatoria Sub-19 sin explicar los motivos.

El cambio frustró la oportunidad del futbolista de 18 años de acercarse a la Tricolor, camiseta que aspiraba a vestir, y abrió interrogantes sobre la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol.

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La selección colombiana Sub-19 ganó 2-0 ante Paraguay en su primer amistoso de preparación para el Sudamericano de la categoría. El plantel dirigido por César Torres permanecerá concentrado hasta el martes 17 de noviembre de 2026, cuando los jugadores regresarán a sus clubes.

El respaldo de Omar Pérez tras la citación argentina

Este fue el mensaje que dejó el ídolo histórico de Santa Fe a su hijo tras ser convocado a la selección Argentina (@chipakero-Instagram)

Omar Pérez, exjugador e ídolo de Independiente Santa Fe, respaldó públicamente a su hijo tras su llamado al seleccionado argentino. El exfutbolista publicó en Instagram:

“Tu felicidad siempre es la mía, pa. Seguí creciendo animal”.

En otro mensaje, el padre del jugador escribió: “Todo sacrificio tiene recompensa, que nada ni nadie te quite eso. Te amo mi loco”.

Franco Pérez había integrado una primera lista difundida por la Federación Colombiana de Fútbol para un microciclo de la Sub-19. Dos días después, el organismo publicó una nueva nómina en la que el delantero ya no figuraba y no ofreció explicaciones sobre la modificación.

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