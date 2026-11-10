Teófilo Gutiérrez jugó su último partido con la camiseta del Junior: marcó gol y hasta el arbitró le regaló la pelota y su silbato dorado

Teo Gutiérrez se despidió de la hinchada (Jairo Cassiani-Colprensa)

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El 9 de noviembre de 2026, Junior FC derrotó por 2-0 al Cúcuta Deportivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay y pese a que el resultado no fue relevante desde la tabla de posiciones, el gol de Teófilo Gutiérrez junto al sentido homenaje que le realizó la barra del FRS (Frente Rojiblanco Sur) y Wilmar Roldán fueron los hechos más destacados.

Por este motivo, tras finalizar el partido, el árbitro antioqueño se acercó al rincón del tiro de esquina para finalizar el juego, saludar al número 29, abrazarlo, hablarle de forma cordial y regalarle los dos objetos más importantes del juego: el balón y el pito dorado con el cual dirigió Roldán.

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El árbitro antioqueño le regaló también el pito a Teo-crédito @winsportstv/Instagram

La despedida incluyó una tarjeta amarilla para Gutiérrez, quien se quitó la camiseta después de anotar. El jugador recibió la amonestación con una sonrisa y estrechó la mano del árbitro.

Tras el emotivo momento, Teo afirmó que se sintió feliz al tener el silbato de Roldán, ya que lo considera uno de los mejores jueces centrales de la historia:

“Me llevo el silbato del árbitro bueno; él (Wilmar Roldán) y Óscar Julián (Ruiz) creo que son unos de los más grandes”, dijo Gutiérrez después del partido.

Roldán le regaló el pito a Teo (@winsportstv - Instagram)

Así fue la despedida de Teo

Teo se rindió ante los hinchas ubicados en la tribuna norte del Romelio (Jairo Cassiani-Colprensa)

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con Junior el lunes 9 de noviembre de 2026, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, donde marcó un gol ante Cúcuta Deportivo y se despidió del equipo en medio de lágrimas. El encuentro correspondió a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

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El club programó para el sábado 19 de diciembre de 2026 un partido de despedida en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El evento fue denominado oficialmente “The Last Dance”.

Gutiérrez ingresó en el segundo tiempo, en lugar de Francisco Fydriszewski, y necesitó cinco minutos para anotar. El delantero definió con la pierna derecha tras una pared con Bryan Castrillón y celebró frente a la barra popular del Junior, luego de quitarse la camiseta y extenderla sobre el césped. El tanto fue el número 281 de su carrera, de acuerdo con el registro de 365 Score.

Teo habló sobre el partido de despedida que tendrá en el Metropolitano (Jairo Cassiani-Colprensa)

Cerca de 5.000 personas acudieron al estadio para acompañar al futbolista, quien llegó con la indumentaria de presentación del Junior y besó varias veces el escudo. Al finalizar el partido, el árbitro Wilmar Roldán le entregó el balón de la última jugada y un silbato dorado. Después, Gutiérrez saludó a los aficionados y realizó una venia de despedida tras más de 100 partidos con el equipo.

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Tras la victoria de Cúcuta, Teo Teófilo Gutiérrez, ídolo de Junior, fue consultado por Win + Noticias sobre la forma en que le gustaría ser recordado por los hinchas del club barranquillero. El delantero destacó el vínculo con la camiseta, el bicampeonato y el legado que, según afirmó, busca transmitir a las nuevas generaciones.

“No, como ese loco bonito que hace respetar la camiseta, más allá del rival que tengamos enfrente. Puede ser un rival grande o pequeño; para esta institución no hay rivales. Somos nosotros mismos, si nos lo proponemos. Creo que este semestre, como lo dije, era un semestre de transición por el terremoto. Nos aplazaron muchos partidos. No supimos mejorar en la parte defensiva y, en la parte de arriba, cometimos muchos errores; todos, en general. Me incluyo, porque trabajamos en el día a día”.

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Y añadió: “Pero nos quedamos con el recuerdo de haber sido bicampeones, de que la gente lo disfrutó, de que los niños aman esta camiseta y de que los viejos se van con el recuerdo de que Junior fue bicampeón. Como dice la canción de Mister Blan, unos vienen, otros van. Entonces, hay que hacerles entender a los más jóvenes, a los niños, que Junior es pasión, Junior es amor. Los espero a todos el 19 para que vivan una gran fiesta”, finalizó.