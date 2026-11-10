Colombia

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso

La entidad escuchó los descargos de la concesionaria y de dos aseguradoras, admitió algunas solicitudes probatorias y rechazó otras. La actuación continuará con el análisis de los elementos aceptados

El IDRD escuchó los descargos de Sencia y de las aseguradoras Berkley International y Seguros del Estado durante la audiencia del proceso sancionatorio. - crédito IDRD
El IDRD escuchó los descargos de Sencia y de las aseguradoras Berkley International y Seguros del Estado durante la audiencia del proceso sancionatorio. - crédito IDRD
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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) avanzó en el proceso administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., empresa encargada de la administración del estadio El Campín, por presuntos incumplimientos de sus obligaciones contractuales. Durante la audiencia del lunes 9 de noviembre de 2026, la entidad escuchó los descargos de los involucrados y resolvió las solicitudes de pruebas presentadas.

En la diligencia participaron representantes de Sencia y de las aseguradoras Berkley International Seguros Colombia S.A. y Seguros del Estado S.A., quienes expusieron sus argumentos y solicitaron elementos probatorios en ejercicio de su derecho a la defensa.

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Después de evaluar las solicitudes, el IDRD admitió algunas pruebas y rechazó otras, de acuerdo con los criterios legales de pertinencia, conducencia y utilidad. Con esta decisión, el procedimiento completó en una misma jornada las etapas de presentación de descargos y resolución de las peticiones probatorias.

¿Qué sigue en el proceso contra Sencia por El Campín?

El procedimiento continuará con la práctica de las pruebas admitidas, que permitirán al Instituto examinar los elementos relacionados con los presuntos incumplimientos contractuales.

A partir de estas actuaciones, el IDRD deberá determinar si Sencia incumplió las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y adoptar las decisiones correspondientes.

Hasta el momento, la entidad no ha anunciado una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa ni una sanción en su contra.

El Instituto informó que la fecha y hora de reanudación de la audiencia serán notificadas oportunamente a los sujetos procesales. Asimismo, indicó que la diligencia conservará su carácter público y contará con acceso virtual.

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Sencia, administrador de El Campín
Sencia es la empresa encargada de la administración del estadio El Campín, escenario deportivo objeto del proceso por presuntos incumplimientos contractuales. - crédito Contraloría de Bogotá

IDRD mantendrá seguimiento a las obligaciones de Sencia

Mientras avanza el procedimiento administrativo, el Instituto continuará con el seguimiento técnico y contractual a través de la interventoría y los requerimientos dirigidos a la empresa concesionaria.

Según el IDRD, estas actuaciones buscan exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato, proteger las condiciones del estadio y velar por la seguridad de los futbolistas, así como por los intereses de los clubes y los aficionados.

La entidad reiteró que mantendrá la vigilancia sobre la operación del escenario deportivo mientras se desarrollan las actuaciones relacionadas con el contrato de concesión.

Idrd - Bogotá
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte admitió algunas pruebas y rechazó otras dentro del procedimiento administrativo contra Sencia. - crédito Idrd

Concejal anunció denuncia por posible puerta giratoria entre el IDRD y Sencia

El avance del proceso sancionatorio coincidió con los cuestionamientos del concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien anunció que presentará documentos ante los organismos de control por una posible puerta giratoria entre el IDRD y Sencia.

El señalamiento está relacionado con Jaime Luque Ramírez, quien se desempeñó como director de Asociaciones Público-Privadas (APP) del Instituto y posteriormente habría sido nombrado representante legal suplente de la empresa concesionaria.

Según la información divulgada por el cabildante, el 21 de diciembre de 2018 los promotores de la APP de El Campín enviaron una propuesta de prefactibilidad a Luque Ramírez, quien ocupaba la dirección de APP del IDRD.

Quintero aseguró que, de acuerdo con información suministrada por el Instituto, el funcionario permaneció en ese cargo hasta el 16 de mayo de 2019 y habría conocido directamente el trámite del proyecto.

El concejal también señaló que una certificación de la Cámara de Comercio registraba a Luque Ramírez como representante legal suplente de Sencia un día antes de la firma del contrato de concesión.

A partir de estos documentos, cuestionó que una persona que habría participado en la estructuración del proyecto desde el sector público posteriormente apareciera vinculada a la compañía privada encargada de la concesión, cuyo valor cifró en 2,4 billones de pesos.

En su pronunciamiento, Quintero afirmó que la situación podría representar una irregularidad y anunció que solicitará a las autoridades revisar las actuaciones relacionadas con el proceso contractual.

El concejal Juan David Quintero anunció que presentará ante la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía documentos sobre una posible puerta giratoria entre el IDRD y Sencia. - crédito @JD_Quinteror/X
El concejal Juan David Quintero anunció que presentará ante la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía documentos sobre una posible puerta giratoria entre el IDRD y Sencia. - crédito @JD_Quinteror/X

¿Ante qué entidades llevará el caso el concejal?

Quintero informó que el 11 de noviembre radicará un informe ante la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con los documentos que, según indicó, ha recopilado.

Entre sus solicitudes está establecer quiénes tuvieron acceso al expediente de la APP de El Campín, si durante el trámite se advirtió una posible incompatibilidad relacionada con Luque Ramírez y qué decisiones se tomaron frente a esa eventual situación.

También pidió que el exfuncionario sea llamado a explicar su participación en el proyecto y su posterior vinculación con Sencia.

Para sustentar su denuncia, el concejal hizo referencia al numeral 4 del artículo 56 del Código General Disciplinario, disposición que, según su interpretación, contempla una prohibición relacionada con los hechos que expone.

La presentación del informe será una actuación independiente del proceso sancionatorio que adelanta el IDRD contra Sencia. Este último continuará con la práctica de las pruebas admitidas durante la audiencia del 9 de noviembre, antes de que la entidad determine si existieron incumplimientos contractuales.

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