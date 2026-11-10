La exreina y presentadora de televisión Adriana Betancur lleva varios días hospitalizada por ausencia de un especialista: se encuentra entubada y necesita una diálisis

La comunicadora se unió a las voces que claman por un especialista que ayude con el tratamiento a Adriana (@smilelopez/IG)

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La periodista colombiana Adriana Betancur lleva tres días hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá sin recibir diálisis y en la mañana del martes 10 de noviembre amaneció intubada, de acuerdo con versiones que se han conocido de su estado de salud.

Su hermano Leonardo Betancur lo denunció en 6AM W, de Caracol Radio, y el pedido de auxilio de sus amigas y colegas Milena López y Lucía Aldana en redes sociales amplificó el caso durante la madrugada.

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Según explicó Leonardo Betancur, el problema no es la falta de tratamiento, sino la ausencia del especialista que debe autorizarlo. “Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. A veces no saben si lo llamaron ni quién lo llamó”, afirmó.

Adriana Betancur recibe diálisis desde hace 5 años aproximadamente, cuando su cuerpo rechazó el trasplante de riñón que se le hizo en 2014 (@adri_betancur03/IG)

El hermano de la comunicadora detalló que Adriana padece una peritonitis derivada del catéter peritoneal con el que realiza su diálisis en casa. La solución, según él, sería simple: “Con la presencia inmediata de un nefrólogo que pueda autorizar que a mi hermana le hagan diálisis, bien sea peritoneal, como se lo ha venido haciendo durante todos estos años, o una hemodiálisis que pueda limpiar aún más rápido esta infección”.

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Otro de los argumentos que entregó el familiar de la expresentadora de RCN, es que los médicos de la clínica se niegan a usar el catéter porque está infectado, mientras que la unidad renal donde Adriana recibe su tratamiento habitual sostiene que dializarla de manera continua ayudaría a limpiar la infección.

“Se vuelve una discusión vacía porque soy yo y mi mamá diciéndole al profesional por dónde es que lo debemos hacer”, señaló Leonardo.

La intubación, consecuencia de la retención de líquidos

La ex Señorita Colombia, Lucía Aldana, compartió una imagen solicitando la ayuda de un nefrólogo para que atiendan a Adriana Betancur (@luciaaldana/IG)

Al no recibir diálisis, Adriana comenzó a retener líquidos, lo que comprometió sus pulmones. “Empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso”, explicó su hermano. La situación se agravó hasta que fue necesario intubarla: “Me la entuban anoche a las 10:00 y 11:00 de la noche para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor”.

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El llamado de Milena López, que empezó en la madrugada

Milena López, presentadora con quien Adriana compartió set en el programa Muy buenos días, fue una de las primeras en alzar la voz. En un video publicado en sus redes sociales durante la noche del 31 de octubre, la comunicadora pidió ayuda con urgencia: “Estoy necesitando urgente, urgente, atención para mi amiga Adri Betancourt en la Clínica Palermo. Necesitamos urgente un nefrólogo, alguien que la atienda ya”, dijo visiblemente angustiada.

“Por favor, reposteen esto. Es supersuperimportante poder ayudarles a ellos en este momento”, agregó.

Horas después, entrada la mañana del 10 de noviembre, Milena publicó un segundo video con más preocupación: “Ya van a ser las seis de la mañana y no hemos podido conseguir atención de nefrólogo aún en la Clínica Palermo”.

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A la presentadora se le habría infectado el catéter por donde se llevan a cabo sus diálisis en casa y la clínica no querría utilizarlo para continuar el tratamiento porque este estaría infectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese mensaje compartió además un número de contacto de un familiar de Adriana. Por su parte, Lucía Aldana, exreina nacional, también difundió el pedido de auxilio en sus redes.

La Clínica Palermo traslada a Adriana a UCI

Tras la difusión del caso, 6AM W se comunicó con Gerardo Burgos, director médico de la Clínica Palermo, quien confirmó que Adriana será trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Burgos aclaró que sí hay nefrólogo en la clínica, pero que dado el estado actual de la paciente, quienes deben atenderla son los intensivistas y urgenciólogos, no el especialista renal.

La clínica Palermo, además, aclaró que sí hay nefrólogo en el lugar; sin embargo, mencionó que lo que la periodista requiere en este momento no es a ese especialista, sino a los intensivistas y urgenciólogos debido a su condición de salud.

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