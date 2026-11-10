La selección Colombia completó su primer entrenamiento en la sede del América de Cali de cara al duelo ante Chile en el Pascual Guerrero: así se desarrolló la práctica

Se espera que la "Tricolor" tenga su entrenamiento en el Pascual Guerrero, el 10 de noviembre de 2026 (Selección Colombia - YouTube)

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La Selección Colombia completó su primer entrenamiento en Cali el 9 de noviembre de 2026, como parte de la preparación para esta fecha FIFA y mientras se incorporaban de forma progresiva los futbolistas convocados.

La sesión se dividió en dos grupos: algunos jugadores trabajaron en el gimnasio de Cascajal, la sede deportiva del América de Cali, y otros realizaron un circuito de movilidad en la cancha. El entrenamiento continuó con una rueda de pases y terminó con un partido en espacio reducido junto a varios sparrings del equipo local.

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Las llegadas comenzaron en la mañana con Jhon Solís, Devis Vásquez y Daniel Mosquera. Al mediodía se sumaron Jefferson Lerma y Aldair Quintana; durante la tarde llegaron Daniel Muñoz y Óscar Cortés, mientras que cerca de las nueve de la noche se incorporaron Kevin Andrade, Camilo Mena, Juan David Cabal y Nelson Deossa.

Novedades de la selección Colombia: la baja de Jáminton Campaz y el cruce de palabras entre Lucas González y Néstor Lorenzo

El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol informando la baja de Jaminton Campaz en la selección y la inclusión de Óscar Cortés en su reemplazo - (Federación Colombiana de Fútbol)

El 8 de noviembre de 2026, el delantero Jaminton Campaz quedó fuera de la selección Colombia por un edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo y será reemplazado por Óscar Cortés para los amistosos ante Chile del 13 y el 17 de noviembre. La baja se produjo después de la reciente actividad del jugador con Rosario Central de Argentina.

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La convocatoria también tendrá incidencia en Atlético Nacional, que no contará con Samuel Velásquez ni Juan Manuel Rengifo para las semifinales de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, programadas para el 10 y el 17 de noviembre. El club antioqueño podría perder entre ocho y nueve futbolistas de su primer equipo por los llamados a las selecciones mayores y juveniles.

La Federación Colombiana de Fútbol comunicó el 8 de noviembre que Campaz no se sumaría a la concentración durante la fecha FIFA de noviembre. La entidad indicó que el cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, espera que el atacante se recupere y vuelva a aportar al combinado nacional.

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Cortés, el extremo de Huracán con pasado en Europa

Esta será su primera experiencia en el fútbol de Argentina - crédito (CAHuracan-X)

Óscar Cortés, de 22 años, juega como extremo izquierdo, es diestro, mide 1,78 metros y utiliza el dorsal siete en Huracán, de Argentina. Su llegada al plantel colombiano supone un reemplazo de características similares para Campaz, ya que ambos actúan en la misma liga.

El futbolista nacido el 3 de diciembre de 2003 registró un gol, cuatro asistencias, 1.117 minutos y dos tarjetas amarillas en la Liga Profesional 2026. Su valoración media fue de 6,93, de acuerdo con FotMob.

Cortés se formó y debutó como profesional en Millonarios, club con el que ganó la Copa Colombia de 2022. Su rendimiento le permitió pasar al Lens de Francia en 2023, antes de tener etapas en Rangers de Escocia y Sporting de Gijón de España.

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FotMob también registró un paso por Lens B. Tras esas experiencias europeas, el colombiano se incorporó a Huracán, donde tendrá ahora la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección mayor.

El atacante debutó con Colombia el 16 de junio de 2023 en un amistoso ante Irak y acumuló una aparición sin goles con el equipo absoluto. Antes había integrado las selecciones juveniles: con la Sub-20 disputó 14 partidos y convirtió siete goles entre enero y junio de 2023, mientras que en la Sub-23 tuvo dos presentaciones.

La discusión por los jugadores de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo defendió las convocatorias de futbolistas de Atlético Nacional y recordó el aporte del club a las selecciones nacionales (Ángel Colmenares/EFE/Colprensa)

La ausencia de Velásquez y Rengifo en la semifinal de Copa BetPlay motivó el reclamo del entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, después del triunfo 4-3 ante Pereira el 7 de noviembre. El técnico sostuvo que las convocatorias representan un reconocimiento para sus jugadores, pero cuestionó que se produzcan durante una fase decisiva del torneo.

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“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel y Titi vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merece y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera”, afirmó González.

El entrenador comparó la situación con la de Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, quien no fue llamado para esta fecha FIFA y podría disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el 14 de noviembre. González advirtió que su equipo deberá adaptarse a las bajas:

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“Somos Atlético Nacional y vamos a intentar ganar siempre, pero sí es una desventaja enfrentar así la semifinal de Copa que se viene”.

Néstor Lorenzo respondió a los cuestionamientos en una entrevista con Noticias Caracol y consideró injusto el planteo del técnico bogotano. El seleccionador argentino sostuvo:

“Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”.

La Tricolor ya piensa ante Chile (Federación Colombiana de Fútbol)

El entrenador explicó que la situación de Montero obedeció a una planificación previa con el guardameta.

“Antes de la fecha previa le llamé a Vargas y le dije, no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”, señaló.

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Lorenzo afirmó que está dispuesto a conversar con los técnicos de los clubes, aunque cuestionó que las objeciones se expresen públicamente. “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”, agregó.

El seleccionador remarcó que no define el calendario de la fecha FIFA, el torneo local ni las fechas de competencia. También expuso que recibe críticas tanto por convocar futbolistas del campeonato colombiano como por no incluirlos:

“Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo”.

Colombia jugará el primer amistoso contra Chile el viernes 13 de noviembre, a las 19:00, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El segundo encuentro se disputará el martes 17, a las 18:00 de Colombia, en el Estadio Nacional de Santiago.

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