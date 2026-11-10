Las agencias de viajes alertaron de una reducción de turistas internacionales para fin de año: reservas para Cartagena y San Andrés salvarían la temporada

Cartagena recibe entre 4.5 y 5.5 millones de visitantes al año en total (sumando turistas nacionales e internacionales por vía aérea, terrestre y cruceros), según la Alcaldía de Cartagena - Ricardo Maldonado Rozo/EFE

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La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) presentó la Encuesta Trimestreal (ETA) de septiembre de 2026. En esta, indicó que las agencias de viajes de Colombia concentraron el 30,8% de su comercialización turística en productos de sol y playa durante el periodo. Cartagena y San Andrés fueron los destinos nacionales más mencionados, con el 74,7% y el 63,2%, respectivamente, mientras que cultura alcanzó el 19,9% y naturaleza y aventura, el 19,4%.

El sondeo también anticipó un crecimiento moderado de la llegada de turistas internacionales durante la temporada de fin de año. Las cifras reflejan la oferta comercializada por las agencias y no reservas confirmadas para destinos específicos.

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Las reservas de diciembre de Viajes Falabella apuntan en la misma dirección: Cartagena concentra el 28,4% de las reservas nacionales y San Andrés, el 21%. Aunque estos porcentajes miden un comportamiento distinto de las menciones de la ETA, ambos indicadores apuntan a la continuidad de esos destinos durante la temporada.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, espera que el Gobierno De la Espriella incentive el turismo en COlombia - Anato

Por qué hay tanta demanda por la playa

Al respecto, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, planteó que la demanda de playa puede incorporar otras actividades durante las vacaciones. Dijo que espera que los destinos de sol y playa sigan siendo protagonistas durante las vacaciones de fin de año.

“El reto está en enriquecer esa oferta con experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza que permitan al viajero descubrir más de cada lugar y vinculen a otros prestadores locales. Las agencias de viajes son las que integran estas alternativas y orientan a los colombianos para que planeen sus vacaciones con anticipación”, aseguró la dirigente gremial.

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Punta Cana y Cancún destacan en las reservas internacionales

Los registros de Migración Colombia muestran 355.784 salidas de colombianos hacia República Dominicana entre enero y septiembre de 2026, un alza del 32,7% frente al mismo período de 2025. Hacia México se contabilizaron 378.607 movimientos, un incremento del 16,4%.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá es clave para el turismo en Suramérica - Europa Press/Aerocivil

Estas salidas abarcan diversos destinos y motivos de viaje dentro de ambos países, por lo que no se pueden equiparar con reservas vacacionales. En las reservas internacionales de diciembre de Viajes Falabella, Punta Cana encabeza la lista con el 27%, mientras Cancún ocupa el tercer puesto, con el 8%.

Dicha coincidencia entre los movimientos hacia países con una oferta de playa consolidada y las reservas para Punta Cana y Cancún refuerza el peso de este tipo de destinos en la temporada. Anato considera que esa demanda permite ampliar los productos turísticos con propuestas culturales, de naturaleza y otras actividades que involucren a empresas y comunidades locales.

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Turismo receptivo prevé un crecimiento moderado

El sondeo hecho durante el séptimo Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, celebrado el 22 y 23 de octubre en Villa de Leyva, Boyacá, mostró que el 48,4% de los asistentes prevé más llegadas de turistas internacionales a Colombia para fin de año que en 2025. En contraste, el 26,9% espera una disminución y el 20,4% proyecta estabilidad.

Dentro del grupo que anticipa crecimiento:

26,9% calcula aumentos de entre el 1% y el 10%.

12,9% espera avances de entre el 11% y el 20%.

8,6% proyecta alzas superiores al 20%.

Estas respuestas corresponden a expectativas de los participantes del encuentro y no a llegadas efectivas de viajeros.

San Andrés recibe en promedio entre 1 millón y 1,4 millones de turistas al año, con fluctuaciones según la temporada y la conectividad aére - Ministerio de Ambiente

Cortés Calle señaló que el desafío consiste en traducir esas previsiones en una oferta conectada con los territorios. Destacó que “las expectativas para esta temporada representan una oportunidad para fortalecer la llegada de turistas internacionales y llevar sus beneficios a más regiones del país. Para aprovecharla, debemos conectar nuestra diversidad cultural y natural con experiencias que respondan a lo que buscan los viajeros”.

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Oferta de los destinos

Según ella, allí, las agencias de viajes cumplen un papel fundamental al integrar la oferta de los destinos, facilitar su comercialización y trabajar de la mano con las comunidades locales”.

El sondeo identificó, además, cambios en las preferencias de los visitantes extranjeros:

42,3% de los encuestados detectó una mayor búsqueda de experiencias auténticas y comunitarias.

19,7% observó más interés por naturaleza y aventura; ambas tendencias agrupan el 62% de las respuestas.

Anato sostuvo que estos cambios respaldan la necesidad de reforzar la promoción internacional, impulsar experiencias con las comunidades y diversificar los productos para elevar la competitividad de los destinos. El 4,3% de los participantes, en tanto, no disponía de elementos suficientes para estimar cómo cerrará la llegada de turistas internacionales en la temporada.