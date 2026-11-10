Frenar el IVA a los alimentos y revisar rebajas para los empresarios, estas son las propuestas del Partido Liberal al proyecto de rescate económico de Abelardo de la Espriella

Una composición gráfica expone la postura del Partido Liberal frente al incremento del impuesto al valor agregado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Partido Liberal Colombiano anunció que propondrá modificaciones al proyecto de Ley de Rescate Económico, al advertir que varias medidas podrían encarecer la canasta familiar, aumentar los costos del sector agropecuario y afectar a las tiendas de barrio.

La colectividad afirmó que reconoce la necesidad de atender las dificultades fiscales del país, aunque cuestionó que el proyecto traslade nuevas cargas al consumo mientras prevé una reducción gradual del impuesto de renta para las empresas.

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El IVA del 19% alcanzaría alimentos e insumos agropecuarios

La iniciativa establece que, desde enero de 2028, varios productos hoy excluidos del impuesto al valor agregado (IVA) o gravados con una tarifa del 5% pasarían a pagar 19%. Entre ellos figuran sal, lentejas, fríjoles, garbanzos, tomate, cebolla, zanahoria, frutas, café tostado, azúcar, harinas, pastas y chocolate de mesa.

El proyecto también cambia el tratamiento tributario de fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas. Para el Partido Liberal, esa decisión puede elevar los costos de producción y reflejarse en el precio final de los alimentos.

El Partido Liberal Colombiano anunció que propondrá modificaciones al proyecto de Ley de Rescate Económico, al advertir que varias medidas podrían encarecer la canasta familiar, aumentar los costos del sector agropecuario y afectar a las tiendas de barrio - (Partido Leberal)

“La protección de los alimentos básicos debe examinarse desde el tratamiento tributario de los productos y no depender exclusivamente de devoluciones posteriores”, sostuvo la organización.

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Piden evaluar el efecto sobre el comercio minorista

La colectividad también pidió revisar las modificaciones al impuesto sobre la cerveza y al gravamen de las bebidas endulzadas, incluso aquellas sin azúcar añadida. Según el comunicado, los cambios pueden impactar los precios y las ventas de las tiendas de barrio.

El Partido Liberal solicitó al Gobierno explicar las consecuencias de estas medidas sobre el consumo, los pequeños comerciantes, distribuidores y productores, además de precisar si se mantienen incentivos para reducir el contenido de azúcar en las bebidas.

El partido propone revisar las rebajas tributarias a empresas

El proyecto plantea reducir la tarifa general del impuesto de renta empresarial del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. También propone cambios en la tributación mínima y en el impuesto al patrimonio.

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La colectividad afirmó que reconoce la necesidad de atender las dificultades fiscales del país, aunque cuestionó que el proyecto traslade nuevas cargas al consumo mientras prevé una reducción gradual del impuesto de renta para las empresas (Partido Liberal)

Frente a ello, el Partido Liberal propuso aplazar las reducciones empresariales antes de incrementar los impuestos sobre bienes de consumo diario. Sus cálculos preliminares indican que conservar las reglas vigentes podría preservar cerca de $ 11 billones anuales entre 2028 y 2030.

“El Partido Liberal propone aplazar las rebajas de impuestos a los más prósperos para ayudarle a los más pobres”, señaló la colectividad.

Cuestionamientos al mecanismo de devolución del IVA

El Gobierno plantea implementar EfectIVA, un sistema para devolver parte del IVA a hogares de menores ingresos. El partido advirtió que su alcance dependerá de los criterios de focalización, la facturación electrónica y los límites establecidos para las devoluciones.

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La bancada liberal señaló que debe garantizarse una compensación suficiente y oportuna para las familias que compran en plazas de mercado, tiendas de barrio y comercios con limitado acceso a sistemas de facturación electrónica.

La Dirección Nacional y la bancada del partido participarán en el debate legislativo con propuestas para proteger el consumo básico, mantener el tratamiento tributario de alimentos e insumos agropecuarios y revisar los beneficios fiscales previstos para las empresas.

El Gobierno nacional advirtió que Colombia podría entrar en cesación de pagos en 2027 si el Congreso rechaza la Ley de Rescate Económico (Cristian Bayona/Colprensa)

Ministro de Hacienda anuncia ‘tijera’ para el Estado con la ‘Operación Rescate’

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó el plan de austeridad incluido en la denominada “Operación Rescate”, que acompaña el proyecto de reforma tributaria o Ley de Rescate Económico debatido en el Congreso. Según explicó, el ajuste comenzará dentro del propio Gobierno antes de exigir nuevos esfuerzos económicos a la ciudadanía: “El Estado se aprieta primero el cinturón”.

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La propuesta contempla reducir en $8 billones los gastos de funcionamiento, disminuir 20% los gastos de personal —con un ahorro estimado de $11 billones— y recortar 50% los contratos por prestación de servicios. Además, prevé eliminar $4 billones en gastos asociados a burocracia, vender activos improductivos por más de $4 billones y limitar el crecimiento de las compras estatales entre 2027 y 2030: “no podrán crecer por encima de la inflación”.

El plan también incluye recortes en horas extras, viáticos, viajes al exterior, celulares, vehículos oficiales, esquemas de seguridad, condecoraciones y festejos. Gómez Martínez afirmó que se terminará con la publicidad oficial destinada a la promoción personal: “Nada de pauta institucional ni utilizar los recursos públicos para hacer promoción personal”.

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Para aplicar la reorganización administrativa, el proyecto solicita facultades extraordinarias para que el presidente pueda fusionar o eliminar entidades públicas. El ministro sostuvo que la iniciativa busca “menos burocracia, menos privilegios, menos derroche y más responsabilidad con la plata de los colombianos”.