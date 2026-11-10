Andrea Petro aseguró que Delcy Jiménez “utilizó” al expresidente Gustavo Petro: “Lo grabó de manera ilegal”

Andrea Petro cuestionó el hecho de que Delcy Jiménez haya grabado a escondidas a su padre, Gustavo Petro (@infopresidencia/X - @andreapetro91/Instagram - @PipeCab/X)

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el escándalo que ahora lo salpica, relacionado con el presunto uso de contratos estatales como medio de pago por la prestación de servicios sexuales.

La hija del exmandatario se refirió específicamente a la publicación y divulgación en medios de comunicación y redes sociales de videos pertenecientes a la esfera privada del ex jefe de Estado. Se trata de grabaciones en las que se ve a Gustavo Petro en compañía de Deicy Jiménez, la mujer que denunció públicamente los presuntos hechos irregulares.

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“Lo utilizó, lo manipuló y lo gravó (sic) de manera ilegal”, señaló en una historia de Instagram, en respuesta a un “meme” de un usuario, que indica: “Entonces, lo enamoró, lo ilusionó, le sacó la plata y lo boleteó? (sic)”.

Andrea Petro aseguró que Deicy Jiménez manipuló al expresidente Gustavo Petro (@andreapetro91/IG)

Horas antes, Andrea Petro publicó otra opinión al respecto: “Grabar a escondidas a mi padre, registrar SUS conversaciones privadas y conservar ese material para utilizarlo deliberadamente como instrumento de presión, exposición y manipulación de la opinión pública constituye un hecho de enorme gravedad”, aseveró en una publicación que hizo en su cuenta de X.

Pidió a las autoridades que se investiguen los hechos denunciados y que se garantice el debido proceso. También pidió que se examine la presunta utilización deliberada de material privado y la vulneración de derechos fundamentales.

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“La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa”, indicó.

Añadió: “Ninguna denuncia otorga licencia para vulnerar la dignidad ajena. La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones”.

El comunicado de Sofía y Antonella Petro

Al igual que Andrea Petro, Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente, reaccionaron al escándalo, que ahora está siendo investigado por las autoridades competentes. En un comunicado conjunto, afirmaron que respetan las denuncias que hacen las mujeres en general y criticaron cualquier acto de linchamiento, burla, revictimización y retórica misógina que surja, en este caso, contra Deicy Jiménez, como denunciante.

Desde su perspectiva, la vida pública y privada de su padre ha pasado por “un escrutinio minucioso” que, al parecer, no se le ha hecho a ningún otro político en Colombia. Y, a pesar de ello, la justicia no ha confirmado que haya incurrido en actos de corrupción u otras irregularidades.

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“Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público. En cualquier caso, lo que creamos poco importa; es la justicia la encargada de determinar la verdad”, expresaron.

Asimismo, aseguraron que esperan que el ex jefe de Estado responda plenamente en la investigación que se adelanta por los hechos denunciados por Jiménez. Aclararon, además, que lo acompañarán en ese proceso.

Sofía y Antonella Petro se pronunciaron sobre el escándalo que salpica a Gustavo Petro (Instagram)

“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él. Sabe él, más que nadie, que durante su gobierno y desde antes ha tenido unas críticas feministas en casa, críticas de comportamientos machistas. Sabe que estaremos para él, a la vez que no renunciaremos a nuestras posiciones políticas y éticas”, indicaron.

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Pese a los hechos que ahora permean la imagen del exmandatario y del movimiento político de izquierda que representa en Colombia, las hijas Gustavo Petro indicaron que no se sienten avergonzadas de haber apoyado su administración. Afirmaron que sus políticas derivaron en “los mayores avances sociales del país en su historia reciente”.

“Somos conscientes de que probablemente estas palabras serán insuficientes como feministas, insuficientes como mujeres de izquierda, insuficientes como hijas. Dentro de esa imperfección y contradicción, buscaremos ser lo más fieles posible a las personas que procuramos ser”, añadieron.