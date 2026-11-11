Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao (Reuters)

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Radamel Falcao García volverá a vestir la camiseta rojiblanca el domingo 15 de noviembre de 2026, cuando Atlético de Madrid enfrente a las leyendas de América de México en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla. El amistoso comenzará a las 6:00 p. m., hora local, y a las 7:00 p. m. en Colombia. Reunirá a exfutbolistas que marcaron distintas etapas de ambos clubes.

La convocatoria tiene un significado especial para el delantero colombiano, nacido el 10 de febrero de 1986. Falcao defendió al Atlético entre 2011 y 2013, durante dos temporadas en las que disputó 91 partidos oficiales y anotó 70 goles, según el sitio web del club. Además, fue protagonista de tres títulos que ayudaron a consolidar al equipo madrileño en competencias nacionales e internacionales.

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El encuentro en Puebla reunirá a figuras de varias generaciones. En el equipo español estarán, entre otros, David Villa, Diego Godín, Juanfran, Raúl García, Maxi Rodríguez y Falcao. América de México contará con referentes como Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Luis Roberto Alves Zague, Oribe Peralta y Rubens Sambueza, identificados con distintas épocas del club mexicano.

La convocatoria de Atlético de Madrid para enfrentar a América de México (Infobae México)

Dos temporadas que dejaron una marca en Madrid

Falcao llegó al Atlético de Madrid en 2011, después de jugar entre 2009 y 2011 en Porto de Portugal. El club español lo incluyó en su plantel durante las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, siempre como delantero centro. Su paso coincidió con un ciclo en el que el Atlético volvió a ganar títulos europeos y recuperó protagonismo en España.

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Su actuación más recordada ocurrió el 9 de mayo de 2012, en la final de la UEFA Europa League disputada en el Arena Națională de Bucarest, Rumania. Atlético de Madrid venció 3-0 a Athletic Club, con dos goles de Falcao y otro del brasileño Diego Ribas. El colombiano terminó aquella edición como máximo anotador del torneo, con 12 tantos.

La convocatoria de América de México para enfrentar a Atlético de Madrid (Infobae México)

Tres meses después, el 31 de agosto de 2012, volvió a ser decisivo en la Supercopa de Europa. Atlético derrotó 4-1 a Chelsea, campeón de la UEFA Champions League de la temporada anterior, en el estadio Luis II de Mónaco. Falcao convirtió tres goles en la final, mientras que João Miranda completó el marcador para el conjunto español.

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En su última campaña con el club, la 2012-2013, también integró el plantel que ganó la Copa del Rey el 17 de mayo de 2013. Atlético superó 2-1 a Real Madrid en tiempo suplementario, en el estadio Santiago Bernabéu, con goles de Diego Costa y Miranda. Ese título fue el décimo de la institución en la competencia.

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España (redes sociales)

Las estadísticas de Falcao con Atlético de Madrid

La dimensión de su etapa rojiblanca puede resumirse en los siguientes registros que conservó el club en su sitio web oficial:

68 encuentros y 52 goles en LaLiga.

Cinco partidos y dos goles en la Copa del Rey.

17 apariciones y 13 goles en la UEFA Europa League.

Un partido y tres goles en la Supercopa de Europa.

Tres títulos: UEFA Europa League 2011-2012, Supercopa de Europa 2012 y Copa del Rey 2012-2013.

Su promedio fue de 0,77 goles por partido oficial, una cifra que explica por qué su nombre permanece asociado a esa etapa del Atlético. La institución recuerda, además de sus títulos, el doblete de Bucarest, el triplete ante Chelsea y los cinco goles que convirtió en un mismo partido ante Deportivo La Coruña en el estadio Vicente Calderón.

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El partido ante América no será una competencia oficial ni modificará esos registros, pero le permitirá a Falcao volver a representar al club con el que alcanzó algunos de los momentos más destacados de su carrera en Europa. En Puebla, la nostalgia estará centrada en una camiseta que el colombiano llevó durante apenas dos años, pero con una eficacia que quedó registrada en la historia rojiblanca.