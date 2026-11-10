Colombia

La exreina y presentadora de televisión Adriana Betancur lleva varios días hospitalizada por ausencia de un especialista: se encuentra entubada y necesita una diálisis

Leonardo Betancur, hermano de la comunicadora, aseguró que la periodista lleva tres días internada con peritonitis y pidió una valoración especializada, mientras el caso ganó visibilidad por los mensajes compartidos por sus colegas en redes

La comunicadora se unió a las voces que claman por un especialista que ayude con el tratamiento a Adriana (@smilelopez/IG)
Guardar

La periodista colombiana Adriana Betancur lleva tres días hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá sin recibir diálisis y en la mañana del martes 10 de noviembre amaneció intubada, de acuerdo con versiones que se han conocido de su estado de salud.

Su hermano Leonardo Betancur lo denunció en 6AM W, de Caracol Radio, y el pedido de auxilio de sus amigas y colegas Milena López y Lucía Aldana en redes sociales amplificó el caso durante la madrugada.

PUBLICIDAD

Según explicó Leonardo Betancur, el problema no es la falta de tratamiento, sino la ausencia del especialista que debe autorizarlo. “Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. A veces no saben si lo llamaron ni quién lo llamó”, afirmó.

Adriana Betancur
Adriana Betancur recibe diálisis desde hace 5 años aproximadamente, cuando su cuerpo rechazó el trasplante de riñón que se le hizo en 2014 (@adri_betancur03/IG)

El hermano de la comunicadora detalló que Adriana padece una peritonitis derivada del catéter peritoneal con el que realiza su diálisis en casa. La solución, según él, sería simple: “Con la presencia inmediata de un nefrólogo que pueda autorizar que a mi hermana le hagan diálisis, bien sea peritoneal, como se lo ha venido haciendo durante todos estos años, o una hemodiálisis que pueda limpiar aún más rápido esta infección”.

PUBLICIDAD

Otro de los argumentos que entregó el familiar de la expresentadora de RCN, es que los médicos de la clínica se niegan a usar el catéter porque está infectado, mientras que la unidad renal donde Adriana recibe su tratamiento habitual sostiene que dializarla de manera continua ayudaría a limpiar la infección.

“Se vuelve una discusión vacía porque soy yo y mi mamá diciéndole al profesional por dónde es que lo debemos hacer”, señaló Leonardo.

La intubación, consecuencia de la retención de líquidos

Nefrólogo - Expresentadora RCN
La ex Señorita Colombia, Lucía Aldana, compartió una imagen solicitando la ayuda de un nefrólogo para que atiendan a Adriana Betancur (@luciaaldana/IG)

Al no recibir diálisis, Adriana comenzó a retener líquidos, lo que comprometió sus pulmones. “Empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso”, explicó su hermano. La situación se agravó hasta que fue necesario intubarla: “Me la entuban anoche a las 10:00 y 11:00 de la noche para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor”.

El llamado de Milena López, que empezó en la madrugada

Milena López, presentadora con quien Adriana compartió set en el programa Muy buenos días, fue una de las primeras en alzar la voz. En un video publicado en sus redes sociales durante la noche del 31 de octubre, la comunicadora pidió ayuda con urgencia: “Estoy necesitando urgente, urgente, atención para mi amiga Adri Betancourt en la Clínica Palermo. Necesitamos urgente un nefrólogo, alguien que la atienda ya”, dijo visiblemente angustiada.

“Por favor, reposteen esto. Es supersuperimportante poder ayudarles a ellos en este momento”, agregó.

Horas después, entrada la mañana del 10 de noviembre, Milena publicó un segundo video con más preocupación: “Ya van a ser las seis de la mañana y no hemos podido conseguir atención de nefrólogo aún en la Clínica Palermo”.

Brazo de un hombre apoyado en un soporte médico con catéteres y tubos con sangre conectados a una máquina de diálisis.
A la presentadora se le habría infectado el catéter por donde se llevan a cabo sus diálisis en casa y la clínica no querría utilizarlo para continuar el tratamiento porque este estaría infectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese mensaje compartió además un número de contacto de un familiar de Adriana. Por su parte, Lucía Aldana, exreina nacional, también difundió el pedido de auxilio en sus redes.

La Clínica Palermo traslada a Adriana a UCI

Tras la difusión del caso, 6AM W se comunicó con Gerardo Burgos, director médico de la Clínica Palermo, quien confirmó que Adriana será trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Burgos aclaró que sí hay nefrólogo en la clínica, pero que dado el estado actual de la paciente, quienes deben atenderla son los intensivistas y urgenciólogos, no el especialista renal.

La clínica Palermo, además, aclaró que sí hay nefrólogo en el lugar; sin embargo, mencionó que lo que la periodista requiere en este momento no es a ese especialista, sino a los intensivistas y urgenciólogos debido a su condición de salud.

Temas Relacionados

Adriana BetancurDiealisClínica PalermoPresentadora RCNColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicepresidente de los EE. UU. J. D. Vance canceló su visita a Colombia: por qué no se realizará el viaje en el que iba a reunirse con Abelardo de la Espriella

La decisión también dejó sin efecto la escala que el funcionario tenía programada en Argentina y Chile ocurre mientras Washington revisa sus prioridades tras las elecciones legislativas de medio término y mantiene contactos vinculados con Irán

Vicepresidente de los EE. UU. J. D. Vance canceló su visita a Colombia: por qué no se realizará el viaje en el que iba a reunirse con Abelardo de la Espriella

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Operaciones coordinadas entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos buscan bloquear al ELN en la frontera, según informe del New York Times

La estrategia incluye ofensivas simultáneas, despliegues limítrofes y sistemas de control en pasos clandestinos, después de años en que los insurgentes cruzaban al país vecino y operaban allí abiertamente, según funcionarios colombianos

Operaciones coordinadas entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos buscan bloquear al ELN en la frontera, según informe del New York Times

Colombia suprimió su consulado en Abiyán: por qué y dónde queda

El Gobierno de Abelardo de la Espriella eliminó la representación diplomática honoraria mediante un decreto firmado el 9 de noviembre; el cargo estaba sin titular desde agosto de 2024

Colombia suprimió su consulado en Abiyán: por qué y dónde queda

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Laura Tobón anunció que ya está en la clínica y reveló cambios en el proceso de parto de su segundo hijo: “Lista para conocerte”

Laura Tobón anunció que ya está en la clínica y reveló cambios en el proceso de parto de su segundo hijo: “Lista para conocerte”

Shakira regresará a Latinoamérica con ‘Las mujeres ya no lloran Tour’: Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela ya tienen presentaciones confirmadas

Aida Victoria Merlano se refirió al escándalo de Gustavo Petro y le lanzó pulla a Deicy Jiménez: “Es una falta de respeto con las mujeres que sí son víctimas”

Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

Este es el video del accidente de la camarógrafa de Karol G en pleno concierto de ‘La Bichota’ en México: salió volando del escenario y se fracturó la pierna en cuatro partes

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

La selección Colombia completó su primer entrenamiento en la sede del América de Cali de cara al duelo ante Chile en el Pascual Guerrero: así se desarrolló la práctica

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Teófilo Gutiérrez jugó su último partido con la camiseta del Junior: marcó gol y hasta el arbitró le regaló la pelota y su silbato dorado

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso