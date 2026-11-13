Deportes

Habló Omar Pérez, el papá de Franco Pérez, el jugador que desconvocaron de la selección Colombia y ahora jugará para la Argentina: “Todo sacrificio tiene su recompensa”

El exjugador de Independiente Santa Fe publicó dos mensajes de respaldo en Instagram, donde destacó el sacrificio del juvenil y le pidió mantener su crecimiento tras la nueva convocatoria internacional

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, fue convocado por Argentina
Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, fue convocado por la selección Argentina Sub-20 para un microciclo, después de que su nombre fue excluido de un reciente llamado de Colombia (Boca Juniors - @FCFSeleccionCol/X - @Argentina/X)
Guardar

Franco Pérez, canterano de Boca Juniors nacido en Medellín, jugará con la selección de Argentina después de que Colombia lo retirara de una convocatoria Sub-19 sin explicar los motivos.

El cambio frustró la oportunidad del futbolista de 18 años de acercarse a la Tricolor, camiseta que aspiraba a vestir, y abrió interrogantes sobre la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol.

PUBLICIDAD

La selección colombiana Sub-19 ganó 2-0 ante Paraguay en su primer amistoso de preparación para el Sudamericano de la categoría. El plantel dirigido por César Torres permanecerá concentrado hasta el martes 17 de noviembre de 2026, cuando los jugadores regresarán a sus clubes.

El respaldo de Omar Pérez tras la citación argentina

Este fue el mensaje que dejó el ídolo histórico de Santa Fe a su hijo tras ser convocado a la selección Argentina (@chipakero-Instagram)
Este fue el mensaje que dejó el ídolo histórico de Santa Fe a su hijo tras ser convocado a la selección Argentina (@chipakero-Instagram)

Omar Pérez, exjugador e ídolo de Independiente Santa Fe, respaldó públicamente a su hijo tras su llamado al seleccionado argentino. El exfutbolista publicó en Instagram:

“Tu felicidad siempre es la mía, pa. Seguí creciendo animal”.

En otro mensaje, el padre del jugador escribió: “Todo sacrificio tiene recompensa, que nada ni nadie te quite eso. Te amo mi loco”.

Franco Pérez había integrado una primera lista difundida por la Federación Colombiana de Fútbol para un microciclo de la Sub-19. Dos días después, el organismo publicó una nueva nómina en la que el delantero ya no figuraba y no ofreció explicaciones sobre la modificación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Boca JuniorsSelección ArgentinaConvocatoria Selección ColombiaFranco PérezOmar PérezSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos serán los rivales de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de 2027 que se disputará en nuestro país

La Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó los grupos del torneo que se jugará en Azerbaiyán-Uzbekistán entre septiembre y octubre del próximo año

Estos serán los rivales de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de 2027 que se disputará en nuestro país

Estas podrían ser las alineaciones de la selección Colombia para el juego ante Chile en el Pascual Guerrero de Cali este viernes 13 de noviembre

La posible presencia de Cabal por la banda izquierda y la opción de Perea en el frente ofensivo concentran las diferencias entre los reportes previos al partido

Estas podrían ser las alineaciones de la selección Colombia para el juego ante Chile en el Pascual Guerrero de Cali este viernes 13 de noviembre

Macnelly Torres habló sobre su ausencia del Mundial de Brasil 2014 tras la respuesta de José Pekerman: “El argumento se le cae”

Durante el pódcast El Camerino Dk, el antiguo jugador afirmó que tuvo mayor incidencia que otros integrantes de la plantilla mundialista y recordó sus actuaciones en la fase clasificatoria colombiana

Macnelly Torres habló sobre su ausencia del Mundial de Brasil 2014 tras la respuesta de José Pekerman: “El argumento se le cae”

El técnico de Chile Nicolás Córdova elogió a la selección Colombia previo al duelo en el Pascual Guerrero de Cali: “Tienen jugadores de gran nivel”

El entrenador de Chile destaca la jerarquía, el despliegue físico y la experiencia del conjunto de Néstor Lorenzo, al que considera una exigencia ideal para medir el avance de su plantel renovado

El técnico de Chile Nicolás Córdova elogió a la selección Colombia previo al duelo en el Pascual Guerrero de Cali: “Tienen jugadores de gran nivel”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Jimmy Vásquez lanzó críticas contra excompañeros y jurados de ‘MasterChef’ por situación que lo hizo sentir incómodo: “El demonio de los realities”

Jimmy Vásquez lanzó críticas contra excompañeros y jurados de ‘MasterChef’ por situación que lo hizo sentir incómodo: “El demonio de los realities”

Exnovia de la influencer Cata Amatista publicó emotiva carta de despedida tras su muerte: “Fuimos prueba de un amor real”

Claudia Bahamón reveló, entre lágrimas, el último mensaje que recibió de su padre antes de morir: “Te adoro”

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latin Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos serán los rivales de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de 2027 que se disputará en nuestro país

Estas podrían ser las alineaciones de la selección Colombia para el juego ante Chile en el Pascual Guerrero de Cali este viernes 13 de noviembre

El técnico de Chile Nicolás Córdova elogió a la selección Colombia previo al duelo en el Pascual Guerrero de Cali: “Tienen jugadores de gran nivel”

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado por expulsión, no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia