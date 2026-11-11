Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

El cuadro "Volcánico" vive sus momentos más difíciles en el FPC (@germanandrespaz-X- Jorge A. Cuéllar-Colprensa)

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La sede del Deportivo Pasto fue vandalizada el 11 de noviembre de 2026 con grafitis, carteles y mensajes contra directivos y jugadores, en medio de una crisis deportiva, financiera y salarial que también provocó el cese de actividades de la plantilla profesional.

Las intervenciones alcanzaron paredes, la fachada y otros espacios de las instalaciones

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Los escritos cuestionaron al presidente de la institución y a integrantes del plantel por el rendimiento durante el segundo semestre. El episodio ocurrió un día después de que aficionados expresaran públicamente su disconformidad con la campaña del equipo y con la gestión dirigencial.

Los aficionados manifestaron públicamente su disconformidad con la dirigencia un día antes del ataque a la sede y así lo denunció el corresponsal de Win Sports en Pasto (@germanandrespaz-X)

Hasta ahora no se informó quiénes realizaron las pintadas ni si el club presentó una denuncia formal ante las autoridades. Tampoco existen elementos para determinar si los responsables pertenecen a una barra organizada o actuaron de manera individual.

Los mensajes en las instalaciones cuestionaron la gestión del presidente y el rendimiento de los futbolistas (@germanandrespaz-X)

Es importante recordar que, el 10 de noviembre de 2026 Deportivo Pasto confirmó que su plantilla Sub-20 enfrentará a Junior en la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II, después de que la mayoría de los futbolistas profesionales suspendiera sus actividades por un mes de salarios impagos y se negara a viajar a Bogotá para jugar ante Independiente Santa Fe.

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La decisión ya tuvo efecto el domingo 8 de noviembre en el estadio El Campín. El equipo juvenil dirigido por Carlos Rendón perdió 5-0 frente a Santa Fe, en el partido correspondiente a la fecha 18 del campeonato.

El club nariñense informó que, al 5 de noviembre, mantenía pendiente el pago de un mes de sueldos. La dirigencia buscó que el plantel profesional disputara las dos últimas jornadas y abrió conversaciones con sus capitanes para comunicar el mecanismo previsto para cancelar la deuda

La directiva anunció que cancelará los salarios atrasados a futbolistas y empleados antes del 13 de noviembre (@germanandrespaz-X)

También los hinchas pegaron carteles con algunos jugadores del equipo profesional como Diego Chávez, Enrique Serje, entre otros y aprovecharon para enviar mensajes como:

“Jueguen como cobran”

“Fracasados”

“Ustedes cuentan dinero y nosotros contamos fracasos”

“¿Cuanto costará salir campeón?"

“Jugadores si alma”

El plantel profesional del Deportivo Pasto suspendió sus actividades a causa de los sueldos adeudados (@germanandrespaz-X)

Las razones por las cuales Deportivo Pasto jugó con futbolistas Sub-20 ante Independiente Santa Fe

El cuadro "Volcánico" cesó de su cargo a Diego Merino y solo ganó tres de los últimos 10 partidos, sumado a la eliminación en la Copa Colombia ante Independiente Medellín (Deportivo Pasto)

Deportivo Pasto confirmó que su Sub-20, dirigida por Carlos Rendón, enfrentará a Junior en la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II, luego de que la mayoría del plantel profesional suspendiera sus actividades por salarios adeudados y rechazara viajar a Bogotá para jugar contra Independiente Santa Fe.

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La decisión ya tuvo impacto en la fecha 18 del campeonato. El domingo 8 de noviembre, los juveniles nariñenses cayeron 5-0 en El Campín ante Santa Fe, después de que los profesionales se negaran a presentarse al encuentro.

El club sostuvo que, al 5 de noviembre, acumulaba un mes de retraso en los pagos. La dirigencia aseguró que abrió conversaciones con los capitanes para informar los recursos disponibles, el mecanismo de pago y una fecha definida para cancelar la deuda.

La reunión con los capitanes y el cese de actividades

Deportivo Pasto cayó por 5-0 ante Santa Fe en el estadio El Campín, recordando que por la protesta del equipo profesional por el atraso en los salarios, el equipo nariñense usó a futbolistas del equipo Sub-20 para disputar el partido ante el "Cardenal" (Cristian Bayona-Colprensa)

Los tres capitanes del equipo profesional fueron convocados la noche del jueves 5 de noviembre para discutir la mora salarial. Durante el encuentro, Deportivo Pasto afirmó que detalló los ingresos con los que contaba y el procedimiento previsto para saldar sus obligaciones.

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Los jugadores pidieron que la institución enviara una comunicación oficial para precisar el día del pago a toda la plantilla. El documento fue remitido el 6 de noviembre de 2026, antes del entrenamiento, de acuerdo con la explicación del club.

Sin embargo, la mayoría de los profesionales dejó de entrenarse ese mismo día y no viajó a Bogotá. La entidad calificó la medida como “la ausencia del equipo profesional masculino que decidió hacer cese irregular de sus actividades”, pese a que había comunicado cuándo cubriría los pagos pendientes.

Ante esa situación, Rendón eligió a los futbolistas de la Sub-20 para jugar en El Campín. Deportivo Pasto destacó que el entrenador trabajó con esa categoría durante todo 2026.

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La misma nómina juvenil será utilizada frente a Junior de Barranquilla en la jornada 19, que cerrará la participación del equipo en la fase regular del torneo, partido programado para el 12 de noviembre de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Departamental La Libertad de Pasto.

Así fue la campaña del cuadro “Volcánico” en la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay, en la cual sumaron solo cuatro triunfos, empataron en tres y cayeron en once oportunidades y se encuentran en el puesto 18:

8 de noviembre de 2026: Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto

3 de noviembre de 2026: Deportivo Pasto 2-0 Jaguares de Córdoba

30 de octubre de 2026: Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto

25 de octubre de 2026: Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto

22 de octubre de 2026: Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto

19 de octubre de 2026: Deportivo Pasto 0-1 Alianza FC de Valledupar

4 de octubre de 2026: Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza

25 de septiembre de 2026: Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

19 de septiembre de 2026: Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas

14 de septiembre de 2026: América de Cali 0-1 Deportivo Pasto

5 de septiembre de 2026: Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto

31 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira

27 de agosto de 2026: Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto

23 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 0-1 Llaneros FC

8 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

4 de agosto de 2026: Millonarios FC 2-0 Deportivo Pasto

1 de agosto de 2026: Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas