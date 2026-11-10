Colombia

Vicepresidente José Manuel Restrepo respondió a quienes afirman que las becas con Colfuturo y el Ministerio de Ciencias son “para niños ricos”

El funcionario aclaró que, particularmente, los jóvenes de estratos bajos pueden acceder a los beneficios educativos, lo anterior en respuesta a los críticos que alegaron en redes sociales que las subvenciones educativas solo eran para jóvenes de estratos 5 y 6

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El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió a los cuestionamientos surgidos tras el anuncio de la ampliación de las becas de Colfuturo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para estudios de maestría y doctorado en el exterior.

El segundo mandatario rechazó las afirmaciones según las cuales los programas estarían dirigidos únicamente a personas con altos recursos económicos.

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“Circularon comentarios e información falsa que aseguraban que eran solo para quienes tienen dinero”, escribió en sus redes sociales. Incluso, publicó algunos, en los que se leyó: “Puras becas para niños ricos”; “¡Solo pueden aplicar los estratos 5 y 6″; “Y para los pobres nada”.

El funcionario afirmó que la ampliación de las convocatorias con Minciencias busca facilitar la formación de colombianos en maestrías y doctorados internacionales - crédito @jrestrp/X
El funcionario afirmó que la ampliación de las convocatorias con Minciencias busca facilitar la formación de colombianos en maestrías y doctorados internacionales - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente sostuvo que las convocatorias están abiertas al mérito, el talento y la capacidad académica de los aspirantes, sin consideración de su procedencia socioeconómica. Además, difundió un video con testimonios de beneficiarios de programas de formación internacional para defender que las becas han llegado a personas de distintos orígenes socioeconómicos.

Entre ellos, una egresada de una maestría en Traducción e Interpretación en Sídney, Australia, que aseguró pertenecer al estrato dos y que ahora se desempeña como docente del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

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“Hay muchas personas que con su talento, con su mérito, logran ese resultado”, afirmó Restrepo.

Beneficiarios relataron sus experiencias de formación en Australia y Reino Unido

Otro de los jóvenes que participó en la grabación se presentó como habitante de Soacha, Cundinamarca, e hijo de una madre cabeza de hogar que trabaja como maestra. Según relató Restrepo, viajará en febrero de 2027 a Sídney (Australia) para cursar una maestría en ciencias mentales.

Un tercer beneficiario contó que fue el primero de su familia en ingresar a la universidad y en salir del país. También afirmó que cursó una maestría en Desarrollo Económico en la prestigiosa London School of Economics.

En el video divulgado por el vicepresidente se anunció una nueva convocatoria de Colfuturo, con condiciones que, según el Gobierno, ofrecerán más accesibilidad y mayor potencial para que personas de menores recursos accedan a programas de educación superior en el exterior.

El vicepresidente presentó testimonios de jóvenes de distintos contextos socioeconómicos que estudiaron o se preparan para estudiar en universidades del exterior - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente presentó testimonios de jóvenes de distintos contextos socioeconómicos que estudiaron o se preparan para estudiar en universidades del exterior - crédito @jrestrp/X

Restrepo señaló que el Ejecutivo, Colfuturo y Minciencias multiplicaron por tres las oportunidades disponibles para maestrías y doctorados internacionales.

El vicepresidente invitó a los interesados a postularse a las convocatorias y aseguró que el propósito del programa Talento ColombIA es “ampliar las oportunidades” de formación para colombianos que aspiren a cursar estudios de alto nivel fuera del país.

Gobierno reactivó alianza con Colfuturo y proyectó cerca de 3.000 becas de posgrado para 2027

El Gobierno nacional anunció el 2 de octubre de 2026 la reactivación de la alianza con Colfuturo, que contará con USD 25 millones para financiar las cohortes de 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca. La proyección oficial contempla seleccionar cerca de 3.000 profesionales en 2027 para que cursen maestrías y doctorados en el exterior.

La medida fue presentada el 2 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, como parte de Talento ColombIA. Según el anuncio, la convocatoria de 2027 triplicaría el número de beneficiarios previstos para 2026.

La alianza con el Ministerio de Ciencia prevé triplicar el número de beneficiarios frente a 2026 y establecer un proceso de selección anónimo por excelencia académica - crédito Colfuturo
La alianza con el Ministerio de Ciencia prevé triplicar el número de beneficiarios frente a 2026 y establecer un proceso de selección anónimo por excelencia académica - crédito Colfuturo

Los recursos provienen de cartera recuperada y de rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El acuerdo busca ampliar el acceso a formación avanzada en áreas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación.

La convocatoria para la cohorte de 2027 abrirá el 4 de enero y cerrará el 4 de marzo del siguiente año. El proceso de selección será anónimo y tendrá como criterio la excelencia académica, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno.

Los seleccionados accederán a una beca equivalente al 25% del crédito y a bonos condonables adicionales de hasta 40%. De esa forma, el programa prevé una condonación total de hasta 65%, conforme a las condiciones aplicables a cada beneficiario.

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