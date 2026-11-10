Agmeth Escaf habló de su relación con Verónica Alcocer y lanzó duro mensaje a quienes cuestionan a las mujeres del Pacto: “Vayan a ver si la puerca puso”

Agmeth Escaf cuestionó que las mujeres del movimiento progresista sean llamadas a responder públicamente por las actuaciones de Gustavo Petro (@agmethescaf/X)

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El representante Agmeth Escaf se pronunció públicamente sobre las críticas y exigencias de explicaciones que recaen sobre las dirigentes de su bancada tras las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales, al abordar al mismo tiempo los señalamientos que durante años lo vincularon sentimentalmente con la ex primera dama Verónica Alcocer.

El pronunciamiento del congresista se conoció a través de su cuenta en X, en medio del debate político nacional originado a finales de octubre de 2026, cuando la joven Deicy Jiménez expuso chats, videos y documentos sobre presuntos encuentros íntimos con Petro remunerados en entidades del Estado, lo que generó reclamos de colectivos sociales y sectores de oposición hacia las mujeres del movimiento progresista del Pacto Histórico para que fijen una posición frente a los hechos.

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A través de un post, el legislador cuestionó la actitud de los sectores políticos que hoy exigen autocrítica a las lideresas de su partido: “Los mismos que se la pasaron 5 años inventándole amantes a Verónica Alcocer y tildándola de brincona, hoy salen a exigirles a las mujeres del Pacto que respondan por las actuaciones de Petro. Por lo menos yo estoy harto de tanto oportunismo. ¡Dejen a las mujeres en paz!”.

Agmeth Escaf salió en defensa de Verónica Alcocer en medio de la controversia política que enfrenta el Pacto Histórico (@agmethescaf/X)

Junto a esta publicación, Agmeth Escaf compartió un video donde explicó las razones por las cuales decidió guardar silencio durante años frente a los rumores sobre su cercanía con la ex primera dama.

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Agmeth Escaf explicó por qué nunca respondió a los rumores sobre Verónica Alcocer

“¿Ustedes quieren saber por qué no quise responder a fondo cada vez que me acusan de ser el primer mozo de la nación? Porque Verónica no quería caer en esa cloaca de chismes y yo siempre respeté la decisión de mi amiga. Porque esas mentiras nunca le hacen daño a los hombres en sociedades como la nuestra, solamente a las mujeres”, dijo el congresista en su video.

El legislador del Pacto Histórico mostró su desacuerdo con la carga pública que suele imponerse al género femenino en escenarios de controversia, argumentando que “yo me opongo rotundamente a que sean las mujeres las que tengan que estar dando la cara siempre. Vean, si ella no quería hablar, yo no tenía por qué hacerlo”.

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Agmeth Escaf consideró contradictorio que sectores políticos que difundieron durante años rumores sobre Verónica Alcocer ahora exijan explicaciones a las dirigentes del Pacto Histórico por las acciones de Petro (@agmethescaf/X)

Para contextualizar su postura, Escaf relató aspectos de su historia familiar y personal para explicar por qué rechaza los juicios mediáticos hacia las mujeres: “Este tema a mí me pega muy fuerte porque yo soy hijo de un hombre que me negó hasta el último día que estuvo vivo, hasta hace un año, y vi a mi mamá sufrir porque su reputación andaba de boca en boca. Una jovencita de 20 años que creyó en un señor mucho mayor que ella y que luego la dejó tirada, embarazada. Sin embargo, la juzgada y señalada siempre fue mi mamá, no él”.

“Hoy, ante todo lo que está pasando, mi solidaridad es con las mujeres y yo espero que esta sociedad hipócrita deje de darles tan duro y deje de exigirles que sean ellas las que respondan por los actos de sus parejas. Ya no más. Vayan a ver si la puerca puso, vayan a trabajar, hombre”, dijo el congresista.

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Esto en defensa de Alcocer, que es cuestionada por los señalamientos en contra de Petro, que actualmente es su esposo, relación que concluyó en medio de su estadía en la Presidencia de la República.

Agmeth Escaf también se refirió a las razones personales que lo llevaron a rechazar los señalamientos públicos contra las mujeres - crédito Agmeth Escaf﻿/Facebook

Las denuncias contra Petro y la presión sobre las mujeres del Pacto Histórico

La controversia dentro del progresismo tomó fuerza luego de que Jiménez revelara ante las autoridades judiciales que su relación personal estuvo acompañada de contratos de prestación de servicios en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por montos superiores a los $130 millones.

A esos señalamientos se sumaron las declaraciones de la denunciante en las que advirtió sobre la supuesta existencia de un esquema similar con otras jóvenes en diversas entidades del Estado, lo que intensificó los llamados de sectores feministas hacia figuras del Pacto Histórico como María José Pizarro —con la que Diecy Jiménez habría trabajado en el Congreso— para que se pronuncien sobre la administración de los recursos del erario.

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