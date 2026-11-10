Diana Ángel respaldó a las hijas de Gustavo Petro tras su carta pública defendiendo al exmandatario: “Apoyo total chicas”

Diana Ángel respaldó la comunicación de Sofía y Antonella Petro tras defender a su padre, el expresidente Petro, de las burlas que generó por los llamados "sexocontratos" con Deicy Jiménez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz Diana Ángel manifestó públicamente su respaldo a Sofía y Antonella Petro tras la carta que las hijas del expresidente Gustavo Petro publicaron el domingo 8 de noviembre en redes sociales, en la que tomaron posición frente al escándalo de los presuntos “sexocontratos” que rodea a su padre.

Fue en la sección de comentarios de esa misma publicación donde Ángel, actriz reconocida y abierta simpatizante del gobierno Petro, dejó su mensaje de respaldo. “¡Apoyo total, chicas!”, escribió, acompañado de un emoji de corazón rojo y uno de manos levantadas.

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El comentario superó las 236 reacciones. La artista ha sido una figura frecuente en el debate político colombiano por sus posiciones en favor del progresismo y ha recibido críticas de sectores de oposición que la han catalogado de “guerrillera” o “delincuente”, términos que ella misma ha rechazado públicamente.

La actriz defendió a las hijas de Gustavo Petro después de difundir un pronunciamiento conjunto sobre denuncias, feminismo y el rol judicial de su padre tras escándalo de sexocontratos (@dianangel01/IG)

Sin embargo, no ha sido el único comentario que han recibido las jóvenes, pues en la misma publicación también aparecen mensajes de otros personajes reconocidos de la farándula nacional, así como de la política.

Uno de los que llamó la atención fue el de María Fernanda Carrascal, que les escribió: “Las abrazo con todo el corazón y con todo el cariño, no deberían ser ustedes las que respondan, ninguna de nosotras”, lo que generó varias respuestas de los seguidores de la congresista con mensajes como: “Debería darles vergüenza defender a ese señor”; “Independiemente de lo que sea, ellas son jóvenes y quizá no comprendan todo lo que está pasando”; “El hambre de poder lo cegó”, entre otros.

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Las hijas de Petro pidieron investigar con perspectiva de género y rechazaron la misoginia contra la denunciante

En el documento difundido conjuntamente por sus cuentas de Instagram, Sofía y Antonella se pronunciaron como feministas y como militantes de izquierda ante las denuncias de Deicy Jiménez, quien señaló al exmandatario de haber favorecido a mujeres con contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Gustavo Petro junto con sus hijas Sofía y Antonella (X)

Las jóvenes exigieron que las investigaciones avancen con celeridad y con un enfoque de género, y rechazaron de forma explícita el linchamiento mediático y la revictimización contra la denunciante. “El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, escribieron.

Las hijas del exmandatario dijeron que lo acompañarán sin renunciar a sus posiciones éticas

La carta de Sofía y Antonella también incluyó un apartado dirigido directamente a Petro. Las jóvenes señalaron que confían en que su padre comparecerá ante la justicia, tal como él mismo lo ha prometido, pero aclararon que esa responsabilidad le corresponde únicamente a él.

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“Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, afirmaron. Agregaron que en su hogar siempre han cuestionado los comportamientos machistas y que, aunque lo acompañarán, no renunciarán a sus principios políticos y éticos.

Las jóvenes defendieron el legado del gobierno y advirtieron que no serán útiles a la ultraderecha

Post Sofía y Antonella Petro (Instagram)

En otro tramo del texto, las autoras diferenciaron entre su respaldo a su padre y el apoyo al proyecto político de izquierda que él representó. Sostuvieron que un movimiento es más grande que sus líderes y que las ideas trascienden a las personas.

También alertaron sobre lo que describieron como un intento de la ultraderecha de instrumentalizar la causa feminista para borrar los avances sociales del gobierno anterior. “Por nuestra parte: no les seremos útiles”, sentenciaron.

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Respecto a la integridad de Petro, las hijas señalaron que su vida pública y privada ha estado sometida a un escrutinio que, según ellas, no se le ha aplicado a ningún otro político colombiano, y que de ese proceso nunca se probó ningún hecho de corrupción. No obstante, aclararon que la determinación de la verdad le corresponde a la justicia.