Colombia

Laura Tobón anunció que ya está en la clínica y reveló cambios en el proceso de parto de su segundo hijo: “Lista para conocerte”

La presentadora colombiana llegó a la semana 40 de embarazo y confirmó que los médicos decidieron inducir el parto

Laura Tobón se prepara para el nacimiento de Mattia tras llegar a la semana 40 (@laura_tobon/ Instagram)
Laura Tobón se prepara para el nacimiento de Mattia tras llegar a la semana 40 (@laura_tobon/ Instagram)
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La modelo y presentadora colombiana Laura Tobón ingresó a una clínica para recibir a Mattia, su segundo hijo junto a Álvaro Rodríguez, luego de llegar a la semana 40 de embarazo. La comunicadora compartió en sus redes sociales los momentos previos al parto y confirmó que el equipo médico indicó la inducción ante la demora del bebé en iniciar el nacimiento de forma espontánea.

“Llegó la hora, la cara de mi marido lo dice todo”, escribió Tobón en una de las publicaciones que realizó antes de acudir al centro médico. En las imágenes apareció junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, mientras ambos se preparaban para la llegada del nuevo integrante de la familia.

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Horas más tarde, la presentadora difundió una historia desde la clínica. Vestía una bata azul y se fotografió frente a un espejo antes de explicar la decisión tomada por los especialistas a cargo de su embarazo.

“Semana 40. Mattia está tan cómodo que vamos por parto inducido, con nervios pero con tanta felicidad”, expresó la modelo. La publicación generó mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores, quienes siguieron las actualizaciones de la pareja a través de Instagram.

La modelo apareció con bata hospitalaria mientras se preparaba para el nacimiento (laura_tobon/ Instagram)
La modelo apareció con bata hospitalaria mientras se preparaba para el nacimiento (laura_tobon/ Instagram)

La llegada de Mattia se produce cuatro años después del nacimiento de Lucca, el primer hijo de la pareja, que nació el 29 de diciembre de 2021. Desde entonces, Laura Tobón y Álvaro Rodríguez han compartido distintos momentos de su vida familiar en sus redes sociales.

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Durante las horas posteriores a su ingreso al centro médico, Rodríguez informó que la presentadora había alcanzado cuatro centímetros de dilatación, una señal del avance del trabajo de parto. Tobón también publicó una imagen en la que dejó un mensaje dirigido a su bebé: “Lista para conocerte, mi Mattia”.

La inducción del parto es un procedimiento médico que busca iniciar o estimular las contracciones uterinas mediante medicamentos, técnicas específicas o ambos recursos. La decisión depende de la evaluación de los profesionales sobre el estado de la madre, el bebé y las condiciones del embarazo.

Por ahora, la pareja no confirmó públicamente el nacimiento de Mattia. Los seguidores de la presentadora permanecen atentos a una nueva publicación que permita conocer el estado de salud de la madre y el recién nacido.

Mattia será el segundo hijo de la pareja, cuatro años después del nacimiento de Lucca (laura_tobon/ Instagram)
Mattia será el segundo hijo de la pareja, cuatro años después del nacimiento de Lucca (laura_tobon/ Instagram)

El embarazo fue anunciado en junio de 2026

Laura Tobón hizo público su segundo embarazo en junio de 2026. La noticia llegó acompañada de imágenes y mensajes sobre la ampliación de su familia, que ya estaba conformada por ella, Rodríguez y su hijo Lucca.

Semanas después, la pareja organizó una celebración para revelar el sexo del bebé. Los globos azules confirmaron que esperaban otro niño. La modelo manifestó entonces su sorpresa porque estaba convencida de que tendría una niña.

“¡Juré que era niña!”, expresó al conocer el resultado. En publicaciones posteriores, Tobón comentó con humor que conservaría su lugar como “la reina de la casa” ante la llegada de un segundo varón.

Expectativa en redes: Laura Tobón anuncia si su segundo hijo será niño o niña - crédito @laura_tobon/ Instagram
Laura Tobón anunció su segundo embarazo en junio de 2026 - (@laura_tobon/ Instagram)

La presentadora también se refirió a las diferencias entre sus dos embarazos. En el caso de Lucca, había contado que enfrentó el síndrome de ovarios poliquísticos antes de lograr concebir. Para esta segunda gestación, señaló que experimentó mayores síntomas físicos.

La familia espera la llegada de un nuevo integrante

Laura Tobón inició su carrera en el modelaje a los 15 años y más tarde se consolidó como presentadora de televisión. Participó en formatos como La voz Kids y La vuelta al mundo en 80 risas, además de desarrollar proyectos propios vinculados a entrevistas y contenidos digitales.

Rodríguez, por su parte, es economista y empresario. La relación entre ambos comenzó en 2014 y la pareja se casó en 2017, con celebraciones en Bogotá y Tulum. Desde entonces, han mostrado aspectos de su vida familiar y de la crianza de Lucca.

Hijo de Laura Tobón enamoró tocando instrumento musical - crédito @laura_tobon/IG
Laura Tobón y Álvaro Rodríguez comenzaron su relación en 2014 y se casaron en 2017 (@laura_tobon/IG)

La llegada de Mattia abre una nueva etapa para la familia, que siguió de cerca el proceso de gestación a través de las redes sociales de la modelo. La última actualización pública de Tobón la mostró lista para conocer a su hijo, mientras el trabajo de parto avanzaba bajo supervisión médica.

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