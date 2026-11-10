Abelardo de la Espriella ya tiene listo el nombramiento de la nueva consejera para la Reconciliación, a pesar de que propuso acabar con esta dependencia: este es su perfil

Olga Lucía Mayorga, que viene de trabajar en el sector salud, será la nueva consejera para la Reconciliación en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

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La presidencia de la República formalizó en la jornada del lunes 9 de noviembre la postulación de Olga Lucía Mayorga para asumir la jefatura de la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, según consta en el portal de aspirantes del Ejecutivo; en el primer requisito que debe cumplirse para la designación y posesión en el cargo.

El registro de Mayorga en la plataforma, en efecto, constituye el paso obligatorio de cumplimiento para expedir el decreto de nombramiento en el cargo. Todo esto, pese a que la escogencia de la mujer traería consigo una especie de encrucijada, en relación con la intención del jefe de Estado Abelardo de la Espriella de suprimir esta consejería.

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Y es que mientras el Gobierno tramita la vinculación de la mujer, mantiene sus planes para poner fin o reestructurar dicha dependencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La entidad enfrenta una profunda reforma estatal que prevé redistribuir sus facultades en distintas carteras de la administración nacional.

Esta es la trayectoria de la nueva consejera para la Reconciliación

La publicación de la hoja de vida de Mayorga en la plataforma oficial del Estado abrió, de manera formal, el plazo de consulta ciudadana para su formal designación. El registro detalla una trayectoria concentrada en el trabajo comunitario, la atención a población vulnerable y la articulación en salud pública y derechos humanos en Colombia.

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Entre junio de 2024 y agosto de 2025, Mayorga ejerció como directora operativa en la firma Emprender SAS. Con anterioridad, acumuló más de seis años de experiencia continua en el sector de la salud, donde se desempeñó como referente para víctimas del conflicto armado en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

En esta dependencia ejerció entre diciembre de 2016 y marzo de 2023, antes de adelantar labores de gestión territorial en Bogotá.

Trabajó como gestora social en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. Y fue investigadora en el equipo de acercamiento de la Fundación Renacer y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015.

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A su vez, en la vigencia del 2014 prestó servicios en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y como trabajadora social en la Fundación Mirus para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Sus antecedentes en el área registran además siete años como coordinadora de bienestar en Anpiss, entre 2005 y 2012.

Una entidad creada en 2022 con alta rotación en su cúpula

La Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional nació en diciembre de 2022 a través del Decreto 2647, bajo la presidencia de Gustavo Petro, y comenzó sus labores formalmente en enero de 2023. Adscrita al Dapre, recibió el mandato de articular acciones entre las instituciones públicas, las comunidades y los sectores sociales de Colombia.

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Lo anterior, con el fin de reconstruir el tejido social, prevenir violencias y fomentar la convivencia pacífica. Como parte de sus funciones territoriales, el organismo que cumplió cuatro años de vida institucional asumió el diseño y ejecución de iniciativas enfocadas en el diálogo comunitario, que trascendieran el conflicto armado.

Así pues, sus programas priorizan a madres cabeza de familia y mujeres víctimas de la violencia con enfoque de género, mediante iniciativas comunitarias como La Reconciliación la Escribimos Juntos y Jóvenes que Construyen.

A pesar de sus objetivos estratégicos, el despacho atravesó por cuatro consejeros distintos en sus primeros 16 meses de funcionamiento, lo que generó una marcada inestabilidad directiva. Con posterioridad a esa etapa de continuos relevos, la dirección de la oficina quedó a cargo de Luz Karime Fernández, mientras se nombraba su titular.

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El plan de reestructuración y el futuro de las competencias

El trámite para designar a Mayorga coincide con el programa de reducción institucional del Estado anunciado con la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto de 2026. Tras los resultados electorales de julio, la reestructuración del aparato estatal contempla la eliminación formal de esta consejería presidencial.

De acuerdo con las directrices gubernamentales, el propósito de la reforma radica en suprimir la duplicidad de funciones en la rama ejecutiva.

Por esa razón, las tareas operativas y los esquemas de articulación territorial que llevaba a cabo esta consejería serían absorbidos por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, carteras que asumirán las competencias misionales y los programas que hasta ahora operaban bajo la dirección del despacho presidencial.

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