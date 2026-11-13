Macnelly Torres habló sobre su ausencia del Mundial de Brasil 2014 tras la respuesta de José Pekerman: “El argumento se le cae”

El excapitán de Atlético Nacional entregó su versión del porqué quedó por fuera del Mundial de Brasil 2014 (@ElCamerinoDK-TikTok)

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José Néstor Pékerman volvió a referirse a una de las decisiones más sensibles de su ciclo al frente de la selección Colombia: la exclusión de Macnelly Torres de la lista para el Mundial de Brasil 2014. El técnico argentino explicó que la salida del volante hacia el fútbol de Arabia Saudita incidió en su evaluación, debido a la menor exigencia competitiva que, según sostuvo, encontró en ese momento.

La decisión contrastó con el papel que Torres tuvo en la clasificación mundialista, en especial durante el empate 3-3 ante Chile en Barranquilla. Pékerman recordó que lo envió al campo como volante central, pese a que su posición habitual era más adelantada, con el objetivo de recuperar el control del juego cuando Colombia perdía 3-0. Sobre ese episodio y su ausencia en Brasil 2014 habló el exfutbolista en El Camerino Dk, el pódcast que comparte con Andrés Felipe Cadavid y Orlando Berrío.

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Macnelly Torres cuestionó la convocatoria de jugadores sin recorrido en las Eliminatorias

Macnelly Torres criticó la decisión de Pekerman de dejarlo por fuera del Mundial de Brasil 2014 (Juan Páez-Colprensa)

El exvolante indicó que su reclamo se centraba en otros jugadores que, según afirmó, llegaron a la convocatoria final sin haber participado en los partidos clasificatorios ni haber ocupado un lugar habitual entre los suplentes.

“Pero, ¿y los que no estuvieron nunca qué?”, preguntó durante la charla.

Cadavid y Berrío le recordaron a Torres que él no figuraba entre los 30 preseleccionados. El exfutbolista respondió que esa situación reforzaba su cuestionamiento.

“El argumento se le cae”, afirmó Macnelly Torres al responder que no había sido incluido en la preselección de 30 futbolistas de Colombia antes del Mundial de Brasil 2014.

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El exvolante cuestionó los criterios de convocatoria de José Pékerman y defendió su aporte en las Eliminatorias.

Torres habló junto a Orlando Berrío y Andrés Felipe Cadavid en el pódcast El Camerino Dk, el 12 de noviembre de 2026. La conversación se produjo después de que Pékerman explicara que la ausencia del mediocampista en la Copa del Mundo estuvo relacionada, según su versión, con la pérdida de ritmo competitivo que implicó su paso por el fútbol de Arabia Saudita durante el último año del proceso.

El exjugador aclaró que no tenía reparos contra Juan Fernando Quintero, quien finalmente integró el plantel colombiano en Brasil 2014, aunque sostuvo que su incidencia en el camino hacia el Mundial había sido mayor.

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“Juanfer es un crack, pero no fue influyente en las Eliminatorias como fui yo. Juanfer iba, pero estaba de suplente y participaba en algunos partidos. Lo de Juanfer es válido”, afirmó.

La charla incluyó la lesión de Aldo Leão Ramírez y el llamado de Carlos Carbonero

El exjugador se dio conocer con la casaca Cardenal. Colprensa

Durante el intercambio, Berrío y Cadavid le plantearon a Torres que su inconformidad podía estar relacionada con la lesión de Aldo Leão Ramírez y el posterior llamado de Carlos Carbonero. El exjugador negó que ese episodio le hubiera afectado.

“No, a mí no me dolió. Ya ni me interesaba. Yo estaba en Barranquilla, en otro cuento”, respondió.

Torres también discrepó con la interpretación de que Carbonero hubiera llegado de forma imprevista después de la lesión de Aldo Leão Ramírez. Según recordó, Pékerman había reunido en Bogotá a un grupo más amplio que la lista definitiva de 23 futbolistas que viajó al Mundial.

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“En Bogotá fueron, creo que 28, pero al Mundial iban 23. O fueron 30 a Bogotá. Dentro de esos 30 creo que estaba Aldo, y Aldo se lesiona estando allá”, señaló.

La ausencia de Macnelly Torres en Brasil 2014 volvió a quedar en discusión después de las declaraciones de Pékerman, quien afirmó que la definición entre el mediocampista y Quintero le produjo “dolor” por la importancia que el exjugador de Junior había tenido durante su ciclo en la Selección Colombia.

Pékerman explicó por qué Macnelly Torres no estuvo en Brasil 2014

La ausencia de Macnelly Torres en la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial de Brasil 2014 volvió a ser tema tras las declaraciones de José Néstor Pékerman sobre las razones que incidieron en aquella decisión. El técnico argentino afirmó que el paso del mediocampista por el fútbol de Arabia Saudita redujo, a su criterio, la exigencia competitiva necesaria para integrar la lista definitiva.

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La determinación tuvo un peso particular porque Torres había formado parte del proceso clasificatorio. En el empate 3-3 frente a Chile, disputado el 11 de octubre de 2013 en Barranquilla, Pékerman lo envió al campo durante el entretiempo, cuando Colombia perdía 3-0, y le pidió que actuara como volante central para aportar control en la mitad de la cancha.

“Yo no lo descarto por ir a Arabia porque yo puedo ver un video, pero ¿qué pasa? Cuando estás en un medio que es Arabia Saudita —no es la de ahora, era muy baja— entonces en la competencia baja su decibel y lamentablemente un jugador pierde. Me pasó con Macnelly, yo sé que él se quedó muy dolido por eso”, afirmó Pékerman.

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