Prensa catalana cuestionó la convocatoria de Linda Caicedo con el Real Madrid después de que la colombiana resultara lesionada: “Es toda una sorpresa”

Linda Caicedo dejó de qué hablar tras estar en la convocatoria del Real Madrid para la Champions League tras lesionarse ante Athletic Bilbao por la Liga Femenina de España (Angelika Warmuth-REUTERS)

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Linda Caicedo sin duda alguna es una de las grandes figuras del fútbol español femenino con el Real Madrid.

Pero un hecho marcó el cuestionamiento por parte de la prensa catalana: en primer lugar, hay que recordar que el 7 de noviembre de 2026, la delantera colombiana salió del campo de juego tras una lesión sufrida en el partido ante Athletic Bilbao, pero para la gran sorpresa del diario Mundo Deportivo, la colombiana volvió a los entrenamientos con el cuadro madrileño.

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El momento cuando Linda Caicedo se lesiona (@AmaroJonay-X)

Es importante recordar que la delantera colombiana Linda Caicedo salió entre lágrimas y cojeando el 7 de noviembre de 2026 durante el empate 1-1 del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao.

A horas del duelo contra el París FC por la Champions League Femenina, el club no ha confirmado si la jugadora sufrió una lesión o si el episodio quedó en un susto.

Tres días después del incidente, Caicedo volvió a entrenarse sobre el césped y apareció junto al resto del plantel, de acuerdo con registros audiovisuales del Real Madrid. La delantera trotó y participó en la fotografía grupal, aunque el equipo mantiene el hermetismo sobre su estado físico.

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Linda Caicedo tuvo que salir del partido entre Ahtletic Bilbao y Real Madrid (@AmaroJonay-X)

Saltaron todas las alarmas viendo el intenso y duro calendario que afronta el equipo de Pau Quesada en los próximos días. Sin embargo, no ha habido parte oficial alguno de ninguna lesión por parte del club blanco durante estos días"

Las imágenes hablaban por sí solas. La jugadora, que estuvo unos cuantos minutos tendida en el césped, salió desconsolada del terreno de juego y, además, con ayuda porque no podía apoyar el pie. Han pasado tres días y la sorpresa es que, pese a que se temió lo peor, a Caicedo se la ve entrenando con sus compañeras en las imágenes que ofrece el Real Madrid del entrenamiento del 9 de noviembre de 2026.

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La prensa catalana cuestionó que Linda Caicedo se recuperara rápido para el juego ante Real Madrid-crédito Mundo Deportivo

Por este motivo, Mundo Deportivo cuestionó que la jugadora a pesar de que estaría por fuera unos días más, entró en la convocatoria para el juego ante Paris FC por la Champions League, el 10 de noviembre de 2026 a las 12:45 p. m. (hora de Colombia)

“Lo de Linda Caicedo es toda una sorpresa. La delantera colombiana del Real Madrid salió llorando y cojeando el sábado durante el partido ante el Athletic Club (1-1). Saltaron todas las alarmas viendo el intenso y duro calendario que afronta el equipo de Pau Quesada en los próximos días. Sin embargo, no ha habido parte oficial alguno de ninguna lesión por parte del club blanco durante estos días”, comenzaron a decir.

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Además recordaron que la lesión que sufrió en el juego ante Athletic Bilbao eran evidentes y sorprendió que se recuperara tan rápido para que estuviera en los entrenamientos:

“Las imágenes hablaban por sí solas. La jugadora, que estuvo unos cuantos minutos tendida en el césped, salió desconsolada del terreno de juego y, además, con ayuda porque no podía apoyar el pie. Han pasado tres días y la sorpresa es que, pese a que se temió lo peor, a Caicedo se la ve entrenando con sus compañeras en las imágenes que ofrece el Real Madrid del entrenamiento de ayer”, explicaron.

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Porteras

Merle Frohms

Laia López de la Morena

Defensas

Noemí Bejarano Beltrán

Janou Johanna Theodora Levels

Silvia Cristóbal Fernández

María Méndez

Eva Navarro

Sara Holmgaard

Bella Andersson

Maëlle Lakrar

Centrocampistas

Sara Däbritz

Irune Dorado

Filippa Angeldahl

Andreia Jacinto

Elisa Senß

Arianna Caruso

Delanteras

Paula Comendador

Lotte Keukelaar

Signe Bruun

Athenea del Castillo

Lineth Beerensteyn

Felicia Schröder

Linda Caicedo Alegría