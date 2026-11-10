Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

El lunes 9 de noviembre del 2026, Teófilo Gutiérrez se despidió del fútbol profesional vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla - (@juniorclubsa/Instagram)

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Teófilo Gutiérrez se retiró del Junior y el lunes 9 de noviembre del 2026 pasará a la historia como el día que el ‘ídolo de La Chinita’, nombre del barrio donde nació en Barranquilla, jugó su último partido con el equipo de sus amores, ese mismo en el cual debutó en la primera división en Colombia: el Junior de ‘Curramba’.

El estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico fue epicentro del juego entre el ‘Tiburón’ y Cúcuta Deportivo, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II. Cerca de 5.000 personas asistieron al recinto deportivo para ver despedirse a Teófilo Gutiérrez, quien llegó vestido con la indumentaria de presentación del Junior para cada partido y besando en repetidas ocasiones el escudo.

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Teófilo Gutiérrez besando el escudo del Junior de Barranquilla después de finalizado su último partido en el fútbol profesional - (Win Sports)

Luego, según lo expuso un video publicado por el club en sus redes sociales durante la previa del partido, el jugador se comió una oblea entre risas, que contenía el número 29 formado con arequipe, antes de salir a realizar el calentamiento en la gramilla del estadio. Teo encabezó la salida de sus compañeros para los movimientos precompetitivos, a pesar de que no fue inicialista del partido.

El encuentro se fue al entretiempo con un marcador a favor para el Junior de Barranquilla por 1-0, luego de la anotación realizada por Guillermo Paiva al minuto 35. Para la segunda parte, ingresó Teófilo Gutiérrez en sustitución por Francisco Fydriszewski, quien salió al banco de suplentes.

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Teófilo Gutiérrez se despidió del fútbol profesional con la camiseta del equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla - (@WinSports/@teogutierrez_)

¿Cómo fue el gol de despedida de Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla?

No tuvieron que pasar si no cinco minutos para que el múltiple campeón con el equipo de sus amores marcara su gol número 281 en general de su carrera, según el registro de la plataforma especializada en fútbol profesional 365 Score. Hubo un remate cruzado con pierna derecha sobre el arco norte del estadio, tras una pared con Bryan Castrillón dentro del área del equipo rival. En la celebración, Gutiérrez se quitó la camiseta, la tendió sobre el césped y alzó los brazos hacía donde estaba la barra popular del Junior de Barranquilla.

Una vez llegó el final del partido, Wilmar Roldán, el árbitro central del juego, le dio el balón de la última jugada y un sílbato de color dorado, después de un abrazo entre ellos. Teo recibió los abrazos de sus compañeros y se fue a saludar a toda la afición, hacía la venia en reflejo de despedida tras más de 100 partidos representándolos en el terreno de juego.

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El mensaje de la hinchada del Junior de Barranquilla a Teófilo Gutiérrez el día de su despedida - (WinSports)

Estadísticas de Teófilo Gutiérrez como futbolista profesional

La misma 365 Score registró las siguientes estadísticas sobre Teo, a nivel general en toda su trayectoria como jugador:

863 partidos jugados en total

716 titularidades

281 goles

75 asistencias

33 tarjetas rojas

356 Score también registró todos los títulos que consiguió Teófilo Gutiérrez a lo largo de su carrera como futbolista profesional:

1 Mundial con la selección Colombia en Brasil 2014

5 ligas en Colombia, 4 con Junior de Barranquilla y 1 con el Deportivo Cali

1 Copa Colombia con Junior de Barranquilla en el 2017

2 Superligas con Junior de Barranquilla, en el 2019 y 2020

1 Copa Sudamericana con River Plate en el 2014

1 Recopa Sudamericana con River Plate en el 2015

2 ligas en Argentina, también con River, en el 2013 y 2014

1 Supercopa de Argentina con River Plate

1 Supercopa en Portugal con Sporting de Lisboa

1 Copa de México con Cruz Azul en el 2013

1 Copa de Turquía con Trabzonspor en el 2010

1 Supercopa de Turquía con Trabzonspor 2011

El partido de despedida de Teófilo Gutiérrez está programado para el sábado 19 de diciembre de 2026, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, llamado oficialmente “The Last Dance”.