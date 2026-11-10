Deportes

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

El estadio Romelo Martínez de la ciudad de Barranquilla fue epicentro del último juego para el mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014

El lunes 9 de noviembre del 2026, Teófilo Gutiérrez se despidió del fútbol profesional vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla - (@juniorclubsa/Instagram)

Guardar

Teófilo Gutiérrez se retiró del Junior y el lunes 9 de noviembre del 2026 pasará a la historia como el día que el ‘ídolo de La Chinita’, nombre del barrio donde nació en Barranquilla, jugó su último partido con el equipo de sus amores, ese mismo en el cual debutó en la primera división en Colombia: el Junior de ‘Curramba’.

El estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico fue epicentro del juego entre el ‘Tiburón’ y Cúcuta Deportivo, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. Cerca de 5.000 personas asistieron al recinto deportivo para ver despedirse a Teófilo Gutiérrez, quien llegó vestido con la indumentaria de presentación del Junior para cada partido y besando en repetidas ocasiones el escudo.

PUBLICIDAD

Teófilo Gutiérrez besando el escudo del Junior de Barranquilla después de finalizado su último partido en el fútbol profesional - (Win Sports)
Teófilo Gutiérrez besando el escudo del Junior de Barranquilla después de finalizado su último partido en el fútbol profesional - (Win Sports)

Luego, según lo expuso un video publicado por el club en sus redes sociales durante la previa del partido, el jugador se comió una oblea entre risas, que contenía el número 29 formado con arequipe, antes de salir a realizar el calentamiento en la gramilla del estadio. Teo encabezó la salida de sus compañeros para los movimientos precompetitivos, a pesar de que no fue inicialista del partido.

El encuentro se fue al entretiempo con un marcador a favor para el Junior de Barranquilla por 1-0, luego de la anotación realizada por Guillermo Paiva al minuto 35. Para la segunda parte, ingresó Teófilo Gutiérrez en sustitución por Francisco Fydriszewski, quien salió al banco de suplentes.

PUBLICIDAD

Teófilo Gutiérrez se despidió del fútbol profesional con la camiseta del equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla - (@WinSports/@teogutierrez_)
Teófilo Gutiérrez se despidió del fútbol profesional con la camiseta del equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla - (@WinSports/@teogutierrez_)

¿Cómo fue el gol de despedida de Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla?

No tuvieron que pasar si no cinco minutos para que el múltiple campeón con el equipo de sus amores marcara su gol número 281 en general de su carrera, según el registro de la plataforma especializada en fútbol profesional 365 Score. Hubo un remate cruzado con pierna derecha sobre el arco norte del estadio, tras una pared con Bryan Castrillón dentro del área del equipo rival. En la celebración, Gutiérrez se quitó la camiseta, la tendió sobre el césped y alzó los brazos hacía donde estaba la barra popular del Junior de Barranquilla.

Una vez llegó el final del partido, Wilmar Roldán, el árbitro central del juego, le dio el balón de la última jugada y un sílbato de color dorado, después de un abrazo entre ellos. Teo recibió los abrazos de sus compañeros y se fue a saludar a toda la afición, hacía la venia en reflejo de despedida tras más de 100 partidos representándolos en el terreno de juego.

El mensaje de la hinchada del Junior de Barranquilla a Teófilo Gutiérrez el día de su despedida - (WinSports)
El mensaje de la hinchada del Junior de Barranquilla a Teófilo Gutiérrez el día de su despedida - (WinSports)

Estadísticas de Teófilo Gutiérrez como futbolista profesional

La misma 365 Score registró las siguientes estadísticas sobre Teo, a nivel general en toda su trayectoria como jugador:

  • 863 partidos jugados en total
  • 716 titularidades
  • 281 goles
  • 75 asistencias
  • 33 tarjetas rojas

356 Score también registró todos los títulos que consiguió Teófilo Gutiérrez a lo largo de su carrera como futbolista profesional:

  • 1 Mundial con la selección Colombia en Brasil 2014
  • 5 ligas en Colombia, 4 con Junior de Barranquilla y 1 con el Deportivo Cali
  • 1 Copa Colombia con Junior de Barranquilla en el 2017
  • 2 Superligas con Junior de Barranquilla, en el 2019 y 2020
  • 1 Copa Sudamericana con River Plate en el 2014
  • 1 Recopa Sudamericana con River Plate en el 2015
  • 2 ligas en Argentina, también con River, en el 2013 y 2014
  • 1 Supercopa de Argentina con River Plate
  • 1 Supercopa en Portugal con Sporting de Lisboa
  • 1 Copa de México con Cruz Azul en el 2013
  • 1 Copa de Turquía con Trabzonspor en el 2010
  • 1 Supercopa de Turquía con Trabzonspor 2011

El partido de despedida de Teófilo Gutiérrez está programado para el sábado 19 de diciembre de 2026, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, llamado oficialmente “The Last Dance”.

Temas Relacionados

Teófilo GutiérrezJunior de BarranquillaÚltimo partido de Teofilo con JuniorGol de Teo GutiérrezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Los dos mejores equipos de la Conferencia Este se medirán en Filadelfia, con figuras como Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jayson Tatum

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

La jornada decisiva definirá los tres lugares aún disponibles, con escenarios distintos según cada resultado

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

El entrenador explicó el motivo de la reprimenda en Vancouver y aclaró las razones de la ausencia del mediocampista de Flamengo en la convocatoria para los amistosos ante Chile

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

El informe tomó las alineaciones iniciales de la temporada y ubicó a Santa Fe y Millonarios entre las nóminas más experimentadas del continente

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026

La atleta de Turbo se impuso con 57,62 metros en Dakar, donde la delegación nacional alcanzó cuatro preseas

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026